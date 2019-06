Slik feirer kjendisene pride

Lørdag er det prideparade i Oslo sentrum, og også flere norske kjendiser har feiret pride.

Artist Sandra Lyng Haugen har tatt med seg familien sin ute på pride.

- Happy Pride fra Lyng Langerud familien, skriver hun til et innlegg på Instagram.

Morten Hegseth Riiber, kjent fra VGTV, har også deltatt i paraden i år. Han er åpen om at han er homofil, og er gift med Anders Riiber som han bor sammen med i Trondheim.

- Da kjøøøøører vi PRIDE, skriver han på Instagram, sammen med et bilde av seg selv pyntet for anledningen.

Bloggeren Isabelle Eriksen, kjent fra Paradise Hotel, er ute i Oslos gater og har pyntet seg for anledningen.

- Happy pride, skriver hun i et innlegg på Instagram.

Kjendisstylist Erlend Elias er selv homofil, og feirer også pride i dag.

- I dag er dagen for å feire at vi alle kjemper for retten til å være oss selv, og bli vurdert som normal og også være en viktig del av samfunnet! Mangfold er så viktig, og like rettigheter uansett kjønn og legning! Jeg er stolt over å være to minoriteter i en og samme person! Samisk og homofil! La den neste generasjon ikke kjenne på ulikheter, la det stoppe med oss, skriver han på Instagram.

Også to av våre politikere har tatt turen på pride. Erna Solberg og Bent Høie ble fotografert av NTB lørdag formiddag: