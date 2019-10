Slik spiser Emilie Nereng under «Skal vi danse»

Emilie Nereng nekter å spise mat mens hun er på farta, og forklarer hvorfor hun sverger til en spesiell type grøt før hver eneste «Skal vi danse»-sending.

– Jeg har fått et veldig, veldig avslappet forhold til mat og kropp etter jeg begynte å studere ernæring, forteller Emilie Nereng.

Hun ble som tenåring kjent som en av Norges første suksessrike bloggere, med de fordelene og ulempene som fulgte med den rollen.

– Før var jeg ekstremt selvkritisk og hadde et veldig dårlig forhold til kroppen min. Jeg følte at jeg var et ideal for mange, og at det nesten var forventet av meg å ha en viss type kropp. Sånn blir man ikke lykkelig akkurat, forteller Emilie til Nettavisen om tiden hvor hun var Norges mest leste blogger.

DEN GANG DA: 17 år gamle Emilie på filmpremiere med en venninne i 2012. På denne tiden var hun best kjent som «Voe», en av Norges mest suksessrike bloggere. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Var en redigert utgave av meg selv

Da hun startet bloggen som 13-åring hadde hun et godt forhold til hvordan hun så ut, men etter hvert ble hver eneste kroppsdel gransket og kommentert.

– Det var først da jeg begynte å få kommentarer på puppene mine, så rumpa mi, så armer og nesa, at man først da begynner å henge seg veldig opp i det, og jeg sammenlignet meg også med andre. Alt fokus ble veldig på det ytre, forteller hun og legger til:

– Når du lever av å være den personen du er, så blir man så formet av det andre mener, så jeg var nok en ganske redigert utgave av meg selv ganske lenge. Det har vært så deilig å slippe å være det.

KAN GÅ GALT: – Jeg skulle så gjerne ønske at alle jenter kan få den innsikten og tryggheten som jeg har fått, men jeg tror ekstremt mange i dag trener for å få en bestemt kroppsfasong og spiser for å få et bestemt utseende, ikke for å ha det bra med seg selv eller ha god helse. Det fokuset vil tære på en over tid, eller det kan gå i en gal retning hvis man går for langt med det, sier Emilie. Her med sin dansepartner Santino MIrenna på dansestudioet. Foto: Rikke Monsen

Spiser seks måltider om dagen

I dag er bloggen nedlagt, og all ledig tid legges nemlig ned i hennes nye lidenskap - mat og ernæring. Hun har tatt en grad i ernæring og drømmer om å spre kunnskapen og lage kokebok.

I høst har Emilie også imponert både dommere og publikum med høyepoengsummer i «Skal vi danse». Hver eneste dag siden «Skal vi danse»-begynnelsen har Emilie trent minimum tre timer hver eneste dag.

FAVORITT: Emilie Nereng og Santino Mirenna har imponert på parketten i høst. Foto: TV 2/Espen Solli

– Nå om dagen spiser jeg veldig ofte, og det kjenner jeg at jeg trenger, forteller hun.

I hverdagen prioriterer hun derfor disse måltidene: Frokost, snacks, to lunsjer, middag og kveldsmat.



Grøten Emilie Nereng må ha før «Skal vi danse»-sending

Til frokost er Emilie en selverklært grøtjunkie, og det går som regel i ulike typer havregrøt. Oppi har hun som regel melk og bær.

– Jeg elsker havregrøt, det er et høydepunkt hver dag. Havregrøt holder deg mett ganske lenge og er en perfekt sammensetning av protein, fett og karbohydrat, forteller hun.

EN FAVORITT: Emilie elsker grøt til frokost, fordi det gjør at hun er mett lenge og er helt ypperlig før lange timer med dansetrening. Dette er en hverdagsfavoritt, nemlig havregrøt med chiafrø.

I hverdagen er havre- og chiagrøt en rask og enkel favoritt for Emilie, mens på lørdagene før «Skal vi danse»-sendingene velger hun en annen type, nemlig steel cut-havregrøt.

Det betyr at havregrøten består at et havrekorn delt i to, men som krever litt mer koketid, omtrentlig 20-30 minutter.

HEMMELIG VÅPEN I «SKAL VI DANSE»: Emilies steel cut-grøt er noe av nøkkelen til en vellykket lørdag. Hver eneste lørdag tilbringer hun i studioet i Nydalen med prøver, trening og tv-sending og denne grøten gjør at dagen blir startet på best mulig måte.

Akkurat den grøten har blitt et aldri så lite hemmelig energivåpen for Emilie, før hun tar fatt på en lang dag med danseprøver og «Skal vi danse»-sending.

– Jeg lager steel cut-havregrøt på lørdagene når vi skal ha sending, for da har jeg en lang dag, men også litt ekstra tid på morgenen fordi det tar lenger tid å forberede den. Den er så verdt den tiden det tar da, for den gjør meg så godt og er en perfekt start på den lange lørdagen, forteller hun.

Fakta Oppskrift: Emilie Nerengs hemmelige grøt-våpen⚡️ ↓ STEEL CUT HAVREGRØT

0,75 dl steel cut gryn

3,25 dl vann

En god klype salt

1 ts honning (kan sløyfes)

En dæsj kanel

Litt plantemelk/melk røres inn på slutten

Ha alle ingrediensene unntatt melk i en kjele og småkok på middels varme i ca 20 minutter. Du trenger ikke passe på hele tiden, men rør av og til. Helt på slutten rører du inn litt melk til du får en kremet konsistens.

Topp med tinte bær, nøtter og hva enn du måtte ønske!

Emilie har toppet grøten med protein-vaniljesaus, som lages av 2 ts vaniljeproteinpulver og 2 ts vann som er rørt til en jevn saus.

– Vi trenger litt sjokolade

Likevel er det flest hverdager og i treningslokalene til «Skal vi danse»-deltakerne står det til enhver tid både frukt, grønnsaker, nøtter og sjokolade.

Spesielt gulrot, eple, nøtter og bær står høyt på lista til Emilie.

– Jeg har spist mye sjokolade også, for når du kan velge mellom gulrot og sjokolade er det lett å gå for det. Egentlig har jeg ikke hatt noe problem med å spise sjokolade, men du føler deg litt tyngre på trening og jeg merker jeg har bedre energi om jeg velger å spise andre ting, forteller hun.

På dansetrening spiser hun som regel to brødskiver med avokado og kalkunfilet til lunsj, og når hun kommer hjem fra trening lager hun også en kjapp ekstralunsj.

– Med mye som skjer så blir jeg lett sulten, men dette er jo både enkle og små måltider fordi jeg lager en større middag, forteller hun.

Derfor spiser hun alltid sittende

En viktig ting for Emilie, er å sette av tid til å lage mat uten å ha en heftig deadline for når den må være ferdig.

Hun mener matglede kommer hvis man tar seg tid til det, og når hun lager middag liker hun å sette på musikk og dulle med matlagingen, gjerne i en time eller to.

– Det viktigste for meg er å spise mat som gjør at jeg føler meg bra, forteller Emilie. Foto: Privat

Hun spiser for eksempel aldri når hun går, men setter seg alltid ned for å prioritere selve måltiden.

– Hvis man kjøper en pølse i kiosken rett før man skal løpe til bussen, er ikke kroppen i modus til å fordøye mat. Det er som regel derfor det ikke føles så bra etterpå, for kroppen bremser av hele fordøyelsessystemet når du er kjempeaktiv eller stressa, forteller hun.

FÅR STØTTE AV FORLOVEDEN: Emilie Nerengs forlovede Torgeir Johansen støtter henne både i matveien - og i «Skal vi danse». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I leiligheten som Emilie deler med forloveden Torgeir Johansen, er middagen nærmest som høytid å regne, og denne høsten har det vært ekstra viktig for Emilie å dele en god middag med sin kjære.

– Selv om jeg er sliten, så kjenner jeg at kroppen trenger skikkelig næringsstoffer. Jeg spiser en del karbohydrater i løpet av en dag, så jeg fokuserer på å få i meg masse grønnsaker til middag, forteller hun.

BRUKER TID PÅ Å LAGE MAT: Emilie liker å bruke minst én time på å lage middag hver dag, men aller helst lenger tid. Foto: Privat

Derfor er favoritten nå om dagen en grønnkålsalat med ovnsbakte søtpoteter, fetaost, pecannøtter, eple og en god dressing.

Fakta Emilie Nerengs supersalat🥗 ↓ En porsjon: 150-200 g strimlet grønnkål/grønnkål-wokmiks 1 syrlig eple (Pink Lady eller norske) 1 søtpotet (bruk halve) 1 neve pecannøtter (evt valnøtter) Slik gjør du: Del søtpoteten på langs i 3-4 skiver, smør dem inn i litt olje, ha på et bakepapir og bak i ovnen på 200 g i ca 30 min. Imens, lag dressingen. Dressing: 2 ss olje (raps eller oliven) 2 ts eplecidereddik 1 ts sennep 1 ts honning Salt+pepper En skvis sitron (evt litt mer eddik) Bland sammen alle dressing-ingrediensene i et glass med lokk og rist. Ha grønnkålen i en bolle, ha over nesten all dressingen, og masser den inn med hendene dine. Kna godt. Ha oppi et eple i biter, en neve nøtter, en 1/2 bakt søtpotet i biter og resten av dressingen og nyt! Tips: Om du lager dobbel porsjon av dressingen og baker hele søtpoteten, så tar det bare 3-4 minutter å lage en ny porsjon senere i uken.

– Den er ganske kjapp å lage, men det tar tid å spise den, og den holder meg mett lenge. Det gir en følelse av at dette er dritsunt og dritbra for meg, forteller hun.

RASK Å LAGE - TAR TID Å SPISE: Denne kålsalaten er Emilies favorittmiddag om dagen, fordi den er effektiv, metter mye og man bruker litt tid på å spise den. Foto: Privat

Selv om Emilie er opptatt av ernæring er det ikke sånn at hun ikke spiser usunn mat, for i helgene går det ofte i pizza, taco og gjerne litt nattmat etter sendingen.

– Alle deltagerne spiser middag sammen i 15-tiden hver lørdag når det er sending, og frem til sendingen begynner er det veldig viktig å holde energinivået oppe. Da går det mye i kjeks og sånne deilige ting, forteller hun.

Slik kan du få et sunnere forhold til mat

Ønsker du å ta tak i egen matglede og få et sunnere forhold til mat, har Emilie ett råd som har fungert godt for hennes egen del.

– Mitt beste tips er å planlegge uken sin litt, og se når bør jeg være hjemme for å ha tid til å lage middag. La deg selv se frem til måltidene. Hvis du vanligvis ikke lager deg mat eller tar deg tid til det, kjenn hvordan det faktisk føles å ha litt tid, det er veldig deilig.

– Hvis jeg vet at på en mandag at «i dag skal jeg jeg hjem og spise god og sunn mat», så blir jeg veldig lykkelig av det, smiler hun og forteller at en favoritt der er Linda Stuhaugs lompelasagne, som både er enkel å lage, og god og sunn i tillegg.