Slik svarer han på romanseryktene

Helt siden 2017 har det virret rykter om at det er oppstått søt musikk mellom skuespillerstjernene Tom Holland (23) og Zendaya Coleman (22).

Duoen, som møttes for alle første gang under innspillingen av «Spider-Man: Homecoming», er igjen aktuelle med nok en oppfølger, «Spider-Man: Far from home».

I et større intervju med det internasjonale magasinet ELLE snakker Holland ut om ryktene for aller første gang, og avviser at de to skal ha funnet tonen på et annet plan enn det vennskapelige.

- Jeg er en kjærestegutt

Videre forteller han at han for tiden ikke dater noen, selv om han gjerne skulle ønske det.

- Jeg er definitivt en kjærestegutt, sier han før han fortsetter:

- Jeg er ikke den flyktige typen i det hele tatt. Det er ikke min livsstil.

GODE VENNER: Zendaya Coleman, Jake Gyllenhaal og Tom Holland poserer for fotografene i forbindelse med den nye Spider-Man-filmen. Foto: NTB Scanpix

Coleman på sin side, som for tiden også er aktuell med den mye omtalte HBO-serien «Euphoria», snakket ut om romanseryktene for noen år siden. Også da avkreftet hun at det fantes noe mer enn en venskapelig tone mellom dem to.

Hyppig deler duoen bilder av hverandre i sosiale medier, og det virker ikke helt som at fansen kjøper uttalelsene om de kun er venner.

Romantikk på settet

Holland og Coleman er nemlig ikke alene om å få fansen til å spekulere etter å ha spilt rollene som Peter Parker og Michelle Jones.

I 2011, da Emma Stone og Andrew Garfield spilte inn «Spider-Man», oppstod det raskt romantiske følelser. Forholdet varte i fire år før det ble slutt i 2015.

Også skuespillerstjernene Kirsten Dunst og Tobey Maguire så ut til å finne tonen under den første «Spider-Man»- innspillingen i 2001. Forholdet varte imidlertid ikke lenge.