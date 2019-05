Slik ser 90-tallsstjernene ut nå

Husker du Steve Urkel, uncle Phil og tvillingsøstrene fra Sweet Vally High?

Hver dag var de å se på norske tv-skjermer, stjernene fra de amerikanske humorprogrammene. Selv om minnene fortsatt er der, er skuespillerne blitt eldre og gjort utallige forsøk på å leve opp til suksessen de en gang opplevde.

Her kan du se hvordan skuespillerne fra Steve, Sweet Valley High og Fresh Prince of Bel Air ser ut i dag, og hva de har funnet på siden suksessen.

Steve (Family Matters)

Det var Jaleel White (42) som gestaltet rollen som den morsomme nerden med den nasale stemmen, Steve Urkel.

Han var 12 år da han fikk en rolle som skulle delta i serien i bare én episode.

Den karismatiske nerdete karakteren ble imidlertid så godt likt av tv-seerne at Steve ble en fast rollefigur, og serien varte i hele ni sesonger.

White ble også kjent for sin stemme i animasjonsfilmen om det blå pinnsvinet Sonic, som neste år kommer i ny, digitalisert utgave.

– Jeg synes at det å bli kjent for noe som er positivt, som har fått folk til å smile, er et privilegium i vår tid, fortalte White til The Toronto Star.

Siden 90-tallssuksessene har White fortsatt å følge skuespiller-livet. Han har hatt småroller i filmer som «Big Fat Liars» og «Dreamgirls», og i tv-serier som «Boston Legal» og «House». Han har også deltatt på den amerikanske versjonen av «Skal vi danse?».

I 2017 ble komiserien hans «Me, Myself & I» kjøpt opp av CBS, men etter seks episoder ble serien tatt av sendeskjema. I 2019 vil Whites karakter som Steve Urkel gjenoppstå i animasjonssserien «Scooby Doo and Guess Who?».

I dag er Jaleel en ihuga sportsfan og er pappa til datteren Samaya (10), samtidig som han deler ivrig av livet sitt for 340.000 følgere på Instagram.

Sweet Valley High

Tvillingsøstrene Brittany Daniel og Cynthia Daniel Hauser (43) spilte henholdsvis den utfordrende og guttegærne søsteren Jess, og rolige og snille Liz i tenåringsserien som tok utgangspunkt i boken med samme navn.

Serien skulle også bli tvillingenes største suksess, men de to er minst like gode venner i 2019 som de var den gang.

Sammen driver de en egen instagram-konto, @brittanyandcynthiadaniel.

I dag driver Brittany en livsstilsblogg hvor søsteren Cynthia figurerer hyppig. Her skriver hun om alt fra hudpleie og klær til trening og interiør.

Hun er gift med eiendomsmegler og advokat Adam Touni, og bryllupet var en usedvanlig elegant affære, som ble behørig dekket av bladet People.

Cynthia på sin side livnærer seg nå som fotograf. 43-åringen har fått tre barn og er gift med mannen Cole Hauser.

Naturlig nok deler fotografen mange bilder på Instagram, spesielt av familien sin.

Fresh Prince of Bel Air

Will Smith (50) fikk for alvor sitt gjennombrudd i rollen som the Fresh Prince of Bel Air - en serie som skulle bli en klassiker enten du vokste opp på 70-, 80- eller 90-tallet.

Du kan fortsatt teksten, eller?

Smith startet som rapper under navnet «The Fresh Prince», men det var i rollen i tv-serien han skulle bli best kjent - og finne sin definitive karrierevei.

Senere har vi sett ham i roller som «Men In Black», «Wild, Wild West» og «I Am Legend», for å nevne noen.

Sammen med kona Jada-Pinkett Smith har han barna Jaden (21) og Willow (19). Smith har også sønnen Trey (26) fra et tidligere forhold med Sheree Zampino, som han var gift med fra 1992-1995.

Det er nesten unødvendig å si at Will Smith holder koken. 50-åringen er nå aktuell som Aladdin i filmen med samme navn.

På Instagram kan hans 32 millioner følgere være med på det meste han deltar på og humoristiske stunt.

I tillegg er ikke 50-åringen uvant med å sjokkere følgerne sine, for eksempel slik som da han klatret på en bro i Budapest for å danse til en Drake-låt:

I serien var Philip og Vivian Wills meget overbærende tante og onkel.

Uncle Phil

Philip ble i seriens seks år spilt av James Avery. Før han fikk rollen var han i militæret, og i starten av karrieren hans begynte Avery å skrive tv-serier og poesi for tv-nettverket PBS.

I 1990 kom gjennombruddet, med serien som skulle gå i hele seks år på tv-skjermer verden over.

For rollen som onkel Philip ble han av magasinet TV Guide kåret til en av verdens 50 beste tv-fedre.

Avery har senere spilt i ulike tv-serier, eksempelvis «That 70s Show», og har også gjort mange oppdrag som dubber. Han var gift med kona Barbara fra 1988, men paret fikk aldri egne barn.

I 2013 døde Avery som følge av komplikasjoner av en hjerteoperasjon, 68 år gammel.

Skuespiller og dubber James Avery fotografert i 2009. Foto: Jason Merritt/Getty Images/AFP

Aunt Vivian

Denne rollen ble spilt av to skuespillerinner, først Janet Hubert (63) fra 1990 til 1993.

I 1993 mistet hun jobben, og Will Smith skal senere ha uttalt at han og Hubert hadde vanvittig vanskelig for å jobbe sammen.

I dag er hun en talsperson for personer med sykdommen osteoporose, som hun selv lider av.

PÅ OPPDRAG: Janet Hubert har osteoporose og er en aktiv talskvinne for sykdommen. Her møter hun hertuginnen av Cornwall, Camilla under et besøk i Washington D.C. Foto: AP Photo/Arthur Edwards

Hun har heller ikke lagt feiden med Will Smith bak seg, og det hele tok en vanvittig vending i fjor, da Hubert anklaget Smith for å ha ødelagt livet hennes i forbindelse sønnens selvmordsforsøk.

Hun har siden slettet sine kontoer i sosiale medier.

Etter Huberts exit fra serien var det Daphne Maxwell Reid (70) som tok over rollen som den sympatiske tanten til Smith.

Tidligere har hun jobbet både som komiker og modell, sistnevnte sørget for at hun ble den første mørkhudede kvinnen på forsiden av magasinet Glamour.

Daphne giftet seg også med en i samme bransje, nemlig Tim Reid. Han har blant annet spilt i andre hitserier som «Sister, Sister» og «That 70's Show».

HOLDER KOKEN: Daphne Maxwell som spilte «Aunt Viv» er i dag blitt 70 år. Her er hun sammen med mannen Tim Reid (t.v.) på seremonien hvor Sir Ben Kingsley mottok sin stjerne på the Hollywood Walk of Fame. Foto: Tammie Arroyo/Pa Photo

Paret har sammen skapt filmstudioet New Millenium Studios. Daphne har siden spilt i flere tv-serier i hjemlandet og er fortsatt aktiv på tv-skjermen.

FORTSATT PÅ SKJERMEN: Her er Daphne Maxwell Reid og medskuespiller Richard Brooks i serien «Jacqueline and Jilly», som hadde premiere i 2018. Foto: Derrick White/UMC via AP

Carlton

Søskenbarnet til Will i serien, Carlton, ble spilt av Alfonso Ribeiro (47).

Siden seriens slutt har han inntatt programlederrollen, blant annet for «America's Funniest Home Videos», han har deltatt i realityserien «I'm A Celebrity Get Me Out of Here» og han har vunnet den amerikanske versjonen av «Skal vi danse?».

Passende nok for en med 90-tallets beste dansetrinn.

I serien fikk vi følge Carltons mange forsøk på å få oppmerksomhet fra damene. Det var, i skyggen til Will, ganske vanskelig, men i det virkelige liv er Ribeiro lykkelig gift med sin Angela.

Sammen har de fire barn, det seneste skuddet på stammen kom så sent som for én uke siden, lille Ava Sue.

I tillegg til at de var venner på skjermen, har Ribeiro og Smith passet på å vedlikeholde vennskapet og de to står like sterkt etter 30 år. De spiller blant annet golf sammen, en interesse som Ribeiro har veldig kjær.

Butler Geoffrey

En viktig karakter i serien var også butleren Geoffrey, som både var formell og løssluppen på sin helt egne måte. Butleren ble spilt av den britiske skuespilleren og komikeren Joseph Marcell.

Etter serien har han vært spesielt aktiv i teatermiljøet i hjemlandet, hvor han blant annet sitter i styret til Shakespeare's Globe Theatre og han har deltatt i flere produksjoner av Shakespeare-stykker i London.

At det er god stemning blant gjengen som takket for seg i 1996, er det ingen tvil om. På dette bildet fra 2017 kan vi skimte den gjenlevende delen av rollebesteningen.

Fra venstre: Tatyana Ali (40) som spilte Carltons søster Ashley, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons (52) som spilte Carltons søster Hilary, Will Smith, Daphne Maxwell Reid og Joseph Marcell.