Slik skal idrettsstjerner hylle kvinnekroppen: – Helt ute

Undertøysmerke hyller «det feminine og vakre ved den atletiske kroppen». Moteredaktør lurer på om det egentlig er greit?

– Det er ingen tvil. Idrettsstjernene er blitt våre nye sexsymboler.

Det sier sexolog og familieterapeut Thomas J. Winther, til ukebladet Vi Menn.

I 2020 opplever mange at utseendet tar (for) mye fokus. Netflix har til og med lansert et datingprogram hvor de innledningsvis fullstendig eliminerer utseende-faktoren.

Men ifølge Winther er ikke fysisk tiltrekning noe å skamme seg over.

– Det er naturlig betinget, det gjelder for kvinner når de ser menn også. Det er forplantningsdriften vår, vi lar oss begeistre av alt som kan føre slekten videre, sier han til ukebladet.

Hyller kvinnekroppen

Selv om vi har ulike preferanser, er vi relativt enige om kroppsidealet: Slank og veltrent, eller «strong is the new skinny», som det heter i USA.

Det har en lang rekke idrettsstjerner – og sponsorer – for lengst oppdaget.

Sist ut er undertøysmerket Agent Provocateur, som sammen med fire idrettsutøvere feirer «det enestående potensialet i den kvinnelige fysikken» i en ny video og en serie bilder. Med på laget er fotograf Charlotte Wales.

Den britiske turneren Georgia-Mae Fenton (19) er av idrettsstjernene i kampanjen til undertøysmerket. Foto: Charlotte Wales (Agent Provocateur)

– Vi fortsetter å feire kvinnen og den kvinnelige formen, nå ved det feminine og vakre ved den atletiske kroppen, sier kreativ leder Sarah Shotton i AP i en kommentar.

De fire idrettsstjernene er den canadiske friidrettsutøveren Alysha Newman (25), som konkurrerer i stavsprang, den amerikanske klatreren Sasha Digiulian (27), den amerikanske hekkeløperen og sprinteren Queen Harrison (31) og den britiske turneren Georgia-Mae Fenton (19).

The New York Times: – Er det slik det ser ut etter MeToo?

Kampanjen har skapt overskrifter, ikke minst på kommentarplass i The New York Times.

Moteredaktør Vanessa Friedman noterer seg at det er den samme argumentasjonen blant andre Rihanna bruker i markedsføringen av sitt undertøysmerke Savage x Fenty. Sterke kvinner som kan vise hva de vil.

Resultatet blir imidlertid det samme: Bilder av kvinner i undertøy.

Den amerikanske klatreren Sasha Digiulian (27) er regnet som en av verdens beste, kvinnelige klatrere og har over 30 kvinnelige førstebestigninger i beltet. Foto: Charlotte Wales (Agent Provocateur)

Friedman stiller spørsmål ved hvorvidt det egentlig er sterke kvinner som tar kontroll over deres egen seksualitet vi ser, eller veldig sterke kvinner som blir redusert til deres seksualitet.

– Styrken er min kvinnelighet

Sarah Shotton er klar over dilemmaet.

– Vi prøver alle å finne ut av hva kvinnelighet betyr i kjølvannet av Metoo-bevegelsen. Å definere hva det vil si å være kvinne i 2020 er utfordrende for oss alle, sier hun.

Den sykkelteknikken vil du ikke få anbefalt av noen andre enn de som skal reklamere for undertøy.

Friedman i The New York Times gir ikke svar på spørsmålet hun stiller, men sprinteren og hekkeløperen Harrison tilbyr sitt perspektiv:

– Som atlet på toppnivå føler jeg ofte at vi oppfattes som sterke, men ikke kvinnelige. Så at et undertøysmerke feirer en fysikk som min, appellerte sterkt til meg. For meg er nemlig styrken min kvinnelighet. De to tingene eksisterer ikke på hver sin side av brøkstreken, sier 31-åringen.

Queen Harrison ble historisk da hun i 2010 ble den første kvinne som vant både 100 meter og 400 meter hekk under studentmesterskapet til forbundet National Collegiate Athletic Association (NCAA) i USA. Foto: Charlotte Wales (Agent Provocateur)

– Helt ute

Solfrid Bratland-Sanda er førsteamanuensis i fysisk aktivitet og helse ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun tror neppe utvalget atleter er tilfeldig.

– De velger ut utøvere fra idretter hvor vekt har en stor betydning for prestasjon. Jeg antar at det er en grunn til at de har valgt akkurat disse kvinnene, og ikke kvinner fra idretter med andre kroppstyper, som for eksempel utøvere fra kulestøt eller slegge, sier Bratland-Sanda til Nettavisen.

Det er imidlertid ikke bildene hun reagerer sterkest på, men videoen til undertøysmerket – som hun beskriver som «virkelig helt ute».

– Flere av sekvensene i videoen er stilt opp på en seksualisert måte som ikke nødvendigvis har så mye med idretten deres å gjøre. Sekvensen med sykling har absolutt ingenting med idrett eller trening å gjøre – den sykkelteknikken vil du ikke få anbefalt av noen andre enn de som skal reklamere for undertøy, sier Bratland-Sanda.

Alysha Newman er regjerende mester i stavsprang fra Samveldelekene i 2018. Lekene arrangeres mellom de 54 samveldenasjonene, og har mange likhetstrekk med De olympiske leker. Foto: Charlotte Wales (Agent Provocateur)

Hun heller mot at kvinnene i videoen faktisk blir seksualiserte.

– Ja, da er det betimelig å stille spørsmål om kampanjen reduserer disse utøverne til deres seksualitet slik Friedman spør, og jeg mener at videoen langt på vei gjør det.

