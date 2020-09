Slik ser ikke «Downton Abbey»-stjernen ut lenger

Koronapandemien har endret mer enn bare hverdagen til den verdenskjente skuespilleren.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

For et par uker siden fikk «Downton Abbey»-stjernen Hugh Bonneville (56) fansen til å sette kaffe i halsen etter at bilder av han under en spasertur i Hampshire i august ble publisert.

Ikke bare har skjeggveksten falt, men også betydelige kilo.

Ifølge Mirror har Bonneville, som spiller Robert Crawley i TV-serien, levd i karantene helt siden koronapandemien ble et faktum. Ifølge nettstedet skal han i denne perioden startet på drastisk endring i livsstilen.

Tidligere i sommer fikk Bonneville også fansen til å sperre opp øynene da han gjestet «The One Show» på BBC gjennom et videomøte. Ifølge Mirror var «Downton Abbey»-stjernen nesten ikke til å kjenne igjen, og det skal ha tatt lang tid før fansen forstod at det faktisk var ham.

UGJENKJENNELIG: Det var nesten ingen som kjente igjen Hugh Bonneville da han dukket opp i et videointervju med BBC tidligere i sommer. Foto: Skjermdump / BBC

På Instagram vekker også 56-åringen oppmerksomhet rundt sin enorme forvandling.

- Har du vært i en karantene-treningsleir? spør en seg.

- Du ser veldig bra ut, skriver en annen.

Hugh Bonneville har imidlertid ikke kommentert de store forvandlingene.

Isabella Löwengrip avslører samboerskap

Andre som har gjort store forandringer i livet sitt under koronapandemien er den svenske influenseren og gründeren Isabella Löwengrip (29).

I sommer ble det kjent at Löwengrip og undervannsfotografen Paul Sandvik (52) hadde funnet kjærligheten, bare uker etter at de først møttes.

På Instagram mandag kunne den svenske influenseren avsløre at paret nå tar steget videre i forholdet.

DELTE NYHET: Isabella Löwengrip avslører samboerskap på Instagram. Foto: Instagram, Isabella Löwengrip

- En jobber, mens en annen fikser salg av bolig. Vi blir samboere, skriver Löwengrip til et bilde hun delte på historiefunksjonen på Instagram.

På bloggen går hun mer i detalj på fremtidsplanene.

- Planen er å beholde mitt hus i Sverige samt et feriehus i utlandet. Det ser jeg fram til, skriver hun blant annet.

Kendall Jenner: - Jeg er en hasjrøyker

En annen som får fansen til å måpe i disse dager er realitystjernen og supermodellen Kendall Jenner (24).

I en nylig episode av det amerikanske programmer «Sibling Rivalry», som Jenner gjester sammen med søsteren Khloé Kardashian (36), kommer 24-åringen med oppsiktsvekkende avsløringer. Ifølge People, som har gjengitt programmet, sier nemlig Jenner at hun er en hasjrøyker.

- Hvis det var en hasjrøyker i familien, hvem hadde det vært? spør programlederen, ifølge nettstedet.

SØSTRE: Khloé Kardashian og Kendall Jenner gjestet programmet «Sibling Rivalry». Foto: NTB Scanpix

Khloé Kardashian er dermed raskt til å svare Kendall Jenner, mens Jenner sier seg enig.

- Jeg er en hasjrøyker. Ingen vet det, så dette er første gang jeg noensinne har snakket om det, sier Jenner til fansens store overraskelse.

