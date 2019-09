Slik svarer «Ex on the Beach»-Ulrik og Siv på romanseryktene: - Neste steg for begge er å flytte til Oslo

- Folk håper at vi er kjærester, sier Ulrik Giske om forholdet til Siv Meyer.

Årets sesong av den mye omtalte realityserien «Ex on the Beach» er i gang for fullt, der nakenhet, drama, kjærlighet og sjalusi er blitt servert til seerne.

Deltakerne Ulrik Giske (27) og Siv Meyer (21) er blant dem som har stått for det. Allerede i første episode av den skandaleombruste TV-serien finner de to en god tone. Derfra har kjærlighetshistorien hatt sine nedturer og oppturer, der sjalusi har spilt en stor rolle.

- Ulrik og jeg er veldig like, og noen ganger kan det bli en utfordring, sier Meyer til Nettavisen.

Deres lidenskapelige forhold har fått seerne å bli svært nysgjerrige på hva slags forhold de to har til hverandre i dag, etter innspillingen av «Ex on the Beach».

- Vi er sammen hele tiden

Til tross for at Giske for tiden bor i Ålesund, og Meyer bor i Stavanger, har de to turtelduene fortsatt sett mye til hverandre.

- Vi trives godt i hverandres selskap, og ser hverandre veldig mye, avslører Giske til Nettavisen.

Nylig var Meyer på besøk hos Giske i Ålesund der de deltok på en festival sammen.

- Søsteren min bor også i Ålesund, så jeg har på en måte en unnskyldning til å dra dit. Og da slår jeg ofte to fluer i en smekk, forteller Meyer.

- Vi er sammen nesten hele tiden. Enten om det er i Oslo, som det har vært mye av i det siste, eller når jeg kommer til Ålesund, fortsetter hun.

Fortsatt sjalu

På spørmsmål om duoen har tatt steget videre å blitt kjærester, svarer de begge noe undrende.

Ifølge Meyer har de foreløpig ikke tatt «praten» enda, men føler likevel at Ulrik Giske er hennes.

For kort tid siden, da de to var en tur på byen, endte Giske kvelden med en annen jente enn Meyer. Det falt ikke ikke i god jord.

- Bare jeg blir sett med en annen jente blir det dårlig stemning, og slik ble det denne kvelden også. Jeg fikk smake på den kalde skulderen til Siv dagen etter, ler Giske.

- Ja, jeg ble litt sur og spurte han om han hadde vært utro. Jeg liker ikke at han er med andre jenter, og jeg tror ikke han liker at jeg er med andre gutter. Men kvelden endte bra likevel. Jeg tok med meg eks-kjæresten min hjem, ler Meyer.

- Folk håper vi blir kjærester

Etter de siste «Ex on the Beach»-episodene forstår både Giske og Meyer at det er flere som er nysgjerrige på forholdet de har til hverandre.

- Det er ganske uvant å få så mye oppmerksomhet, sier Giske.

- Folk håper vi blir kjærester, legger han til.

Ifølge Giske er de to foreløpig bare venner, men legger ikke skjul på at Meyer er blitt en svært viktig person for ham.

- Vi er veldig glad i hverandre, men foreløpig stopper det der. Vi har det veldig gøy sammen og trives veldig godt i hverandres selskap, sier han.

Ifølge Meyer har de to et veldig avslappet forhold til hverandre.

- Jeg blir sjeldent forelsket i noen, men jeg og Ulrik har det veldig fint sammen. Jeg har aldri før vært så komfortabel rundt noen før. Jeg går uten sminke, og slapper helt av rundt ham. Det er veldig deilig, forteller hun.

- Tror du at dere kommer til å bli kjærester en dag, da?

- Det er vanskelig å si. Jeg tror nok at neste steg for begge blir å flytte til Oslo, så vi får se hva som skjer, sier Meyer.