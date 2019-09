Skyldte over en million i forbruksgjeld - så gjør økonomene det uventede

Tok drastiske grep for å få bukt med den galopperende forbruksgjelden. – For å være helt ærlig ble jeg først forbanna, sier Sannerhaugen til Nettavisen.

I kveldens episode av «Luksusfellen» tyr forbukerøkonomene Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim til en noe utradisjonell løsning da de skal hjelpe 31 år gamle Tim Olaf Sannerhaugen ut av sin økonomiske krise.

Etter at selskapet hans gikk konkurs, tok den 31 år gamle bergenseren opp forbruksgjeld for å betale ned annen kreditt. Og det var slik det økonomiske helvetet startet for Sannerhaugen.

I tillegg levde Sannerhaugen et liv langt over betalingsevne, der han blant annet dro på guttetur til Las Vegas og brukte penger på andre dyre vaner som hyppige restaurantbesøk, byturer og småhandel uten å ha råd til det.

Da «Luksusfellen» kommer på besøk til bergenseren er det i grevens tid, ifølge i forbrukerøkonomene. Til sammen hadde Tim Olaf Sannerhaugen en forbruksgjeld på 1.243.900 kroner fra 40 ulike kreditorer.

Engasjerte crossfitmiljøet

For at Drange og Kvadsheim i det hele tatt skulle få til en avtale med de største kreditorene, var det helt nødvendig at Sannerhaugen skaffet over 50.000 kroner på kort tid for å betale ut de mindre kravene.

I tillegg til å selge unna personlige eiendeler, samler også økonom Silje Drange hele vennegjengen til Sannerhaugen, som alle er aktive i crossfitmiljøet, og arrangerer en aldri så liten crossfitkonkurranse.

Se klippet i øverst i saken!

UTRADISJONELL: Det ble en litt utradisjonell metode å samle inn penger på da «Luksusfellen»-økonomene arrangerte en crossfitkonkurranse for å samle inn penger til gjelda til Tim Olaf Sannerhaugen. Foto: TV3

- For å være helt ærlig ble jeg først forbanna. Det var ikke så mange som visste om mine økonomiske problemer, og jeg synes det var flaut at alle jeg kjente ble involvert, forteller Sannerhaugen til Nettavisen.

Til sammen samlet de inn opp mot 60.000 kroner til 31-åringens gjeldskrise - og i dag er Sannerhaugen veldig glad for hva kompisene og Drange hadde stelt i stand.

- Det er veldig tabu og snakke om økonomiske problemer, og jeg var veldig opptatt av å holde på fasaden min. Men er det én ting jeg har lært så er det at man må spørre om hjelp før det er for sent, forteller Sannerhaugen som i dag snakker åpent og ærlig om økonomien sin.

Aldri før hendt i «Luksusfellen»

En slik økonomisk løsning har aldri før hendt i «Luksusfellen» sin historie. Ifølge Drange var det takket være inntekten fra nettopp crossfitkonkurransen som gjorde at de fikk til avtalene med kreditorene.

- Jeg tror neppe vi hadde fått til en så god avtale uten innsatsen fra kompisgjengen og crossfitmiljøet til Tim. Pengene vi fikk inn der gikk til å betale ned de mindre kravene, noe som gjorde jobben lettere da vi skulle forhandle med de store, sier Drange til Nettavisen.

SAMLET INN FLERE TUSEN: Kompisene til Tim Olaf Sannerhaugen samlet inn opp mot 60.000 kroner med crossfitkonkurransen. Foto: TV3

Drange er også imponert over innsatsen og oppmøte til kompisene til Sannerhaugen.

- Det var Tommy, kompisen til Tim, som i utganspunktet tok kontakt med oss om ideen. Og under et døgn senere var konkurransen i gang. Det er helt utrolig, forteller hun.

Snart gjeldsfri

I tillegg til god hjelp fra Drange og Kvadsheim gjorde Sannerhaugen også en stor innsats selv for å friskmelde økonomien. Han forhandlet seg frem til avtaler med de mindre kreditorene, og tok drastiske grep i levevanene.

I dag lever han etter budsjettet som ble satt opp for ham før «Luksusfellen» forlot ham.

- Jeg er gjeldsfri innen seks år, men jeg prøver å betale inn mer enn det jeg i utgangspunktet skal, slik at det går fortere, forteller han til Nettavisen.

Til tross for at økonomien nå smiler igjen for 31-åringen har likevel livet endret seg på andre måter. Etter at «Luksusfellen» var på besøk er det blitt slutt mellom han og samboeren, som var den personen som oppfordret ham til å melde seg på.

Sammen har de en sønn på syv år.

Om bruddet har noe med besøket av «Luksusfellen» å gjøre, vil ikke Sannerhaugen gå nærmere inn på.

- Vi ble rett og slett enige om det funket best å gå fra hverandre. Men vi er fortsatt veldig gode venner, forteller bergenseren som ikke angrer et sekund på at han ble med på programmet.