Slik holder du kontakten med familie og venner på Facetime og Skype

I disse koronatider er vi alle isolert fra bekjente. Teknologien gjør det mye lettere for oss å kommunisere.

I disse dager har koronaviruset tatt fra oss noe av det alle kjæreste vi har; menneskelig kontakt. Helsemyndighetene har gått så langt som å si at nært samkvem med andre mennesker kan være direkte skadelig.

Mange av oss tenker nok med gru hvordan dette hadde vært for, la oss si, 20 år siden hvor telefonen var eneste mulighet.

Nå finnes det jo en hel rekke med løsninger som gjør at vi kan holde kontakten med hverandre og samtidig se hverandre. Og det helt smittefritt!

De aller fleste av dere vet nok dette allerede, men mobiltelefonen, datamaskinen eller nettbrettet er alt du trenger!

Her har vi samlet de viktigste video-kommunikasjons-løsningene som finnes på makedet.

Facetime

Er utelukkende for de som har iPhone eller andre Apple-produkter. Og det betyr alle som skal delta i en eventuell samtale. Fordelen med denne er at den er veldig lett å bruke.

Hvis den er installert på telefonen din, kommer den opp som et valg rett under telefonnummeret til motparten. Det er også lett å legge til flere personer i samtalen.

Hvis den ikke er installert, må du gjøre dette fra innstillingene på telefonen.

Google Duo

Denne fungerer nesten som Facetime, men den fungerer på det de fleste mobiler. Laster du ned appen, kan du som har iPhone enkelt snakke og se moren din som har Samsung-telefon eller lignende.

Du må imidlertid ha en Google-konto (Gmail).

Facebook Messenger

Mange som skal ha videosamtaler med medlemmer som ikke har Apple-produkter, nøyer seg med Facebook sin egen samtalefunksjon, Messenger.

Du må installere app-en på telefonen din, og være medlem på Facebook. Men hvem er ikke det i disse dager?

Her er det også veldig lett å ha samtaler over video, samt å legge til flere i gruppen.

Google Hangouts

Google har også laget en løsning som veldig mange bruker når de skal ha jobbmøter. Det er finnes overhodet ingen grunn til at man ikke skal bruke den privat heller.

Den passer nok best på en datamaskin, og alle må også her ha en Google-konto. Fordelen er at det er lett å ha mange med i samtalen.

Det finnes flere måter å få til dette på. Det enkleste er nok å invitere deltagerne i Google-kalenderen, som du finner helt til høyre på Gmail-kontoen din.

Skype

Det opprinnelig svenske selskapet var veldig tidlig ute med chatte- og tale- og videofunksjon. Nå har giganten Microsoft kjøpt dem opp, og det kommer stadig forbedringer.

Skype er også et meget populært møteverktøy for bedrifter, og er lett å bruke. Du må bare installere app-en på telefonen din.

Whereby

En annen videotjeneste som har blitt populært i den siste tiden, er Whereby. Dette er i utgangspunktet også mest populært som et profesjonelt videomøte-verktøy, men fungerer selvfølgelig også utmerket til privat bruk.

Den er enkel å bruke, og du kan ha så mange deltagere du ønsker.

Den passer nok best på datamaskinen, men den finnes også som app til telefonen eller nettbrettet.