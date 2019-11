Slik skal Netflix og HBO få slutt på passord-deling

Strømmegigantene har sett seg lei at folk deler abonnementene sine videre til andre.

Flere strømmetjenester, inkludert Netflix og HBO, har slått seg sammen om å finne en løsning på at abonnenter låner bort passordet sitt til andre, noe selskapene kan tape milliarder på.

Ifølge Bloomberg diskuterer strømmetjenestene nå flere tiltak som kan tas i bruk for å få slutt på at man får sett filmer og serier på andres abonnement - og altså ikke betale en krone.

Noen av tiltakene som diskuteres skal være at de vil be kundene om å skifte passordet ofte, eller at man får tilsendt en kode på sms som trengs for å kunne se videre.

Det kan også bli aktuelt å kreve at brukerne logger seg inn med fingeravtrykk, skriver Bloomberg.

Det skal være ventet at bransjen taper hele 6.6 milliarder dollar på passord-deling piratkopiering i år.

Bloomberg påpeker at det kan være en viss risiko i å innføre slike tiltak, og at det ikke nødvendigvis vil føre til flere abonnenter hos strømmetjenestene.

Netflix har imidlertid ikke store vansker med å få folk til å betale for tjenesten. I regnskapet for tredje kvartal 2019 kom det frem at de hadde dratt inn 6.8 millioner nye abonnenter.