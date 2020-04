Slik blir Polestar Precept

Polestar Precept skulle vært avduket i mars, men så kom koronakrisen.

I slutten av februar 2020 kom nyheten om elbilprodusenten Polestar sitt nye elbil-konsept Polestar Precept.

Det var meningen at Volvos datterselskap skulle avduke selve bilen og flere detaljer rundt nyvinningen på bilmessen i Geneve i begynnelsen av mars, men den ble som mye annet avlyst på grunn av Covid-19-pandemien.

Nå har Polestar gått ut med en lang liste detaljer om elbilen samme med en fersk video hvor volvosjef Thomas Ingenlath går gjennom bilens hovedtrekk.

Se videoen i toppen av artikkelen.

En ting skuffer med det samme – vi vet fremdeles ikke hva som er forventet rekkevidde på Polestar Precept.

Det eneste som opplyses er at lang akselavstand gir plass til høy batterikapasitet. Batteriene er plassert under gulvet, som skal gi både god plass til tross for lav taklinje og ikke minst et lavt tyngdepunkt.

Slik skal den neste Polestar-elbilen se ut. Vi vet foreløpig ingenting om pris eller rekkevidde. Foto: Polestar

En spennende detalj med elbilen er en LIDAR montert på taket. Nøyaktig hva denne skal støtte, foruten «fremtidig avansert kjøreteknologi» vites heller ikke.

Informasjonen til føreren kommer via to skjermer, én 15-tommers hovedskjerm i midtkonsollen samt en 9-tommers horisontal førerskjerm på dashbordet.

Ifølge Polestar blir teknologien i bilen nært knyttet til Android og Google Assistant og navigasjonen er basert på Google Maps.

Se presentasjonen av Polestar Precet i videoen i toppen av artikkelen.

Klikk på faktaboksen under for en komplett liste informasjonen Polestar har gitt om Precept så langt.