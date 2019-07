Slik nyter kjendisene sommervarmen

View this post on Instagram

Å si at dette ikke finnes en idealkropp, er løgn. Den finnes, og jo nærmere man er den, jo færre komplekser må man forholde seg til tenker man kanskje. Men jeg tror allikevel at de fleste av oss kjemper mot de samme følelsene. Alle streber vel etter å ikke sammenligne seg med andre. Og vi har alle kjent på følelsen av å ikke være bra nok, pen nok, trent nok... I mindre eller større grad. Det er stressende. For noen utmattende. Jeg har blitt flinkere etterhvert som jeg har blitt eldre, og nå føler jeg at jeg har verktøykassen i orden for å stoppe negative tankespiraler når jeg kjenner at de kommer. Hovedverktøyet heter «gi faen» og det anbefaler jeg alle å bruke. For nesten ingen lever opp til det idealet som samfunnet har skapt. Nesten ingen er helt plettfri. Helt perfekt. Og vil man egentlig være det uansett? Blir man lykkeligere av det? Hadde jeg vært lykkeligere uten strekkmerker? Eller med struttende bryster? Hadde Morten elsket meg mer? Mamma og pappa vært stoltere av meg? Hadde flere fulgt meg på Insta? Hadde jeg vært en bedre forelder? NEI. Absolutt ikke. Så la oss prøve å ikke bruke så mye tid på det. La oss heller nyte sommeren! For den er kort. Alt for kort. Og du er fin. Alt for fin. Til å ikke flekke av deg klærne å strutte rundt i bikini! #bloggeneroppdatert