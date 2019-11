Slik hyller Lindsay Lohan sin døde eks (38)

Mangemillionæren og grunderen Harry Morton (38) ble i helgen funnet død i sitt hjem i Beverly Hills.

NEW YORK (Nettavisen): Morton ble funnet død i sitt hjem på lørdag, og nå hylles han blant annet av sin ekskjæreste, Lindsay Lohan, melder CNN.

«Best friends. Best life». skriver hun på sin Instagram-konto etter dødsfallet.

Ifølge flere medier datet de to hverandre på begynnelsen av 2000-tallet.

Harry Morton har tidligere også blitt koblet til Demi Moore, Britney Spears, Paris Hilton, Jennifer Aniston og Hayden Panettiere, melder TMZ.

I USA er Harry Morton mest kjent for å ha startet opp den populære kjeden Pink Taco. Han var bare 18 år gammel da han startet Pink Paco i 1999 på Hard Rock Hotel and Casino nær Las Vegas Strip. Senere ekspanderte kjeden til Boston, Chicago og Los Angeles.

Men 38-åringen var også eier av den populære nattklubben Viper Room i West Hollywood.

Her er Lindsay Lohan og daværende kjæreste Harry Morton på London's Heathrow Airport i september 2006. Foto: Arkivfoto/AP

Dette stedet er også verdenskjent som stedet der broen til Joker-aktuelle Joaquin Phoenix, River Phoenix, døde av en overdose i 1993. Morton kjøpte ifølge TMZ utestedet i 2008.

Nylig fikk også Harry Morton omtale i USA da kan kjøpte en av leilighetene til Elvis Presley i Beverly Hills for 25 millioner dollar, eller rundt 230 millioner kroner.

Det er uklart hvor mye Morton var god for da han døde, men det meldes at han var god for alt fra 100 til 300 millioner dollar, fra 900 til 2,7 milliarder kroner.

Faren, Peter Morton, er også kjent i USA, som en av grunnleggerne til Hard Rock Cafe.

Det er fortsatt uklart hva som er dødsårsaken, etter at 38-åringen ble funnet død i sitt hjem på lørdag. Ifølge People var det lillebroren Matthew som fant ham død.

Morton skal obduseres, men det mistenkes ikke at noe kriminelt ligger bak dødsfallet.