Slik blir urnenedsettelsen til Pushwagner: - Aldri før gjort i Norge

Erna Solberg skal holde tale, og det er ventet et stjernespekket oppmøte.

24. april 2018 døde den norske, anerkjente popkunstneren Terje Brofos, bedre kjent som Hariton Pushwagner, etter kort tids sykeleie.

Kunstneren, som er kjent for sine fargerike malerier, ble 77 år gammel.

Les også: Selger Pushwagner-trykk til 50.000 kroner med vennens initialer

I mai samme år ble Brofos bisatt fra Kunstnernes Hus i Oslo, med Thomas Seltzer som seremonimester. I dag, over to år etter hans død, skal han få sitt siste hvilested.

Starter prosesjonen i tog

I sann Pushwagner-stil går ikke urnenedsettelsen ubemerket hen. I regi av kunstnerens nærmeste venn og samarbeidspartner, Stefan Stray, er det rigget til en storslått seremoni.

Klokken 14:30 starter prosesjonen i Akersveien, der seremonimester Espen Thoresen går foran, etterfulgt av de fire urnebærerne som bærer urnen ned til Vår Frelsers Gravlund til musikk av «St. James Infirmary» i Pushwagners ære.

Også venner og familie vil følge toget ned til Vår Frelsers Gravlund, der selve prosesjonen skal holde sted.

- Aldri før gjort i Norge

Urnen, som er tegnet av Pushwagners gamle venn, Henning Kaland, er en urne som Norge trolig aldri før har sett.

I en rosa-sortlakkert pilleformet askeurne, skal den anerkjente kunstneren ligge under en av Norges lengste obelisk. Obelisken er et kunstverk i seg selv. Ifølge Stefan Stray er den risset, sandblåst og hugget inn med et av Pushwagners episke kunstverk, hentet fra maleri-frisen «Apokalypse».

PILLEFORMET URNE: Slik ser urnen til Pushwagner ut. Den er designet og tegnet av hans gamle venn Henning Kaland. Foto: Faksimile

Pushwagners signatur er frest inn på obeliskens «hatt» og i tillegg påført samme rosa emaljelakk som på urnepillen.

- Dette er aldri før gjort i Norge, kunne Stray konstatere overfor Nettavisen tidligere denne uken.

KUNSTVERK: Obelisken til Pushwagner er basert på kunsterens egne kunstverk. Den er også signert med hans egen signatur i rosa emaljelakk. Foto: Stefan Stray

Ventet stjernespekket oppmøte

Prosesjonen på Vår Frelsers Gravlund skal vare i en times tid, med tre separate avdukinger. Blant andre kunsthistoriker Tommy Sørbø og Pushwagners gamle venn, forfatter Jan Verner-Carlsson, skal holde korte minnetaler.

Også utdrag fra Erna Solbergs minnetale til Pushwagner vil bli lest opp.

I likhet med bisettelsen er det ventet et stjernespekket oppmøte, der blant andre navn som Aksel Hennie, Thomas Seltzer og en rekke andre kulturpersonligheter er ventet til seremonien.

Også kunsterens nære familie og venner er selvskrevne gjester på listen.

Nettavisen følger urnenedsettelsen live fra klokken 14:30.