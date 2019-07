Slik svarer de på bruddryktene: - Ingen av dere vet en dritt

Kommenterer bruddpåstandene for første gang.

Tidligere denne uken meldte flere internasjonale medier at stjerneparet Lili Reinhart (22) og Cole Sprouse (26), kjent fra Netflix-suksessen «Riverdale», hadde gått fra hverandre.

Nettsteder som blant andre US Weekly hevdet blant annet at de hadde fått nyheten eksklusivt bekreftet.

Nå tar imidlertid skuespillerparet blad fra munnen, og kommenterer påstanden for første gang.

- NYHETSVARSEL: En sikker kilde har bekreftet at ingen av dere vet en dritt, skriver Reinhart på Instagram til et bilde av duoen på forsiden av det ferske nummeret av W magazine.

Også Cole Sprouse brukte anledningen av den ferske forsiden til å kommentere de seneste påstandene.

- FERSKE NYHETER: Cole Sprouse og Lili Reinhart konsumerer kjøttet av «pålitelige kilder» for drivstoff til deres Bacchanalian sexkult, skriver han ironisk.

Opp for tolkning

Hva duoen spesifikt mener med tekstene kan tolkes, men verken Reinhart eller Sprous har avkreftet eller bekreftet bruddpåstandene.

I artikkelen i det ferske nummeret av W magasine har imidlertid paret valgt å gjøre intervjuet hver for seg - til tross for at de pryder forsiden sammen.

- Vi annerkjenner at vi er i et forhold, men det er bare en liten detalj i forhold til hvem vi er som enkeltmennesker. Vi ønsker å ha vår egen identitet, sier Reinhart i intervjuet med magasinet, gjengitt av E!

Videre i magasinet står det derimot at duoen har valgt å gå hvert til sitt.

Datet i hemmelighet

Om hvor vidt paret fremdeles er sammen eller ikke ser ut til å være svært forvirrende for fansen.

- Jeg kjønner ingenting, kommenterer en fan til Instagrambildene blant annet.

Duoens noe kryptiske kommunikasjon er imidlertid fansen vandt til. Helt siden romanseryktene for første gang startet å virre, for snart to år siden, har de valgt å holde kortene tett til brystet.

- Jeg kommer ikke til å fortelle deg om kjærlighetslivet mitt. Det passer seg ikke nå, uttalte hun i et intervju med Harpers Bazaar i fjor.

Der fortalte hun også at hun ikke foretrekker at folk spekulerer i kjærlighetslivet hennes.