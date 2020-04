Skulle skifte hjul – oppdaget at bilselgeren hadde gjort en stor tabbe

Nå har BMW-eieren et problem...

Benny Christensen er motormagasinet Brooms bilekspert.

I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Jeg kjøpte nylig en BMW X3, brukt på Finn. Siste eier snakket om at jeg skulle få med to sett sommerdekk og ett sett vinterdekk.

Da jeg skulle legge om dekk, var det kun det ene settet som passet min bil. Siste eier solgte flere biler i denne perioden så jeg fikk med noen hjul fra Skoda Superb, mens en annen fikk med hjulene mine på sin Skoda.

Problemet er at han som fikk med mine hjul har solgt dem, og nå sitter jeg med ett sett originale Skoda- hjul som ikke har i nærheten samme verdi som de hjulene jeg skulle hatt. 20-tommers SUV-hjul er jo svindyrt. Vil det hjelpe å få en advokat til å se på denne saken?

Benny svarer:

Uffda, dette høres veldig kjedelig ut! Det høres også ut som noe som absolutt ikke burde vært ditt problem. Her har bilselgeren gjort en tabbe, den tabben bør han rette opp i, fort.

Du skriver ikke noe om kontakten med selgere etter at du oppdaget dette, men det er naturligvis viktig at du sier fra så fort som mulig. Her er det også viktig med alt du kan ha av dokumentasjon rundt kjøpet. Har du skriftlig at du skulle få med disse hjulene? Sto det i annonsen og står det eventuelt noe om det i kontrakten?

Hvis selger er useriøs, er det naturligvis en fare for at han bare vil prøve å vri seg ut av dette. Derfor er det så viktig å ha mest mulig skriftlig. Blir det ord mot ord, er det fort mye vanskeligere å få til en god løsning.

Da det ble tid for å skifte hjul, oppdaget BMW-eieren av ikke alt var som han trodde ...

Kaste penger ut av vinduet

Hvis du selv ikke kommer noen vei her, er det naturligvis et alternativ å kontakte en advokat. Noen ganger er det rart så mye det hjelper med et brev fra en advokat. Men vær også obs på at det fort kan koste deg mye penger, uten at du har noen garanti for at det vil løse saken.

Hvis du går til en advokat, er mitt råd å be om en kjapp vurdering først. Mener han eller hun at du har en god sak og bør gå videre? Hvis svaret på det ikke er entydig, kan du risikere at du bare kaster pengene ut av vinduet.

Igjen er alt du kan ha av skriftlig dokumentasjon viktig. Hvis ingen ting av dette kan dokumenteres, er jeg redd du kan ha en dårlig sak.

Uansett: Ønsker deg lykke til, håper virkelig du finner en løsning her!

Les også: For disse bilene er håpet ute

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen.

Les også: Fortvilet eier får ikke vasket bilen

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.