Slik gjør internett narr av Donald Trump og Joe Biden

Kun én av dem vinner det amerikanske presidentvalget, men verdensveven forblir uslåelig.

Tre dager etter valget pågår valgtrhilleren i USA fortsatt. Det ser imidlertid ut til å gå Joe Bidens vei, og flere medier har allerede utpekt han som vinner. USAs nåværende president vil uansett ikke gi seg uten kamp, og har langet ut de siste dagene med udokumenterte anklager om at valget er stjålet, korrupt og fusket. Hans team har også satt i gang flere søksmål.

Alt om USAs presidentvalg i Nettavisens nyhetsstudio

Trump har også sagt at han vil «slåss til siste slutt» som i praksis betyr at valget kan avgjøres i høyesterett. Over hele verden har folk reagert på Trumps oppsiktsvekkende atferd, og mange har reagert med humoristiske stikk. Og det beste stedet å gjøre narr av noen, er jo ofte på internett. Her har vi funnet et knippe humoristiske bilder og videoer av Trump og Biden, som kun har som intensjon å trimme lattermusklene.

Fra klassikeren «Gjøkeredet», hvor Trump er klippet inn som mentalpasient i en scene med skuespiller-legenden Jack Nicholson:

Her er det noen som humrer over at USAs president oppfører seg som hissigpropp på Twitter:

Og her som en kvinne som virkelig sier ifra:

«Hulken» har også sitt å si om valgprosessen i Nevada som fortsatt pågår:

Men tro ikke at Joe Biden slipper unna heller. Her som «kul» i pilotbriller, sportsbil og skinnjakke:

Eller en Joe Biden som ber Trump pakke sakene sine:

Og «cowboyen» Biden:

Vi må ikke glemme at dette er en skikkelig kamp ala Godzilla mot King Kong:

Og hvem hadde egentlig vunnet en skjønnhetskonkurranse mellom de to?