Slått ut av smerter etter «Mesternes mester»-exit: – Jeg lå rett ut

Cecilie Leganger tapte årets andre nattest.

Fokus var temaet i denne ukens «Mesternes mester», der idrettsheltene fikk utfordre seg på både memorering, telling, regning, reaksjon, balanse og konsentrasjon i tre oppgaver.

I første oppgave, der deltakerne måtte telle ulike objekter i et avgrenset område, for så å huske antallet og løse et regnestykke med antallet de fant, var det to som slet mer enn de andre: Cecilie Leganger (45) og Magnus Midtbø (32).

De to gjorde det heller ikke best i neste oppgave, der reaksjonen deres ble testet, og inn i den siste oppgaven lå håndballstjernen og sportsklatreren nederst på resultatlisten. I balanseoppgaven klarte imidlertid Midtbø å hente seg inn relativt godt, mens Leganger røk ut tidlig.

I totalsammendraget havnet hun helt nederst, og måtte med det ut i nattest. Med seg tok hun Midtbø.

– Dårlig dag på jobben

I nattesten konkurrerer de to bergenserne Leganger og Midtbø i balanse, og den tidligere håndballspilleren må til slutt se seg slått - etter at Midtbø vinner to av tre runder.

Til Nettavisen forteller 45-åringen at hun ikke trodde hun skulle ryke i akkurat denne temauken.

– Jeg var ikke så forberedt på å ryke akkurat den dagen, jeg var mer forberedt de dagene det var mye utholdenhetsøvelser. Sånn sett var jeg overrasket, sier hun.

– Det var rett og slett en dårlig dag på jobben.

Leganger synes imidlertid det var fortjent at Midtbø fikk bli værende i konkurransen.

– Jeg synes Magnus fortjente å vinne, for han gjorde en god jobb. Sånn sett var det rettferdig, selv om jeg selvfølgelig synes det er trist. Og han er jo også fra Bergen, så det var kjekt at i hvert fall én av bergenserne fikk fortsette, ler hun.

Reiste hjem i smerter

Cecilie Leganger legger ikke skjul på at hun trengte å slappe av og ta seg litt inn etter «Mesternes mester»-deltakelsen, men det fikk hun derimot ikke gjort helt med en gang. For på vei hjem til Bergen begynte nemlig en visdomstann å verke.

– Jeg kom faktisk hjem med tannverk, så da jeg kjørte bil over fjellet på vei hjem var jeg utrolig glad for at det ikke kom da jeg fortsatt konkurrerte. Så da lå jeg flatt ut. Det gikk heldigvis over, men den første dagen var jeg helt utslått, sier hun, og legger til at smertene heldigvis gikk over av seg selv.

– Så jeg har ikke trukket den enda. Men nå kommer vel tannlegen til å ringe, så det blir nok en tur dit, ler Leganger.

Da tannverken ga seg, tok hun seg en velfortjent pause.

– Da var det selvfølgelig hjem til samboeren for å slappe av og ta meg inn igjen. «Mesternes mester» var en enorm opplevelse, og da var de behov for en slags bearbeiding. Det krevde mye energi, og fokus fra morgen til kveld, sier hun.

– Aldri vært så sliten

Den utslåtte deltakeren synes selv det var fortjent at hun røk ut i årets andre nattest rent fysisk sett.

– Sånn sett var det fortjent, selv om jeg gjerne skulle vært med lenger. Jeg har nok vært rusten og litt ute av det de siste årene, forteller den tidligere håndballstjernen til Nettavisen.

Hun legger ikke skjul på at det var hard konkurranse, og er stolt over egne prestasjoner.

– Jeg er veldig glad for at jeg takket ja. Det har vært fysisk krevende, men utover det var det veldig gøy. Og jeg synes det er veldig positivt at jeg fikk testet mine egne grenser, for jeg har vel aldri sprengt utholdenheten min på den måten. Nå måtte jeg virkelig ned i kjelleren i enkelte øvelser, og jeg tror aldri jeg har vært så sliten som jeg var, sier hun og legger til:

– Så jeg er glad for at jeg turte å bli med selv om jeg ikke hadde de beste forutsetningene. Jeg har jo aldri trent på den måten før, og skippertakstreningen min nådde ikke helt opp.

Leganger synes også det er fint å få være en del av noe som samler nordmenn i en annerledes tid.

– «Mesternes mester» er et familieprogram uten intriger, der selv konkurrenter heier på hverandre. Så jeg er veldig glad for at de klarte å gjennomføre det i år også, for det er veldig fint når man sitter hjemme at det er noe som samler familien når man ikke har andre tilbud man går til, sier hun.

