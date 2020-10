Slik ser du at hun flørter med deg

Feiltolker du signalene til kollegaen din ved kaffemaskina? Det kan forskerne hjelpe deg med å svare på.

Mens noen forsker på vaksine mot koronaviruset, legger andre seg i selen for å komme til bunns i de litt mer hverdagslige spørsmål i livet.

Det betyr ikke at de ikke er viktige, altså. Det er tross alt hverdagsutfordringene som holder folk våkne på natta.

Hvordan vet du for eksempel om hun kollegaen din, som du lenge har vært litt keen på, faktisk flørter med deg når du «tilfeldigvis» støter på henne ved kaffemaskina, i heisen eller, noe usexy, i gangen ved do? Det kan jo være hun bare prøver å være hyggelig...

Heldigvis kan forskere ved Universitet i Kansas hjelpe deg med å sikre nattesøvnen - og kanskje også svare deg på om du faktisk har kjangs på hun fine på jobben eller ikke.

Kvinner inviterer

Forskerne har, av ukjent årsak, bare fokusert på å avsløre flørtende kvinner - ikke menn. Så til alle dere kvinner som lurer på om kjekkasen på kontoret flørter med dere: Her er det ingen hjelp å få.

Kanskje har de valgt å fokusere på kvinner fordi det ofte er hun som tar initiativ til flørtingen? Det sier nemlig Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning, som beskriver flørting som en slags lek hvor målet kort oppsummert er å oppnå kontakt.

Og selv om menn, i alle fall ute på byen, tradisjonelt sett har vært de som «jakter», så er det ikke tilfeldig hvem de går bort til for en prat, sier Aasland.

- Det er i stor grad kvinnene som inviterer til flørtingen ved å gi et blikk, og kanskje et smil, som gir klarsignal. Mannen vil ha følelsen av at hun er åpen for å bli sjekket opp før han går bort.

Fakta Slik ble studien gjennomført ↓ Et utvalg kvinner, hvor noen var profesjonelle skuespillere og andre frivillige påmeldte, ble enten spurt om å vise hvilke ansiktsuttrykk de brukte for å få oppmerksomheten til en mann i en bar eller å følge instruksjoner basert på hva antropologien forteller oss at anses som flørtende oppførsel.

Ansiktsuttrykkene ble deretter analysert av forskerteamet, som brukte noe som heter «Facial Action Coding System», et system som klassifiserer ansiktsuttrykk opp mot følelser.

Forskerne analyserte hvilke ansiktsuttrykk som gikk igjen flest ganger, og landet på at det var fire ansiktsuttrykk som gikk igjen.

Dette ble brukt i videre studier, til sammen seks, som kartla hvordan mennene oppfattet flørting, hvem som enklere så tegnene og, ikke minst; hva som skjedde når mennene oppfattet at kvinnene flørtet med dem. Studien er publisert i Journal of Sex Research.

Fire tegn på flørting

Aasland nevner blikket, men hvilke andre tegn kan mannen tolke som klarsignal for videre flørting?

Ifølge forskerne ved Universitetet i Kansas e det totalt fire ansiktsuttrykk som avslører en flørtende kvinne:

Hun vender hodet mot én side.

Hun vender haka nedover.

Hun smiler svakt.

Hun fokuserer blikket på personen hun flørtet med.

FLØRTING: Hvordan vet du om hun flørter eller bare prøver å være hyggelig? Foto: Getty Images

- Gjennom seks studier, konkluderte vi med at de fleste menn greide å kjenne igjen visse ansiktsuttrykk hos kvinner som de mente betydde at hun flørtet. Disse er unike, og er annerledes fra ansiktsuttrykk som ligner - for eksempel det å bare smile - som ikke blir identifisert av menn som en måte å flørte på, sier Omri Gillath, psykologifprofessor ved Kansas University i en pressemelding.

Studien er publisert i Journal of Sex Research, og først omtalt på Psykologisk.no.

Flørtetriks for kvinner

Ikke overraskende var noen av kvinnene som var tydeligere enn andre, og gjorde det sånn sett lettere for mennene å se at de flørtet med dem.

- Det handler nok om selvtillit. En kvinne med et godt forhold til seg selv, som har god selvtillit, tør å holde blikket et par sekunder ekstra, sier Aasland.

BLIKKET BETYR MYE: - Det er i stor grad kvinnene som inviterer til flørtingen ved å gi et blikk som gir klarsignal, sier Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning. Foto: (Privat)

Studien viste også at det var forskjell blant mennene på hvor raskt de oppfattet at hun flørtet med dem.

- Mye handler om erfaring, men også hvilket modus man er i. Hvis en mann tenker at «i kveld vil jeg gjerne treffe ei dame å hooke opp med» så ser han seg rundt og leter litt. Ser han da ei dame som sitter i en gjeng på fire og ser seg litt rundt, smiler og biter seg litt i leppa, før hun møter blikket hans. Kanskje flere ganger. Da har han fått klarsignal, sier Aasland.

- For du mener mye ligger i blikket?

- Helt klart. Man vet godt når man ser litt for lenge på noen, og det fungerer ofte. Spesielt hvis man sitter og prater litt med venninner, ler og ser seg rundt til man møter blikket til en man liker, for såå holde blikket i noen sekunder ekstra og se litt blygt unna.

- Det der tror jeg mange kvinner kjenner seg igjen i...

- Jaja, og menn kan være relativt enkle sånn sett - så lenge de er på utkikk, altså. Så her har kvinner mulighet til å ta en del kontroll.

Hvor viktig er det å kunne flørte godt?



Mye av dette er godt kjent for mange av oss, spesielt de som har vært en del ute på byen med mål om å ikke våkne opp alene neste dag.

Men hvor viktig er det å være god på flørting for å lykkes på sjekkemarkedet?

Jo, det er ganske viktig, egentlig. Ifølge studien får du nemlig en del gratis hvis du som kvinne klarer å signalisere at du er interessert, men også hvis du som mann raskt greier å oppfatte at hun flørter med deg.

Studien viste nemlig at de som opplevde at kvinnen flørtet, reagerte raskere på sexrelaterte ord enn de som ikke fikk noen flørtende vibe fra kvinnen de snakket med.

- For aller første gang greide vi ikke bare å isolere og identifisere uttrykk som representerer flørting, men vi greide også å avsløre flørtingens funksjon: Nemlig å aktivere assosiasjoner relatert til sex og samliv, sier forsker Gilliath.

Aasland er enig: Suksessfull flørting er gjerne startskuddet for en romantisk eller seksuell relasjon, hvorvidt den varer i tre trimer, tre år eller resten av livet.

- Og ender det i et parforhold, er det smart å fortsette flørtingen. Lure smil, kjappe kommentarer og lange blikk kan krydre hverdagen, så det anbefaler jeg, smiler Aasland.