Slik sletter du ting fra Netflix-historien din

Har du sett noe du ikke vil dele med familie eller venner? Her er løsningen.

En av de fine tingene med Netflix er at du alltid kan ta et lite dykk ned i hva du har sett nesten ferdig ved å velge "Fortsett å se med profilen..."

Det passer selvfølgelig fint på alle stedene man logger seg inn på Netflix alene. Problemet oppstår hvis du ikke har laget profiler på Netflix for alle som bruker samme konto, eller deler en profil for eksempel på en smart-TV eller Apple TV.

Det kan da være greit å fjerne ting som man muligens ikke er så stolt av å ha sett på, om de tet

Du klikker deg på denne linken, og krysser bort det du vil fjerne.

La oss si at du ikke har lyst til å dele med alle og enhver i familien at du har sett på dokumentaren After Porn Ends.

Du klikker da på krysset ved siden av After Porn Ends, og får da følgende beskjed:

Det kan fortsatt være at du får anbefalinger basert på dokumentaren du kanskje ikke synes var så bra. Løsningen er å rangere andre ting du faktisk liker bedre. Du kan sjekke hva du har bedømt her.

PS! Lurer du på om noen har hacket din konto eller bruker din innlogging kan du sjekke enhetene som har logget seg på her.

Dokumentaren som vi har lagt inn for å senere slette for denne saken er for øvrig et innblikk i hva pornostjerner gjør med livene sine når karrièren er over.

