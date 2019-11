Slik stemte kjendisene: - Dette har vært tidenes «Skal vi danse»-finale

- Jeg må være lojal mot familien, sier Adrian Sellevoll til Nettavisen.

NYDALEN (Nettavisen): Det er ingen tvil om at det var høye forventinger til årets «Skal vi danse»-finale med Jørgine Massa Vasstrand og Aleksander Hetland som skulle konkurrere om den gjeve tittelen.

Med tre danser gjennomført var det til slutt Aleksander Hetland som stakk av med sieren, etter tidenes stemmerekord, ifølge TV 2.

Det var absolutt ikke gitt at Hetland var den som skulle stikke av med seieren. I pausene kunne både tidligere deltakere og dommere fortelle at de slet med å bestemme hvem de skulle stemme på.

Vanskelig valg

Hvem de tidligere «Skal vi danse»-deltakerne og dommerne skal skulle stemme på var tydelig et vanskelig valg. For den tidligere «Skal vi danse»-deltakeren Adrian Sellevoll er valget imidlertid enkelt.

- Jeg må stemme på Jørgine. Jeg er veldig glad i Aleksander også, men moren til Jørgine er som en mor for meg. Jeg må være lojal mot familien, sa Sellevoll til Nettavisen i pusen under «Skal vi danse»-finalen.

Han var selv ut på parketten i kveld, noe han synes var svært vemodig.

- Det var sykt gøy å være tilbake. Ta på seg finstasen og bare rocke løs. Samtidig er det litt trist å tenke på at dette var aller siste gang, sa han.

KLAR STEMME: Adrian Sellevoll, som røk ut av Skal vi danse i program fire, var helt sikker på hvem han skulle stemme på. Foto: TV 2

- De beste parene gjennom 15 sesonger

For «Skal vi danse»-dommer Tore Petterson og Egor Filipenko var spørsmålet om hvem de skal stemme på, et umulig valg.

- Det er den heftigste finalen så langt, så dette er nesten et umulig valg. De er kanskje det beste paret vi har hatt gjennom de 15 sesongene vi har hatt, sa Egor Filipenko til Nettavisen før han fortsatte:

- Jeg kan ikke si hvem som er best til å danse, men hvis jeg måtte velge så hadde jeg sagt Aleksander. Men det er bare fordi at jeg ble kjent med han bedre etter den uken jeg hadde med han. Men det er ikke rettferdig, sa han.

VIL IKKE STEMME: Skal vi danse-dommerne synes at finalen var ekstrem jevn, og slet med hvem de skulle stemme på. For Tore Petterson ble det så vanskelig at han valgte å ikke stemme. Foto: Espen Solli / TV 2

- Den beste dansen bør vinne

For Tore Petterson sin del var dette et så vanskelig valg, at han hadde bestemt seg for å ikke stemme stemme.

- Jeg synes at det er så deilig at det er noen andre som skal avgjøre dette i kveld, sa han til Nettavisen.

- Hvordan bør seerne stemme?

- Jeg håper jo at de stemmer på den beste dansen. I kveld. Det er dans til dans. Den som danser best i kveld, bør vinne. Det er mest rettferdig, sa Petterson.

Savnet å se Victor Sotberg på parketten

En som kanskje har fått oppleve «Skal vi danse» på nært hold uten å være på parketten, er kjæresten til tidligere «Skal vi danse»-deltaker Victor Sotberg.

I over fem år har Kenneth Karijord og Victor Sotberg vært kjærester.

- Jeg må jo få med meg avslutningen på det hele, selv om jeg hadde håpet at det var Victor som sto der. Ved det sagt er det umulig å si hvem som stikker av med seieren, uttalte Karijord og fortsatte:

- Det er to fantastiske finalister som danser her i kveld, og det er umulig å si hvem som stikker av med seieren. Jeg holder meg nøytral i kveld, sa han.