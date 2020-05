Slik hadde Bjørn gratis bil – i fire år

Denne Toyotaen er virkelig noe for seg selv.

– Det har nesten ikke gått an å stoppe og fylle diesel på denne uten at folk har kommet bort og ville kjøpe bilen av meg.

Det forteller Bjørn Omar Fjeld fra Bærum. Han har stadig opplevd at noen ville kjøpe Toyota Hiacen hans fra 2011.

– Ja, de virker å være helt utrolig populære på bruktmarkedet. Dette er den nest siste årgangen, i lang utgave og med firehjulsdrift. Den er vel også relativt hel, pen og i god stand med tanke på at den nå er ni år gammel og har gått over 260.000 kilometer, sier Bjørn Omar.

Grunnen til populariteten tror han er driftssikkerheten.

– Ja, den er jo like god som komforten og kjøreegenskapene er dårlig, sier han og ler.

– Men for all del – bilen har fungert ypperlig til mitt bruk. Både som arbeidsbil, privatbil og ikke minst har den gått mye med bilhenger og bilcrossbiler bakpå.

Les også: Du kan ha det veldig moro i liten bil

Det var nok å rekke opp hånda ...

– Så fort har det riktignok ikke gått, men vi har da kommet oss greit fram likevel, forteller han videre.

Nå fant han ut at det kunne være greit å selge mens han fortsatt fikk noe igjen for den. Det skulle altså vise seg å ikke være det helt store problemet.

– He, he... Nei absolutt ikke – det var nesten bare å rekke opp hånda, så var den solgt, forklarer han.

Ikke behøvde han å annonsere den heller.

– Nei, jungeltelegrafen er effektiv, den, så det var ikke nødvendig. Nå havner den i Nord-Norge hos en ny og forhåpentligvis lykkelig eier der. Han som kjøper nå, har spurt meg om å få kjøpe den flere ganger. Det er jo litt hyggelig å vite at den får en eier som virkelig har lyst på denne bilen, sier Fjeld.

– Du både lukter og hører den før du ser den

Toyota Hiace ble solgt i 38 år i Norge og det var en ekte varebil-vinner.

Holder seg godt i pris

En ting er at ting er lette å selge, en annen ting er hva man får igjen for dem. Men heller ikke det er noen "big deal" med gammel Toyota Hiace, forstår vi.

– Nei, absolutt ikke. Jeg har hatt den i fire år og får igjen det samme som jeg selv ga for den , så totalregnestykket her er jo veldig "hyggelig", jeg tror ikke det er så mange andre bruks- og arbeidsbiler man opplever dette med, sier han og ser godt fornøyd ut.

Man han tror nok at han kan komme til å savne den trofaste sliteren også.

– Ja, bilen har jo vært praktisk og grei på alle måter, den. Nå ser jeg etter en nyere brukt BMW X5 og selv om jeg gleder meg til mer komfort, mye sprekere motor og morsommere kjøreegenskaper, kan nok savnet etter Hiace melde seg på ett eller annet tidspunkt, tror Fjeld.

Les også: For disse bilene er håpet ute

Bestselger som ny også

I løpet av de 38 årene HiAce ble solgt i Norge, var den årets mest solgte varebil hele 30 ganger og har seks andreplasser i samme øvelsen. Det er nesten ikke til å tro.

Over 110.000 eksemplarer fant veien til Norge i disse årene. Nye og strengere krav til eksosutslipp var det som til slutt ble spikeren i kistelokket for HiAce i 2012. Uten at popularitet har avtatt nevneverdig i bruktmarkedet av den grunn.

Hiace-modellen lever videre i andre deler av verden og til nå er det solgt over 6 millioner Hiace i 150 forskjellige land.

Denne biltypen holder seg merkelig godt i verdi

Mest lettsolgte bruktbil

Det er ikke bare Hiace-eieren fra Bærum som opplever at disse bilene er lettsolgte. Tall fra rubrikk.no (fra august 2019) viser at dette er Norges mest lettsolgte bruktbil, uansett segment.

Gjennomsnittlig tar det 13 dager før en Hiace er solgt på bruktbilmarkedet. De samme tallene viser en snittpris på 64.579 kroner, mens kilometerstanden i gjennomsnitt er på nesten 220.000 kilometer. Det er med andre ord godt brukte biler vi snakker om her ...

– Jeg er slett ikke overrasket over at det er slik. Min bil, som jeg fikk betydelig mer igjen for enn det som var gjennomsnittet her, har jo folk mast på om å få kjøpe i de fire årene jeg har hatt den, avslutter Bjørn Omar Fjeld.

Som om få dager er uten Hiace ...

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.