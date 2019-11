Slik «svarer» datteren til T.I. etter jomfruhinne-kontroversen

Faren har møtt massiv kritikk - nå får verden et innblikk i hva datteren synes om farens tvugne gynekologbesøk.

Tidligere i uken skapte rapperen T.I. overskrifter da han gjestet en podkast hvor han fortalte at han jevnlig tar med sin 18 år gamle datter Deyjah Harris til gynekologen for å sjekke om hun har hatt sex.

– Dette er tingen. Deyjah er nå 18 år, og hun er nettopp uteksaminert fra high school, og skal inn på sitt første år på college, og må finne ut av ting selv. Og, ja, vi har ikke bare hatt samtalen om sex, men vi har årlige turer til gynekologen for å sjekke hennes jomfruhinne, sier T.I.

Rapperen, hvis egentlige navn er Clifford Harris, er kjent for låter som «My Love» med Justin Timberlake, «Live your life» med Rihanna og gigahiten «Blurred Lines» med Pharell og Robin Thicke.

Uttalelsene har mildt sagt skapt reaksjoner i internasjonal presse, men hittil har ikke datteren selv uttalt seg, men det har dukket opp noen subtile reaksjoner fra 18-åringen.

Har likt kommentarer som ikke støtter farens metoder

Likevel tyder det på at hun uttrykker motstand på en helt annen måte, nemlig gjennom Twitter. Der har hun likt kommentarer som reagerer med avsky på det faren hennes driver med.

Blant annet har hun likt disse kommentarene:

– Dette er avskyelig, besettende og kontrollerende.

– Det er langt forbi besettelse, skriver en annen.

Etter den meget offentlige avsløringen har hun også takket følgerne sine ved å si at hun er glad i dem og legge ved en rørt smiley.

Kjendisene reagerer: – Ikke snakk om barnet ditt sitt sexliv

Flere kjendiser har reagert på uttalelsene til T.I.

– For det første burde han aldri noensinne snakke om hans datters sexliv, aldri. På en podkast? Jeg synes det er vilt at han går til gynekologen med datteren sin og så snakker om det, sa Sharon Osbourne i tv-programmet «The Talk».

REAGERER: Sharon Osbourne er blant kjendisene som har markert sin avsky mot T.I.s kommentarer. Foto: VALERIE MACON / AFP

– Ikke snakk om barnet ditt sitt sexliv, om hva som foregår i kroppen deres, det er hellig til dem. Det er ikke ditt liv, fortsatte hun.

– Fordi du er faren gir det det ikke andre rettigheter, det er ikke ditt liv, la datteren din leve sitt eget liv og la henne få være privat.

FORELDRE: T.I., hvis egentlige navn er Clifford Harris, poserer med kona Tameka "Tiny" Harris. Foto: NTB Scanpix

– Dessverre er han dødsens seriøs, twitret rapper Iggy Azalea da uttalelsene til T.I. dukket opp i pressen.

En annen som har uttalt seg er «A Handmaids Tale»-skuespiller Madeline Brewer.

– Dette får meg til å føle meg fysisk dårlig. Det er avskyelig. Dette er ikke oppførsel å le eller tull emed. Det er et nivå av giftighet og skadeliggjøring og kontroll som han tar ut over hans egen datters liv og kroppslige selvstyrerett og privatliv. Jeg blir syk.

Ber datteren signere skjema

Gynekolog Colleen Krajewski har i Washington Post skrevet et åpent brev til T.I.s datter, hvor hun blant annet understreker at en intakt jomfruhinne er en falsk indikator på hvorvidt en person har hatt sex eller ei.

Hun kritiserer spesielt måten rapperen har forklart at han får datteren til å underskrive et skjema hvor hun må godta at faren beordrer undersøkelsen hos gynekologen og at han får innblikk i hennes privatopplysninger.

– Rett etter bursdagen hennes så feirer vi, og så vanligvis dagen etter festen så gleder hun seg over gavene, mens jeg setter en klistrelapp på døren med «I morgen 09.30».

– Så er jeg sånn «Deyjah, de vil at du skal signere dette sånn at vi kan dele informasjonen. Er det noe du ikke vil at jeg skal vite? Ser du, doktor? Det er ikke noe problem».

Kan være ulovlig

Gynekolog Krajewski påpeker at dette kan være ulovlig.

– Det er uetisk, og i mange omstendigheter ulovlig, for legen din å oppgi din private helseinformasjon til noen uten ditt samtykke. En forelder eller partner som gir deg et slikt skjema foran legen og forlanger at du skal signere det, skal ikke bli sett på som ditt samtykke. En lege burde gjenkjenne dette som tvang, uansett hvor kjent personen foran dem er, skriver gynekologen.

– Å lese om hvordan dette foregikk fikk blodet mitt til å koke og hjertet mitt til å knuse, skriver hun.