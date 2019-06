Slik reagerer fansen på bruddet til Bradley Cooper

Fredag ble det kjent av forholdet mellom Bradley Cooper og Irina Shayk skal være over. Slik reagerer fansen.

Tidligere i år satte Cooper og Lady Gaga fart på romanseryktene etter en opptreden under Oscar-utdelingen i Hollywood i februar.

Ryktene oppstod etter at de spilte sammen i filmen «A Star Is Born». Det har imidlertid manglet bevis på at romansen eksisterer utenfor filmlerretet, men fansen har klamret seg til rykter om at Gagas ferske brudd fra forloveden Christian Carino (50) er et tegn på at hun har følelser for Cooper.

Under årets Oscar-utdeling satte skuespillerduoen imidlertid fyr på ryktene ved å servere en relativt intim fremførelse av låta «Shallow» fra scenen.

ROMANTIKK?: Det ble spekulert i om det er noe romantikk mellom Bradley Cooper og Lady Gaga etter at de opptrådte under Oscar-utdelingen. Foto: Reuters

Når det nå er blitt slutt mellom Cooper og kjæresten, reagerer fansen nok en gang med å tro at det er noe på gang mellom Gaga og Cooper.

Om det er romantikk i luften mellom de to, vites ikke, men fansen har i alle fall postet mange memes i sosiale medier der de sikter til romanseryktene. Nettavisen har plukket ut noen av dem.

«Lady Gaga sjekker Bradley Coopers sivilstatus på nettet og ser at han nå er singel», skriver en på Twitter. Sammen med teksten har han lagt ut et bilde av Lady Gaga som sitter ved en datamaskin.

En annen på Twitter viser til nyhetene om bruddet mellom Cooper og Shayk, og skriver «Noen som har sett Oscar-utdelingen», og legger ved en GIF av Oprah Winfrey:

Sammen med videoklipp av opptreden til Gaga og Cooper på årets Oscar-utdeling, skriver en Twitter-bruker følgende:

«Dette er grunnen til at Bradley Cooper og Irina Shayk går hver til sitt etter fire år sammen.»

Også Apple TV insinuerer at det kan være noe mellom Lady Gaga og Bradley Cooper etter at begge nylig er blitt single. De poster en videosnutt fra filmen «A Star Is Born» hvor de to kysser. Apple TV skriver: «Det sies at når du vet, så vet du».

Sammen med en GIF av Lady Gaga som hopper frem mot kamera, skriver en Twitter-bruker følgende: «Lady Gaga drar over til Bradley Coopers hus etter å ha hørt nyheten om bruddet hans.»

«Bradley Cooper så aldri på Irina på samme måte som han så på Lady Gaga», skriver en og legger ved dette bildet:

«Siste nytt: Bradley Cooper og kjæresten Irina Shayk har gjort det slutt. Under ser du eksklusive bilder fra øyeblikket hvor forholdet deres tok slutt», skriver en på Twitter og viser til en GIF av at Cooper og Gaga ser på hverandre.

Sammen med en liten videosnutt av en lettkledd Lady Gaga som viser seg fram, skriver en Twitter-bruker: «Lady Gaga dukker opp utenfor huset til den nysingle Bradley Cooper.»

«Lady Gaga stjeler Bradley Coopers hjerte fra Irina Shayk», skriver en annen, sammen med denne videosnutten fra Svampebob Firkant:

Det er ikke bare på Twitter fansen uttrykker sin tro om at det kan være noe på gang mellom Gaga og Cooper. Sammen med et bilde av de to, skriver Instagram-brukeren at han er «for dette igjen»:

En annen viser til deres første møte sammen, og legger ut et videoklipp av skuespillerne:

Se videoklipp nedenfor av at Lady Gaga og Bradley Cooper frigir duett: