Slik reagerer Sophie Elise etter å ha blitt nominert til «versting»-pris

- Jeg tenker mye forskjellig rundt dette.

Se video øverst: Influenseren snakker om nominasjonen og et kontroversielt bilde hun la ut nylig i et stort intervju.

Det er mange som har sine meninger om Norges kanskje mest populære influenser, både på godt og vondt. Sophie Elise Isachsen (26) har som regel stått støtt, hver gang det har stormet rundt henne. I disse dager er hun aktuell med et comeback i TV-serien «Bloggerne» som gyver løs på sin 14. sesong. Hun ble for alvor kjent i serien etter å ha vært med i de første sesongene for flere år siden.

Les også: Sophie Elise har historisk høy inntekt og formue

I det siste har hun også hatt massiv suksess med boken «Ting jeg har lært» som har vært en bestselger, men alt er ikke bare fryd og gammen. Onsdag ble hun nominert til prisen for årets «Gullbarbie», som deles ut av Redd Barna Ungdom. I en pressemelding skriver de som følger:

«Prisen går til den medie- og reklameaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst. De nominerte kandidatene bruker ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering for å selge barn og unge noe. Det er urettferdig at noen tjener penger på at ungdom får dårlig psykisk helse! I år kårer vi Gullbarbie for tiende gang».

Lei seg

Hovedpersonen er selv uenig i at hun får ungdommen til å føle seg dårlig. 26-åringen hevder at mye av det hun gjør har en motsatt effekt.

Les også: Skriver åpenhjertig om skam, «fitte» og legning. Dette temaet nekter hun å snakke om

- Jeg ble kjempelei meg da jeg fikk mailen om nominasjonen. Jeg har ikke lyst til å bli nominert der. Jeg tenker mye forskjellig rundt dette. Begrunnelsen er at jeg seksualiserer reklame og tjener store penger på det. Men i mye av det jeg gjør er jeg selvironisk. Jeg prøver å gjøre ting med ironi og distanse.

Les også: Sophie Elise roses for ny bok: - Jeg tror ikke folk vet hvor mye jeg har tapt for å holde fast i den jeg er

Se intervjuet med Sophie Elise øverst i saken.

- Ja, jeg er seksuell og liker det jeg gjør. Men jeg tjener mye mer penger på bøkene mine. Der bryter jeg mange tabuer, når jeg snakker om skam og seksualitet, så jeg hadde jo håpet at de hadde lest boka. (Ting jeg har lært, red.anm). Jeg har fått masse tilbakemeldinger, hvor de sier «takket være deg har jeg sluttet å føle skam over seksualiteten min». Jeg har fått veldig mange positive tilbakemeldinger, sier Isachsen til Nettavisen.

Tampongbilde

Influenseren fikk også mye oppmerksomhet i starten av januar, da hun la ut et bilde på Instagram-siden som viser hennes bakende og en tampong. 26-åringen er helt klar på at bildet ikke ble lagt ut for å provosere noen.

- Dette er ikke en direkte strategi. Det er mye kulere at bildet får snakke for seg selv. For de som kritiserer, så er det «whatever». Jeg vil heller ta en sjanse og legge ut noe, hvor jeg mener noe uten å forklare det så mye. Det er ikke for å fremstå sterk eller som feminist og «ta tilbake makten». Dette er min greie, og det gjør meg ikke så mye at jeg blir misforstått.

Og hun legger til:

- Folk trodde kanskje før at bildene jeg la ut kom fra usikkerhet og provokasjon, men nå kommer det fra «empowering» og det er frigjørende. Dette er en autentisk følelse for meg, forteller influenseren, som ut ifra kommentarene under Instagram-bildet har fått mange positive tilbakemeldinger.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto