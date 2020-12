«Atlantic Crossing» sto på agendaen i «Debatten» tirsdag.

– Kan film- og serieskapere dikte så mye de vil, bare de kaller det fiksjon? Kan de omskrive verdenshistorien under fanen «kunstnerisk frihet»? spurte Fredrik Solvang innledningsvis i «Debatten» på NRK tirsdag.

Til stede i studio var serieskaper og regissør av «Atlantic Crossing», Aleksander Eik, medforfatter Linda May Kallestein, kongebiograf og forfatter Tor Bomann-Larsen og historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.

Mens de to førstnevnte mener den mye omtalte serien tydelig kun er inspirert av sanne hendelser, mener spesielt Bomann-Larsen at «Atlantic Crossing» er historieforfalskning.

Han mener serien «eksporterer rendyrket nasjonalsjåvinisme ut i verden», og at statskanalen «stiller seg som garantist».

Serieskaper Eik mener på sin side at de ikke har gjort noe feil.

– Vi har aldri påstått at kronprinsesse Märtha reddet verden. Så dette er en påstand som er lett å tilbakevise.

– Dette er vår fortolkning

Bomann-Larsen er blant annet svært kritisk til hvordan kronprinsesse Märtha, ifølge ham, i serien får æren for låne- og leieloven til USA, som reddet Storbritannia fra å kapitulere under andre verdenskrig.

Han reagerer også på hvordan presidenten i serien drar rett til kronprinsessen når han får høre om at Pearl Harbour har blitt bombet.

Serieskaperne mener på sin side at de aldri har påstått at ting har skjedd akkurat slik det gjør i serien, men utelukker ikke at enkelte ting kan ha skjedd - og baserer serieforløpet det på store mengder research og kildearbeid.

– Vi er dramatikere, dette er vår fortolkning, sier Eik.

Han får støtte av medforfatter Kallestein, som mener Bomann-Larsen ikke er godt nok kjent med dramaformatet:

– Det vi gjør er at vi forholder oss til det som er historisk dokumentert, både på hendelser og personer, og vi lar oss inspirere til å ta det med i den frie diktningen.

Spilte en aktiv rolle

Trond Norén Isaksen har også reagert på enkelte ting ved serien. Han er imidlertid ikke i tvil om at kronprinsessen spilte en aktiv, politisk rolle under krigen.

– Hun gjorde veldig mye under krigen, og fungerte som den norske regjeringens forlengede arm i Washington fordi hun var den eneste på norsk side som hadde ubegrenset tilgang til verdens mektigste mann. Og den norske regjeringen ville vært idioter hvis ikke de hadde benyttet seg av det, sier han og legger til at det finnes flere bevis på at hun fikk oppdrag med Roosevelt fra regjeringen.

Det som derimot ikke er sannsynlig, ifølge Norén Isaksen, er at kronprinsessen har brukt denne innflytelsen i forbindelse med låne- og leieavtalen. Dette fordi det ikke er kronologisk plass til det i historien.

Han er positiv til at den politiske, diplomatiske innsatsen til Märtha løftes frem, men synes ikke det er noen grunn til å dikte så mye. Norén Isaksen synes serien overdriver det på en måte som slår beina litt under troverdigheten på den.

– Ren fiksjon

Også NRK har fått krass kritikk for å stille seg bak serien. Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, mener derimot serien er ren fiksjon, og at den derfor ikke er problematisk.

– Vi betrakter dette som fiksjon. Ren fiksjon. Vi sier at dette er en dramaserie basert på fiksjon, sa han under «Debatten» tirsdag.

Han mener serieskaperne har all rett til å ta seg kunstneriske friheter for å lage en serie seerne vil se:

– Vårt ansvar er å lage en fiksjonsserie som seerne blir emosjonelt bundet til. Og da må vi ha lov til å gi retten til dramatikerne til å forkorte, forandre, forenkle og dramatisere.

