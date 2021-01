Slått ut av «Mesternes mester»: – Jeg hadde ikke mer å gi

Syv idrettshelter kjemper nå om å gå helt til topps.

Utholdenhet var ukens tema i «Mesternes mester», der det til slutt ble svært jevnt på den endelige resultatlisten.

Mens Magnus Midtbø (32) ble temavinner, var det Johann Olav Koss (52) og Linda Medalen (55) som endte nederst på resultatlisten. De hadde like mange poeng, men det var førstnevnte som måtte ut i nattest ettersom Medalen klarte å holde ut lenger enn ham i den siste og avgjørende oppgaven.

Likevel slapp ikke den tidligere fotballspilleren unna nattest, da Koss valgte henne som motstander.

– Vi hadde blitt enige om at det var de to dårligste som skulle ut i nattest hver uke, så jeg ble ikke særlig overrasket over valget til Johann, nei, forteller Linda Medalen til Nettavisen.

– Hadde ikke mer å gi

Johann Olav Koss var overlegen i nattesten, og slo ut motstanderen etter bare to runder. Det var greit for Medalen.

– Jeg kom så langt som jeg burde gjort, og så langt jeg hadde krefter til. Jeg hadde ikke mer å gi, sier hun.

– Det var min tur til å gå, det var det, legger 55-åringen til.

Basert på at Medalen hadde vært i nattest og vunnet tidligere, skulle man kanskje tro hun hadde en fordel over skøyteløperen. Den tidligere fotballspilleren var nemlig også i årets første nattest – der hun slo ut Genette Våge (23).

Mot Johann Olav Koss hadde hun derimot ikke sjangs.

– Jeg kunne kanskje valgt balanseoppgaven, men jeg synes den er kul den originale nattesten, så det ble den.

– Som en liten ferietur

Linda Medalen hadde som nevnt ikke mange kreftene igjen da hun tapte nattesten mot Koss. Det hun derimot sitter igjen med, er gode minner fra tiden på «Mesternes mester».

– Det er kanskje en klisjé, men det beste med oppholdet har vært folkene der. Vi er plutselig ti stykker som flytter sammen, og det går helt sinnssykt bra. Det var overraskende, i og med at vi alle er såpass ulike, sier hun om deltakelsen.

– Ikke noe er påtatt, og alle får å være seg selv, sier hun.

I og med at 55-åringen ikke ble værende helt til slutten slapp hun også unna den verste hjemlengselen.

– Jeg var der så kort, og det var så fint vær, så det ble egentlig som en liten ferietur. Jeg savnet selvsagt familien, men det gikk fint, sier hun og legger til at det var godt å komme hjem.

