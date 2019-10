Slik reagerte Kristin Gjelsvik da brevet fra barnevernet kom

Første dagen kamerateamet kom hjem til Gjelsvik ventet en stor bombe i postkassen.

Etter at influenser, toppblogger og tidligere realitydeltaker Kristin Gjelsvik (32) gikk ut i et intervju med Dagbladet i sommer og fortalte at hun ønsker å oppfostre sønnen etter et plantebasert kosthold, ble det rabalder i kommentarfeltene.

Ifølge VG mottok den nybakte moren flere ubehagelige meldinger om at «hun burde bli fratatt retten til å få barn» og at «hun er en fryktelig dårlig mor for sønnen sin, siden hun ikke ønsker å introdusere han for kjøtt».

Det hele toppet seg da 32-åringen mottok et brev fra barnevernet.

- Blir forbanna

Det er i den første epiosoden av den helt ferske TV3-serien «Kjendismødre» at seerne får se Gjelsviks reaksjon da hun mottar det ubehagelige brevet.

- Gamle Oslo barneverntjeneste mottok den 28/6 en melding vedrørende gutt. Meldingen omhandler bekymring knyttet barnets kosthold på bakgrunn av uttalelser fra foreldre i en avisartikkel, leser Gjelsvik.

Se klipp øverst i saken!

Brevet mottok Gjelsvik og samboeren Dennis Poppe samme dag som kamerateamet kom på besøk til den lille familien.

- Jeg ble så forbanna. Vi har vært foreldre i tre måneder og vi har allerede blitt registrert hos barnevernet, sier Gjelsvik i episoden.

Et stort sjokk

Til Nettavisen forteller den ferske moren at brevet kom som et stort sjokk på henne og Dennis Poppe.

- Det gjorde veldig vondt å få et slikt brev og lese at noen har meldt deg til barnevernet. Man begynner jo tenke at det er noen som ønsker å ta ham fra meg, og det er ganske ekkelt, forteller Gjelsvik til Nettavisen.

Naturligvis ble henvendelsen til barnevernet henlagt, men likevel har det satt spor hos 32-åringen.

- Jeg blir fortsatt rasende av å snakke om det, forteller hun.

Fant ut hvem det var

Gjelsvik forteller at de har funnet ut av hvem som meldte dem inn til barnevernet.

- Det sto i brevet hvem som var avsender, så det skulle ikke mer til enn et googlesøk før vi fant henne, så vi vet hvem det er, sier Gjelsvik til Nettavisen.

- Vi har ikke snakket med henne, og det kommer vi ikke til å gjøre heller. Følger hun med i mediene så vet hun hva jeg synes, legger Gjelsvik til.

«Kjendismødre» går på TV3 og Viafree onsdager 22:30.