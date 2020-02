Slik kan du jukse deg til å bli mer attraktiv for det motsatte kjønn

«Fake it 'till you make it» – også i datingverden.

«No har me juksa litt».

Nå ser du kanskje for deg Ingrid Espelid Hovig stå med sleiva i den ene hånda og kruspersillen i den andre? Men kjøkkenet er langt fra det eneste stedet hvor det er innafor å jukse litt av og til.

Og selv om ingen egentlig liker juksemakere, så finnes det situasjoner hvor det kan være lurt å være... litt strategisk.

Eksempelvis når du skal imponere noen du er litt betatt av. Eller når du er på fest og ser drømmedama, og du gjerne vil at hun skal legge merke til deg. Da er det lov å gjøre som den berømte TV-kokken.

Det er imidlertid verken kruspersille eller sleiv som trengs for å jukse seg til en date. Men det finnes en del triks der ute, som enkelt kan adopteres for den som er lærevillig.

I anledning Valentine's Day har vi tatt kontakt med atferdsbiolog Jens Andreas Huseby, som sitter i ekspertpanelet i «Gift ved første blikk».

For selv om det er 2020 og vi liker å tro at mennesket har utviklet seg såpass siden vi bodde i huler at vi nærmest greier å overstyre biologiske instinkt, så er det ikke helt sånn.

Når vi velger oss en partner så styres vi fortsatt av en rekke biologiske mekanismer - enten det er for å ligge sammen én gang eller med håp om å leve sammen resten av livet.

Ulike faktorer

Når en mann og kvinne legger merke til hverandre for første gang, så vurderer de begge hverandre - men de rangerer etter ulike faktorer.

- Menn ser mye mer på utseendet, det er en viktig faktor når de skal finne kjæreste. Kvinner, derimot, rangerer etter faktorer som utdanning, inntekt, sosial status, humor - og så kommer kanskje utseende, og da er det gjerne høyde som er viktigst, forklarer Huseby.

- Menn har umiddelbart litt flere kort å spille på her?

- Ja, det er litt skeivt i starten, sånn sett. Men dette handler om førsteinntrykket, om å pirre en interesse hos den andre. Når man setter seg ned og prater sammen, blir det jo viktig for begge kjønn å være interessant, smart og morsom, sier Huseby.

Triks for mannen

La oss begynne med mennene, som umiddelbart ser ut til å kunne benytte seg av en del triks for å imponere damer.

Kort oppsummert kan vi si det slik: Kvinner vil ikke ha menn med lavere status enn dem selv.

Det viser både forskning og statistikk, selv om mange kanskje skulle ønske det ikke var sånn i 2020, når de fleste kvinner tjener mer enn nok penger til å være selvstendige.

- Rent biologisk søker damer en forsørger, en som kan ta vare på familien. Denne mannen skal være en partner i å oppdra barna - ikke en byrde, men en støtte, sier Huseby.

Kvinner leter derfor etter en mann som utstråler selvsikkerhet og handlekraft, forklarer atferdsbiologen.

- Det som umiddelbart booster en mann på sjekkemarkedet, er å signalisere disse trekkene. Det kan han gjøre ved å være bevisst måten han beveger seg på; hvordan han smiler, går, sitter og møter blikk.

Med andre ord: Ikke vik unna med blikket. Smil og vær besluttsom i bevegelsene dine.

- Som mann er det viktig å finne den plassen i seg selv hvor han har ro, overskudd og trygghet, slik at han kan utstråle selvsikkerhet og følelsen av at han har kontroll på omverdenen.

- Menn får ofte tips om å kle seg pent hvis de skal imponere ei dame. Er det noe i det?

- Ja, menn i dress utstråler jo gjerne en viss dominans og signaliserer høy status. Men man trenger ikke det. Du kan ha på deg hettegenser og olabukse også, så lenge du fremstår trygg og selvsikker. Egentlig forsterker det bare signalet, om at denne mannen er såpass trygg at han ikke trenger å vise seg frem i dress.

Skuespiller Jason Statham er både skallet og lavere enn sin supermodellkjæreste, men utstråler både selvsikkerhet, handlekraft og status.. Rosie Huntington-Whiteley frermhever på sin side hennes kvinnelige figur og ungdommelige utseende. Foto: Dia Dipasupil (Getty Images / AFP / NTB Scanpix)

Triks for kvinnen

Hva så med damene, hva kan de gjøre for å jukse til seg litt ekstra attraksjonspoeng?

Joda, svaret er enkelt, om noe provoserende:

- Hun må signalisere tilgjengelighet og ungdommelighet. Ha fokus på det ytre, rett og slett.

Menn rangerer kvinner etter utseende, og her handler det egentlig, satt på spissen, om å se så sexy, ung og fruktbar ut som mulig.

Forskning viser at det er det spesielt syv feminine trekk som spesielt appellerer til menn, men Huseby trekker frem disse som spesielt viktige:

- Ren hud, langt og sunt hår og pent smil. Hår som glinser skal visstnok gi ekstra effekt, sier Huseby.

- Og så hjelper det vel å fremheve kvinnelige former?

- Jaja, det er klart. Gjerne tettsittende klær, hvor du viser frem midje og hofter. Det er et bra triks for kvinner, da vi vet at det fungerer bedre å fremheve midjen enn å fremheve brystene, sier Huseby.

Det er den såkalte timeglassfiguren, med brede hofter og smal midje, som er ansett som mest attraktiv blant menn.

Antropolog Barnaby Dixson og forskere ved University of Queensland har funnet at forholdet mellom midjen og hoftepartiet til en kvinne raskt blir vurdert av en mann sammen med brystpartiet.

Forholdet 7 til 10 ble ansett som mest attraktivt. Det vil si at menn mener kvinner er mest attraktive når midjens omkrets er 70 prosent av omkretsen til hoftene.

- Har du en timeglassfigur, så er trikset enkelt: Fremhev den. Har du den ikke, så henled oppmerksomheten mot andre fine trekk du har.

ADFERDSBIOLOG: Jens Andreas Huseby er med i ekspertpanelet i Gift ved første blikk. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Fra interessert til forelska



La oss si at du lykkes i juksinga di. At du greier å pirre en interesse hos den andre, slik at dere begynner å treffe hverandre jevnlig.

- Da jevner det seg litt mer ut mellom kjønnene, men det er fremdeles slik at en mann har alt å tjene på korttidsforhold, mens en kvinne i større grad tar forholdsregler og holder litt igjen, forklarer Huseby.

Det som er viktig, ifølge atferdsbiologen, er å holde kortene litt tett til brystet - samtidig som man signaliserer at man er interessert og tilgjengelig.

Bare ikke for interessert eller for tilgjengelig.

Er du for pågående, blir du fort oppfattet som desperat og etterlater et inntrykk av at det kanskje er noe «galt» med deg, siden du tilsynelatende ikke har andre muligheter.

- Man må vise at man er interessert, men samtidig at man også er attraktiv for andre på markedet. Så bør man forsøke å gå videre sammen, steg for steg, og til slutt velge hverandre hundre prosent.

- Håp for alle

Dette blir på mange måter en noe enkel fremstilling, mest fordi det finnes unntak i alle leire.

Noen kvinner liker litt sjenerte, forsiktige menn. Noen menn synes timeglassfiguren er overvurdert.

Men triksene fra atferdsbiologen er altså basert på de biologiske instinktene som bor i oss mennesker. Instinkter som, ifølge forskningen, er med oss i 2020 - selv om hverdagen er annerledes i dag enn for tusen år siden.

For selv om de fleste seksuelt aktive kvinner går på prevensjon, og derfor trygt kan ha sex uten å bli gravid, så tar kvinner fortsatt, helt ubevisst, forholdsregler i frykt for å bli det. Og selv om de fleste menn søker en likestilt partner, så blir de gjerne lettere tiltrukket av en kvinne i tettsittende klær med smal midje og brede hofter - hovedsakelig fordi han da ser at hun er sunn og frisk, og potensielt kan bære frem hans barn.

Atferdsbiologen Daniel Conroy-Beam utviklet nylig en matematisk algoritme som viser hvordan vi velger oss en kjæreste. Forskningen som ligger til grunn for algoritmen, avslører at vi alle går rundt med en indre «avveiningsmotor», hvor vi vurderer ulike trekk opp mot hverandre.

NTNU-professor og psykolog Leif Edward Ottesen Kennair var medforfatter på studien, og uttalte til Nettavisen i 2019:

- Er du heldig, er du sammen med den beste du fikk tak i - som igjen ikke hadde kjangs på noen som var bedre enn deg.

Det er imidlertid totalsummen som avgjør, og siden vi opererer i ulike «liga», er det muligheter for absolutt alle, sier ekspertene:

- Man trenger ikke være ensom i livet selv om man ikke opererer i toppen av skalaen. Det smarteste er å gjøre en realistisk vurdering av seg selv, for så å lete etter andre på samme nivå, sa Kennair, og avsluttet:

- Studien viser at det håp for alle! De fleste av oss har vært nødt til å slå oss til ro med at vi ikke opererer helt i toppen, og har funnet en på vårt nivå.