Slik kommenterer Miley Cyrus og Liam Hemsworth bruddet

Liam Hemsworth (29) snakker ut etter sjokkbruddet med Miley Cyrus (26).

Det slo ned som en bombe i helgen da Miley Cyrus etter kun et halvt års ekteskap bekreftet at hun og skuespiller-ektemannen Liam Hemsworth går hvert til sitt.💔

Det skjedde etter de overrasket verden med å gifte seg i en hemmelig, intim seremoni i desember 2018.

Kunngjøringen kom etter at Miley på jentetur i Italia ble fotografert kyssende på en annen nysingel, venninnen Kaitlynn Carter. Hun har også nylig gått fra ektemannen Brody Jenner.

Bildene av en festklar Miley på ferie har i helgen dominert kjendisnettsteder over hele verden, mens Liam på sin side ble observert i hjemlandet Australia, mens han kjøpte froyo med storebror Chris Hemsworth og barna hans.

UNG FORELSKELSE: Paret møttes under innspillingen av «The Last Song» i 2009 og fant raskt tonen. Her viser de seg sammen på filmpremieren i Los Angeles i mars 2010. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Det er altså litt kontrastfylt mellom de to eksene, men både vennetur og is høres ut som gode redskaper i kampen mot kjærlighetssorgen.

Liams korte beskjed til eksen

Nå har Liam, som blant annet har spilt i Hunger Games, brutt tausheten og kommentert samlivsbruddet.

I et innlegg på Instagram av en vakker solnedgang sier han følgende om av-og-på-kjæresten gjennom 10 år:

– Bare en kjapp beskjed for å si at Miley og jeg har separert og at jeg ønsker henne ingenting annet enn god helse og lykke fremover, skriver Hemsworth formelt.

Videre påpeker han at dette er en privatsak for ham, og at han ikke har eller kommer til å kommentere saken ytterligere.

Følger farens visdomsord

Miley kommenterte også bruddet kort tid i forveien, dog på en mer litterær måte:

– Ikke kjemp mot evolusjonen, for du vil aldri vinne. Som fjellet jeg står på toppen av som en gang var under vann og bundet til Afrika, er endring uunngåelig. Dolomittene ble ikke skapt over natten, det tok flere millioner av år før denne slående skjønnheten ble formet, skriver Miley og fortsetter:

– Faren min sa alltid til meg «Naturen skynder seg aldri, men er alltid i tide»... Å VITE at det er sant fyller hjertet mitt med håp. Jeg ble lært å respektere planeten og dens prosesser og jeg er dedikert til å gjøre det samme med mitt eget...💙, skriver artisten.





Skal ha ønsket seg barn

Det har blitt spekulert i om forholdet mellom Cyrus og Hemsworth røk fordi sistnevnte ønsket å stifte familie, men at Miley ikke var klar for å bli mor ennå. Hun har tidligere forklart at hun ikke ønsker å føde barn når planeten er i ferd med å overbefolkes.

DÅRLIG STEMNING: På verdenspremieren til filmen «Avengers: Endgame» i april i år, hvor Liam har en rolle, dro Miley nok et av sine velkjente slikke-stunts for fotografene. Det skal ikke ha falt i god jord hos ektemannen. Foto: Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM

I tillegg skal Liam ha irritert seg over oppførselen til Miley på rød løper, hvor hun ved flere anledninger blant annet har slikket ansiktet hans.