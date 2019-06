Slik feiret modellen bursdagen sin

Model og skuespiller Emily Ratajkowski feiret bursdag på en helt egen måte, mens J.Lo overrasket fansen under konsert.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Model og skuespiller Emily Ratajkowski feiret bursdagen sin i helgen, og den nybakte 28-åringen lot ikke anledningen forbigå i stillhet.

Ratajkowski, som har spilt i filmer som «Gone Girl» og «We Are Your Friends», bestemte seg nemlig for å tatovere en sammenslåing av navnet sitt på korsryggen.

Flere fans trodde i hvert fall tatoveringen var ekte, men ifølge Hollywwod Life er det snakk om en midlertidig variant.

Likevel var det flere i kommentarfeltet som gikk rett på limpinnen.

- Jeg elsker det, skriver en bruker, mens en annen latet til å slite med å forstå om det var ekte eller ikke:

- Fikk Emily faktisk hennes eget navn tatovert?

Ratajkowski selv la simpelthen ved teksten «vel, denne bursdagen overgikk alle forventninger» til bildet.

Ikke lenge etter at det første bildet var publisert, fulgte modellen opp med nok et bilde på Instagram. Der benyttet hun anledningen til å takke for seg.

- Dere får meg til å rødme, folkens. Tusen takk for alle bursdagshilsenene! Jeg er evig takknemlig.

Stolt «J. Lo»

Jennifer Lopez (49) ga fansen en positiv overraskelse under hennes første konsert av «It's My Party»-turnéen på fredag.

Sangerinnen tok nemlig med seg hennes 11 år gamle datter på en duett av sangen «Limitless».

De to hadde på seg matchende antrekk mens de utvekslet vokaler og strålte om kapp. Lopez selv virket tydelig stolt over datteren og omfavnet henne etter sangen var omme.

Humanitær Jolie

I løpet av de siste årene har Angelina Jolie (44) trappet ned på skuespillerinne-delen av karrieren og heller fokusert på prosjekter bak kamera.

Superstjernen har også gjennom årene blitt kjent for å være en aktiv kvinne- og menneskerettighetsforkjemper.

I helgen ble Jolie avbildet ved den colombianske grensen ved Venezuela for å øke oppmerksomheten rundt de fire millioner venezuelanerne som har blitt tvunget til å forlate landet sitt.

I kommentarfeltet til Elle-redaktøren Nina Garcia, som la ut bilde, har det ramlet inn med hyllester til skuespillerinnen.

Pinse for norske kjendiser

Denne helgen er det pinse, og det betyr langhelg for mange nordmenn. Også norske kjendiser har tilsynelatende kost seg i pinsehelgen.

Artisten Julie Bergan har postet bilder av seg sammen med noen av danserne sine, som hun hadde show sammen med fredag.

Ida Wulff har derimot feiret at hun er ferdig med eksamen.

Tone Damli har også feiret, for hennes kjæreste og samboer Markus Foss har fylt år. De to har datteren Billie sammen.

Jan Thomas har nytt sol og pinse i London i helgen.