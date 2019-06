Slik fullførte de albumet til Avicii etter hans død: - Vi ville havne så tett som mulig opp mot hva Tim hadde ønsket

Produsenter og låtskrivere forteller om en følelsladd og vanskelig prosess.

LOS ANGELES (Nettavisen): Musikkverden ble sjokkert da det ble kjent at Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, hadde blitt funnet død i Oman. Den verdensberømte DJ-en valgte å ta sitt eget liv 20. april i fjor, kun 28 år gammel.

Bergling jobbet med ny musikk i månedene før sin død, og tidligere i år ble det klart at et album med disse nye sangene ville bli gitt ut i forbindelse med Sveriges nasjonaldag 6. juni.

Les også: Kygo minnes Avicii med ny tatovering

Det var Berglings familie som valgte at sangene skulle bli gitt ut. Alle inntektene fra albumet, som har fått navnet «Tim», går til stiftelsen satt opp av familien. Den jobber med å sette fokus på mental helse og forhindre selvmord.

- Tims mamma og jeg bestemte oss for at Tims musikk burde gis ut, for fansen og folk som vil høre på den. Vi ville ikke låse den inne, sier Aviciis pappa, Klas Bergling, i en minidokumentar om det nye albumet.

PAPPA: Klas Bergling. Foto: Skjermdump (Avicii - The Story Behind The Album "Tim"/Vevo

Tøff utfordring

Sangene var imidlertid ikke ferdig da Avicii døde. Per Sundin, Sverige-sjef i Universal Music, forteller at det var en vanskelig prosess å fullføre albumet.

- Det var en utfordring. Hvordan fullfører vi dette? Hvordan fullbyrder vi reisen som Tim hadde startet? Vi kom fram til at de som ville vite best hvordan vi skulle gjøre dette, var menneskene som jobbet med Tim, sier Sundin i minidokumentaren.

- Vi har prøvd å holde det så tett opp mot hva Tim ville likt eller hva han ville gjort. Vi forsøker ikke å skape de største hitsene noensinne, vi ville bare havne så tett som mulig opp mot hva Tim hadde ønsket, utdyper Sundin.

Omtrent 75 til 80 prosent av materialet til sangene var helt klart, ifølge produsentene og låtskriverne som Avicii samarbeidet med.

Bergling hadde vært så entusiastisk angående det nye albumet at selv på flyet til Oman, så hadde han hatt kommunikasjon med produsentene sine om sangene.

Avicii hadde blant annet kommet med innspill om lyder og melodier, samt hvilke gjesteartister han ønsket på låtene. Denne kommunikasjonen, samt andre kommentarer Bergling hadde notert eller sagt muntlig i månedene før hans død, ble brukt som utgangspunkt for å fullføre sangene.

Bortsett fra dette, måtte produsentene bruke magefølelsen på hvordan de trodde Bergling ville ønsket at sangene skulle ende opp. Mange av produsentene og låtskriverne hadde samarbeidet mye med Avicii, så de følte de hadde en god pekepinn.

- Vi har jobbet med han så lenge. Vi vet hva han liker og hva han ikke liker, sier Vincent Pontare, som går under artistnavnet Vargas, til Washington Post.

Han jobber tett med Salem Al Fakir, bedre kjent som Lagola, som forteller at det var en tøff prosess. Selv for mange av de som var Bergling nærmest, kom nyheten om hans død som et sjokk ettersom han hadde vært i tilsynelatende godt humør i tiden før dødsfallet.

- Det var vanskelig å bare åpne datamaskinen. Vi åpnet den omtrent seks måneder etter alt skjedde. Men familiens ønske var å gi ut musikken, og det hjalp oss fullføre sangene, sier Lagola.

PRODUSENTER: Vincent Pontare (t.v.) and Salem Al Fakir, bedre kjent som Vargas & Lagola. Foto: Chris Pizzello (AP/NTB Scanpix)

- Gjorde det beste vi kunne

Neil Jacobson er president i Geffen Records og er en som jobbet tett med Tim Bergling i mange år. Han bidro med å fullføre blant annet sangen «SOS, som ble den første singelen på albumet.

Jacobson forteller at Avicii som oftest skrev sangen først, og så jobbet baklengs ved å produsere låten rundt teksten.

- Vi hadde sangene omtrent der, du hører dem så godt som ferdig i den fasen de var, forteller Jacobsen til NBC News.

Han sier at det likevel var et veldig følelsesladd og vanskelig puslespill å løse

- Hvordan gjør man dette? Tim var så aktiv i studio. Dette er en fyr som jobbet time etter time alene, hvordan tar man da avgjørelser som å si at sangen er ferdig, at miksen er riktig? Vi gjorde det beste vi kunne, men jeg er sikker på at det ikke er perfekt, sier Jacobsen.

-Alle følelsene kom tilbake

Artisten Aloe Blacc bidro med vokalen i sangen «SOS». Han forteller at det ikke var et vanskelig valg å medvirke på låten.

- For meg var dette et av de viktigste øyeblikkene i karrieren min. Å hedre ham og hylle hans minne ved å spille inn «SOS», jeg følte det ikke kunne være noe annet svar, sier Blacc.

VOKALIST: Aloe Blacc synger på Aviciis seneste singel. Foto: Chris Pizzello (AP/NTB Scanpix)

- Da jeg så sangens tittel, kom alle følelsene tilbake fra den dagen jeg fikk telefonen om at Tim hadde dødd. Jeg vet ikke om en annen artist på hans nivå, med så mange fans, som hadde vært villig til å si det han sier på denne sangen, legger han til.

Vokalisten er klart på det var en følelsesladd prosess. I «SOS» måtte han blant annet synge linjen «Can you hear med SOS, help me put my mind to rest».

- Teksten var veldig, veldig tung. Når man visste hva han hadde vært gjennom og virkelig var selvsikker på at han hadde klart seg gjennom det verste av opplevelsene i musikkbransjen, alt var på vei opp, og så få nyhetene om at han hadde dødd, følte denne sangen som en viktig beskjed å gi for å hedre hans minne. Og også for å skape et språk for mennesker som er i fæle situasjoner, har angst og problemer med mental helse. Ord som sier: «Jeg trenger hjelp».

- Med dette albumet vil du høre Tim, og ikke så mye Avicii, som var guden av de store festivalene eller som herjet på nattklubbene. Du får høre mannen, legger Blacc til.

Albumet «Tim» slippes 6. juni. Det inneholder 16 sanger og gjesteartister som for eksempel Chris Martin.