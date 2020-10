Slik forteller du partneren at vedkommende er dårlig i senga

Podkasten Hun vs. han tar opp et nytt tema hver uke.

Se for deg følgende scenario: Du har møtt drømmepartneren. Vedkommende er snill, omtenksom, morsom og sjarmerende. Det er trygghet, latter og glede hver eneste dag, men det er én ting som plager deg.

Vedkommende er forferdelig dårlig til å kline.

Så hva gjør du?

Stopper du partneren neste gang hen forsøker å kysse deg og kommer med korrigeringer, eller lar du det stå til og lever et (u)lykkelig liv med mye, men dårlig kyssing?

Akkurat dette er tema i denne ukens episode av Nettavisen-podkasten «Hun vs. han». Ikke utelukkende klining, men hvordan korrigere partner når de kysser eller gjør ting i senga som du ikke setter like stor pris på. Temaet er innsendt av en lytter. Mens Kjerstis fokusgruppe er 100 prosent for å leve i stillhet, forteller medprogramleder Adrian at hans venner mener du bare må ta tak i problemet så raskt som mulig.

Når det kommer selve lakengymnastikken, er de begge enige om at her er innspill, tips, triks og generelt andre tilbakemeldinger velkommen så raskt man har fått av seg klærne:

- Når det kommer til sex, er vi vel begge enige om at det er greit å korrigere så raskt som mulig. Eller, foreslå en endring, ganske tidlig. Jeg har aldri opplevd at det ikke går bra, sier Kjersti.

- De aller fleste menn er ganske åpne for tips. Er jo helt Hawaii hva kvinner liker i senga, så kjør på, mener Adrian.

En annen teori som dukker opp, er at menn er bedre på å få tilbakemeldinger og/eller «korrigeringer» fra partner enn damer.

- Det har jo blitt korrigert hele livet, så dere tåler det nok bedre enn oss, sier Kjersti.

- Alt vi (menn) har opplevd i livet, er å bli korrigert. Så når vi endelig får ligge, er det bare å komme med tilbakemeldinger. Da er det OL for oss og vi gjør alt for å gi vårt beste, legger Adrian til.

