Slik påvirker hormoner kroppen din: Er det lettere å være mann enn kvinne?

Når Alex får testostoron-sprøyta si, merker han flere endringer: Han blir mindre følelsesstyrt, litt lettere i humøret og får høyere sexlyst. Og så blir fotballkveldene litt mer interessante.

Hver 12. uke får Alex Aslak Gomsrud (32) testosteron injisert i rumpa. Det er snart fem år siden han begynte med kjønnsskiftet, men han må fortsette med testostoronsprøyter resten av livet.

I dagene før han skal ta ny sprøyte, når testosteron-nivået er på sitt laveste, merker han det på kroppen.

- Det er litt lettere å være den personen jeg er etter jeg har fått sprøyta, innrømmer Gomsrud.

- Lettere på hvilken måte?

- Jeg er ikke like følelsesladet. Jeg slipper jo PMS, så jeg blir roligere og mindre sutrete, om jeg kan si det sånn, sier Gomsrud og ler.

- Det er jo ikke som om jeg ikke har følelser etter sprøyta, men jeg blir roligere. Hvis noe negativt skjer, kan jeg godt tenke at «det der var ikke så kult», men så trenger jeg ikke si så mye mer om det.

Når sprøyta er satt, skjer det først og fremst én markant endring.

- Jeg blir veldig kåt! Den første uka er verst, da må jeg nesten bare holde meg hjemme. Etter første uka går sexlysten heldigvis ned, ler Gomsrud.

Så tar han seg litt i det.

- Neida, nå tuller jeg litt. Men det er en stor endring, ja! Litt merkelig å være 32 år og fly rundt som en pubertal 14-åring, men det går seg til.

Dette gjør kjønnshormonene

Det som skjer i Gomsruds kropp etter testosteronsprøyta, har sin naturlige forklaring. Kjønnshormonet testosteron påvirker sexlysten direkte, så når kroppen får en liten shot med testosteron, er det ikke rart at sexlysten fyker i været.

Men hva annet påvirkes av kjønnshormonene?

Ifølge Store Medisinske leksikon, defineres kjønnshormoner som «hormoner som regulerer de seksuelle funksjonene og utviklingen av de sekundære kjønnskjennetegn».

De mannlige kjønnshormonene kalles androgene hormoner, og det er testosteron som er det viktigste mannlige kjønnshormonet. De kvinnelige omfatter østrogener og progesteron. Både mannlige og kvinnelige kjønnshormoner produseres av begge kjønn, altså produserer menn østrogen og kvinner testosteron.

Enkelt forklart kan vi si at kjønnshormonene er avgjørende for utviklingen av kjønnsspesifikke kroppslige trekk, som hårvekst og utvikling av kjønnsorganene, samt at vi modnes seksuelt og blir i stand til å lage barn.

Kvinnens menstruasjonssyklus reguleres av flere hormoner, og kan påvirke hennes humør, matlyst, vekt, hud og energinivå - for å nevne noe. Så når man beskylder en irritabel dame for «å være så hormonell», så er svaret egentlig at «det stemmer, jeg har PMS og kjenner på hormoner som herjer i kroppen min».

«De vanligste psykiske symptomene er irritabilitet, humørsvingninger, nedsatt stemningsleie, angst, spenninger, aggressivitet, konsentrasjonsproblemer, rastløshet, søvnproblemer, følelse av å miste kontrollen,» skriver NHI om premenstruelt syndrom (PMS).

«Har du mensen, eller?»

Til tross for at det er godt dokumentert at mange kvinner har PMS-symptomer, så er det likevel noe mange tøyser bort med kommentarer som «slapp av, da, har du mensen, eller?»

- PMS er helt reelt, det kan vi absolutt slå fast. Det er ikke bare «noe psykisk», sier gynekolog Hilde Sundhagen hos Lillestrømgynekologene.

GYNEKOLOG: - PMS er helt reelt, det kan vi absolutt slå fast. sier gynekolog Hilde Sundhagen. Foto: Tonje Ruud Sjølie (Romerikes blad)

Forklaringen på PMS er sammensatt, man kan ikke peke på én avgjørende faktor. Samspillet mellom hormoner og signalstoffer i hjernen er komplisert, men det er vist at kvinner som har PMS ikke har målbare hormoner i ubalanse. Det er vanligst hos kvinner mellom 30-40 år, og man regner med at 5-8% av kvinner får forverring av sin livskvalitet på grunn av PMS.

- SSRI (selektive serotoninreopptakshemmere) har vist god effekt i behandling av tilstanden, og p-piller har også vist å være effektive, sier Sundhagen.

- Er det slik at kvinner har flere hormoner eller er mer hormonstyrte enn det menn er?

- Nei, vi er ikke utstyrt med flere hormoner, men på grunn av kvinnens hormonelle konstitusjon i fertil alder, svinger hormonene i takt med menstruasjonscyklus. Noen personer blir mer påvirket av dette enn andre, sier Sundhagen, og fortsetter:

- Men hormonene våre må vi ha for å opprettholde normal funksjon. Når kvinnen kommer i overgangsalder avtar disse svingningene og hormonnivåene blir lavere. Da er kvinnen etter hvert heller ikke lenger fruktbar.

- Gutta har aldri kjent på PMS

Gomsrud husker godt livet før testosteronsprøytene, da han selv hadde PMS hver måned.

- Jeg kan bare snakke ut fra egne erfaringer, men jeg hadde jo mensen frem til jeg fylte 27, så jeg har hatt noen runder hvor ting har virket veldig mye verre enn det de egentlig er, ler Gomsrud.

32-åringen tror alle menn kunne hatt godt av å kjenne på hormonene som herjer i kroppen ved PMS.

- Gutta har aldri kjent på det, ikke sant, så da er det lett å være litt ovenpå. Men jeg kan kjenne meg igjen i det litt hysteriske som kan oppstå når man har PMS, for der har jeg vært.

HUSKER PMS: - Jeg hadde jo mensen frem til jeg fylte 27, så jeg har hatt noen runder hvor ting har virket veldig mye verre enn det de egentlig er, ler Alex Aslak Gomsrud. Foto: Jan Storfossen (Laagendalsposten)

De samme tendensene kommer altså tilbake når det nærmer seg ny testosteron-sprøyte.

- Jeg blir roligere etter jeg har fått sprøyta, men det kan jo være mange årsaker til det, som at jeg får det bedre fordi jeg føler meg mer som meg selv.

I uka før ny testosteron-dose, hender det at kompisene sier fra om at det er på tide med ny sprøyte.

- Hvis vi ser fotball sammen, så går det jo gjerne i fotballprat hele kvelden. Da kan de merke på meg at det nærmer seg ny sprøyte, fordi jeg stiller en del spørsmål, gjerne om ting de vanligvis ikke snakker så mye om.

- Som hva da?

- Nei, jeg kan jo lett snakke om følelser, men får ganske korte svar tilbake. Vi snakker jo om dypere ting også, men jeg sier ikke «jeg hører det går dårlig på sexfronten med dama, Roar, kan jeg hjelpe deg med noe der?» Da hadde det rakna for Roar, ikke sant, men akkurat det kan jeg lett si til en venninne.

En shot østrogen for å åpne seg

Akkurat der kan Gomsrud være inne på noe viktig. For vi har lett for å snakke om de negative konsekvensene av østrogener, men hva med de positive?

- Det er naturlig at kvinner har østrogen i fertil alder. Når overgangsalder nærmer seg og hormonproduksjonen fra eggstokkene avtar, opplever kvinnen typiske symptomer som hetetokter, humørsvingninger, søvnvansker og lav sexlyst. For tidlig bortfall av østrogen gir økt risiko for hjerte- og karsykdom, samt benskjørhet, sier Sundhagen.

Gomsrud lot seg først intervjue i Innafor-episoden «Mannen», hvor programleder Vilde Bratland Erikstad utforsket måten menn håndterer følelsene sine på. Eller, rettere sagt, hvorvidt de i det hele tatt håndterer følelsene sine - eller bare gjemmer dem bort.

For selv om livet på mange måter kanskje er «litt lettere» som mann, slik Gomsrud beskriver, så vet vi også at menn topper mange av de tristeste statistikkene: Selvmord, kriminalitet og rus.

Hadde det hjulpet med en liten shot østrogen for å snakke mer om følelsene sine?

- Det er mange måter å få tilgang til sine følelser på, men østrogen har ingen godkjent indikasjon i så måte. Det er vanskelig å ha et godt svar på spørsmålet, og det er vanskelig å bedrive seriøs forskning på slike problemstillinger, det er så mange faktorer som spiller inn, sier Sundhagen, og legger til:

- At kvinner har lettere for å snakke om følelser og ens indre liv, kan handle om flere ting, blant annet biologi, oppdragelse og miljø.

Miljø og oppdragelse

I Innafor-episoden, intervjuer Bratland Erikstad en kvinne som har skiftet kjønn fra mann til kvinne. Etter hun fikk østrogenbehandling, forteller hun om et bredere spekter i følelseslivet, samt at hun opplevde det som lettere å kjenne igjen følelser i andre mennesker.

Forskning viser at kvinner har mer empati enn menn, men akkurat hva det kommer av, vet man ikke. Kanskje en kombinasjon av flere ting?

Selv tror Gomsrud at din håndtering av følelser bestemmes av både kjønn og miljø.

- Jeg har vært følsom hele livet, og er vant til å snakke om følelser. Jeg vet hva glad, sint, frustrert og irritert er, jeg kan dele følelsene opp og sette dem i ulike båser, sier Gomsrud.

Han tror ikke at han er den eneste mannen som mestrer følelsesregisteret sitt, men er overbevist om at jenter har lettere for å sette ord på følelsene enn det gutter har - allerede fra ung alder.

- Hvis du er født som gutt og ser opp til en far som aldri snakker om følelser, da blir det vanskelig. Så jeg tror nok det handler mye om oppdragelse, og hvor flinke foreldrene er til å snakke med barna sine om følelser.