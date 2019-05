Slik kan du ha et godt sexliv med mikropenis

Å ha mikropenis kan være både sårt og frustrerende, men det er ikke umulig å ha et godt og velfungerende sexliv.

«Har en 6 cm penis i erigert tilstand. Jeg sliter mye med selvfølelsen, og vet ikke hvordan jeg skal gå frem, da jeg ønsker meg en seksuell relasjon.»



I et forum på nett spør mannen om det er noen som tenner på mikropenis - og hvor han eventuelt kan møte dem.

Han er langt fra alene om å ha usikkerhet tilknyttet egen penisstørrelse.

Selv om Nettavisen gjentatte ganger har snakket med sexologer som understreker at det overhodet ikke er penisstørrelsen som er avgjørende for å kunne ha god sex, er det liten tvil om at mange gutter kjenner på et press overfor noe de strengt tatt ikke får gjort noe med.

Faktum er at ingen kan råde over egen penisstørrelse, det er genene som avgjør hvor stor den blir. I motsetning til hva mange tror, har kroppsstørrelse ingenting å si.

På Ung.no skriver helsesøster at mange menn tror de har såkalt mikropenis, når de egentlig har helt normal penisstørrelse. Har man imidlertid en penis som er mindre enn 7-8 centimeter i erigert tilstand, regnes det som mikropenis.

Dette er en relativt sjelden tilstand. Nettavisen har snakket med en lege og sexolog, og gått gjennom flere forum på nett for å finne ut mer om det å leve med mikropenis.

1 av 10.000

Er du født med mikropenis tenker du kanskje at god sex er noe du aldri vil få oppleve.

Det stemmer imidlertid ikke.

- Du kan ha et godt sexliv uavhengig av penisstørrelsen. Det er mye du kan gjøre uten at penetrering er det eneste riktige i et samleie, sier sexolog Thomas Winther.

Det er omtrent 1 av 10.000 menn som sliter med mikropenis, ifølge Winther.

Fakta Mikropenis ↓ Mindre enn 2,5 centimeter i slapp tilstand, men denne lengden varierer med alder og populasjon

Under 7-8 centimeter i erigert tilstand

Cirka 1 av 10.000 har mikropenis

Diagnosen skjer ved måling av penislengde fra skambenet til glans samtidig som man drar lett i penis. Er lengden under 2,5 centimeter ved riktig måling vil neste steg være å måle hormonnivåer

Mikropenis kan komme av hormonavvik, som et ledd i et syndrom eller for seg selv

Testosteron fører til utvikling av penis og økt penislengde, og det skjer særlig i andre og tredje trimester av svangerskapet. Ved mikropenis kan årsaken være en feil i hormonsystemet med regulering av testosteron, og feilen kan sitte i testiklene eller i hypofysen, som sitter i hjernen Kilder: Lege Marcus Følling Lund, sexolog Thomas Winther og Lommelegen.no

- Mye mellom null og knull



Gutter er gjerne spesielt opptatt av penisstørrelse i puberten, og mange tror det handler om å ha størst mulig penis.

For størst er best, ikke sant? Vel, ikke nødvendigvis, ifølge Winther.

- Mange menn måler manndommen sin i penisstørrelse. Men det er mye mellom null og knull. Det er mye du kan gjøre for å kompensere for penisstørrelsen, for eksempel kan du bli verdens beste på forspill, som også er viktig for nytelse, forklarer Winther.

Sexologen understreker også at penetreringen i seg selv ikke er viktig for alle kvinner.

- Det er mye du kan gjøre uten penetrering, hvis det er vanskelig eller at det ikke gir nok nytelse for dere begge to. Du kan bruke fingre, munn og tunge, eller kjøpe hjelpemidler fra sen sexbutikk, sier han.

For eksempel er strap-on et alternativ, selv om det ikke gir mannen noe nytelse. Det kan imidlertid bidra til å gjøre mannen opphisset.

- Tør ikke gå på date

Winther har hatt samtaler med flere menn som sliter med selvfølelsen på grunn av liten penis.

- De jeg har snakket med som har mikropenis, har gjerne så lav selvtillit at de ikke tør å gå på date med damer. De sparer seg for risikoen for å bli avvist, selv om mange kvinner ikke ville brydd seg, sier Winther.

Han forklarer at mange menn er redde for å bli avvist fordi penisen er for liten. De er redde for å bli ydmyket hvis den strekker for kort opp, fordi penisen for mange er symbolet på stolthet og manndom.

- Selvbildet deres kan få seg en knekk. Men god, penetrerende sex er viktig for mange kvinner, og det er helt greit å ønske å være sammen med en som kan gi deg dette, sier Winther.

Hvis du som kvinne synes det er vanskelig å skulle fortsette være i et forhold med en mann med mikropenis, bør du håndtere tema med varsomhet.

Sexolog Winther anbefaler at du pakker det inn på en fin måte.

- Du skal være ærlig, men kan si som sant er at du ikke synes dere passer sammen - uten å nevne årsaken, forklarer han.

KOS: Sex er mer enn bare samleie, og sexolog Thomas Winther mener du kan ha et bra sexliv til tross for at penisen er liten. Foto: Colourbox

Klitorisstimuli viktigst

Selv om det for noen kvinner er slik at penisstørrelse har mye å si for seksuell nytelse, er det klitorisstimuli som er viktigst for de aller fleste kvinner, mener Winther.

- For å kunne gi en kvinne dyp skjedeorgasme har penisstørrelsen noe å si, men det meste av nytelse skjer utenom skjeden, sier han.

Det er ingen tvil om at Winther har rett. Kun én av fire kvinner kan få såkalt «vaginal orgasme», altså orgasme ved ren penetrering, mens resten trenger, som sexolog Bianca Schmidt tidligere uttalte til Nettavisen:

- Klitorisstimuli hele veien til målet - ikke bare som litt erting i starten.

Winther forklarer at både g-punktet og klitorisstimuli gir mye nytelse. Derfor trenger heller ikke et forhold påvirkes av at mannen har mikropenis, til tross for at han kanskje knapt kommer innenfor skjedeinngangen, som igjen gjør samleie vanskelig.

At penisstørrelsen ikke nødvendigvis har betydning for alle, ser vi også i forum på nett.

«Den beste sexen jeg har hatt var med en som hadde liten penis. Å vite hvordan man bruker den er så mye viktigere enn størrelse!» skriver en kvinne på Kvinneguiden.

En annen skriver på samme forum at hun ikke forstår hvorfor mannfolk er så opptatt av penis.

«Jeg kan si deg at noe av den beste sexen jeg har hatt var med en med liten penis, rundt 7-8 cm. Jeg tenner på personen, ikke penisen. Jeg får ikke vaginalorgasme, i likhet med veldig mange kvinner. Så en stor penis gir meg ikke mer nytelse enn en liten. Jeg sier bare klitoris!!» skriver hun.

«KLITORIS, KLITORIS, KLITORIS»: De aller færreste kvinner kan få vaginal orgasme, og det er mange som ikke bryr seg om størrelsen på penis når det er stimulering av klitoris som i virkeligheten gjelder. Foto: Getty Images

- Finnes alltid noen for deg

Enkelte ganger kan det føles helt håpløst å finne kjærligheten. Det kan alle kjenne seg igjen i - uansett penisstørrelse.

Alle som har opplevd å bli avvist etter man har hatt sex, vet at det kan være utfordrende for selvtilliten, selv om man innerst inne vet at avvisningen ikke trenger å ha noe med sexen å gjøre i det hele tatt.

- Det er filmer og porno som har skapt det bildet av romantikken at penetrering er viktig, og menn med mikropenis kan derfor føle at de ikke er bra nok, sier Winther.

Men det er ingenting galt med deg, beroliger sexologen.

- Det finnes alltid noen for deg, og som har deg som preferanse. Ja, noen kvinner vil kanskje forsvinne, men det finnes andre.

Winther forklarer at enkelte kvinner sliter med å ha samleie med en som har normal størrelse på penisen. Så for både disse damene og dem som er åpen for andre måter å oppnå seksuell nytelse på enn penetrering, kan menn med liten penis være å foretrekke.

- Søk hjelp!

«Det er faktisk en alvorlig knekk for selvfølelsen når en ikke føler at en klarer å tilfredsstille jenta si ordentlig.» skriver en mann på Doktoronline.no.

Om denne mannen har mikropenis eller ei, står det ingenting om, men det kommer tydelig fram at han ønsker seg større penis.

- Problemet sitter mellom ørene og ikke mellom beina, sier sexolog Winther, som mener du bør søke hjelp om penisstørrelsen plager deg.

- Det er viktig å få hjelp til å stabilisere selvbildet. Det er mye bedre enn om du drar deg selv ned over flere år. Du kan ikke leve med det samme tenkesettet som startet de vonde tankene, fortsetter han.

Det er vel lite som er så sjarmerende som en selvsikker mann med et glimt i øyet, og det er nettopp selvsikkerheten Winther mener du kan gjøre noe med for å bli mer attraktiv.

- Dessuten faller nok kvinner mer for om du er empatisk, omgjengelig, snill og grei enn hvor stort det du har mellom beina er. Hvis man finner en partner som oppfyller det meste man ser etter, kan ofte delen som omhandler seksualitet løse seg på et vis, sier han.

Samtidig gjør sexologen oppmerksom på at penisen ofte ser mindre ut når menn ser ned på den, enn om de ser den fra siden.

- Det kan være en optisk illusjon. Du trenger ikke å ha så liten penis som du tror når du ser ned på den. Når jeg får inn pasienter som mener de har liten penis, lar jeg dem se på bilder av mange ulike peniser - og da innser de at deres ikke er så unormalt liten som de gjerne tror, forklarer han.

Fakta Funfact om penisstørrelse ↓ Studier viser at det faktisk er en sammenheng mellom penislengde og størrelsesforholdet mellom ringfinger og langfinger

Forskningen viser at om ringfingeren er kortere enn langfinger så er det assosiert med større penislengde

Forskerne tror at høy konsentrasjon av testosteron i fosterlivet gir kortere ringfinger sammenlignet med langfinger, og lengre penis Kilde: Lege Marcus Følling Lund

Hormonbehandling for babyer

I flere forum på nettet uttrykker mødre bekymring for penisen til sønnene sine.

«Mikropenis - hvordan vet man om barnet har det?» spør en bekymret mor, som har en femåring, på et forum på nett.

Faktisk kan du oppdage om barnet ditt har mikropenis allerede kort tid etter fødsel, og da finnes det hjelp.

- Ved hormonelle avvik kan man komme i gang med hormonbehandling med testosteron eller andre hormoner, men da er det best å komme i gang tidlig - gjerne kort tid etter fødsel, sier Marcus Følling Lund, allmennlege hos Eyr-legene på mobil.

BEHANDLING: Hvis du oppdager at barnet ditt har mikropenis, bør sønnen din komme i gang med behandlingen så tidig som mulig, sier Marcus Følling Lund, allmennlege hos Eyr-legene på mobil. Foto: Eyr

Det viktigste er imidlertid at barnet ditt får diagnosen tidlig, så dere har alle valgmuligheter åpne og ikke venter helt til puberteten.

Han forteller at du også kan oppdage det når dere kommer hjem eller på helsestasjonen dersom det ikke oppdages på sykehuset.

- Om du er bekymret for at barnet har mikropenis, bør du bestille en legetime. En vanlig årsak til bekymring er at penis ser mindre ut grunnet fettvev rundt skambenet, som gjør at målingen blir feil, sier han.

Hvilke behandlingsmuligheter som finnes begrenses av hva som er årsaken, og alder på pasienten. Hos voksne kan operasjon vurderes.

Kan bli vanskeligere å få barn

Flere spør på forum på nettet om de kan få barn hvis de har mikropenis.

«Jeg vet at jeg har mikropenis, men jeg har aldri fått sædutløsning før, så derfor lurer jeg på om jeg likevel kan ha sex og få barn når jeg blir voksen,» skriver en 14 år gammel gutt på ung.no.

Ifølge Følling Lund vil dette variere fra person til person.

- Enkelte som har mikropenis kan ha lav sædkvalitet, mens andre kan rent praktisk ha problemer med å gjennomføre samleie, som gjør at det blir vanskelig å få til en naturlig unnfangelse, forklarer han.

Det er heller ikke alle med mikropenis som sliter med å få barn. Alt avhenger av årsaken til at du har mikropenis.