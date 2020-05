Slik svarer Kim Kardashian og Kanye West på bruddryktene

- For alltid din, skriver Kim Kardashian på Instagram til ektemannen.

Tidligere denne måneden verserte det rykter om at forholdet mellom ekteparet Kim Kardashian (39) og den verdenskjente rapperen Kanye West (42) har begynt å slå sprekker.

OK! skrev blant annet at Kanye West skal ha flyttet ut fra parets luksusvilla i Los Angeles. En kilde uttalte også til nettstedet at paret gikk hverandre på nervene om dagen.

Det verdenskjente paret har fire barn sammen og i helgen feiret de seks år som ektefeller. På Instagram markerte Kim Kardashian jubileet ved å ta roten av ryktene som har versert de siste dagene.

- Seks år bak oss. Evigheten igjen, skriver hun til bildene hun har publisert av henne og Kanye West.

Kanye West markerte den store dagen ved å dele hele frieret på sin Instagramprofil, mens Kris Jenner, moren og manageren til Kim Kardashian, la ut en hel bilderekke av de to turtelduene med en tilhørende gratulasjon.

- Ugjenkjennelig

Kim Kardashian er som vanlig ikke den eneste i Kardashian-leiren som får tabloidblekket til å sprute.

Over helgen har lillesøsteren Khloé Kardashian (35) mer eller mindre skapt oppstandelse etter at hun la ut et bilde av seg selv i sosiale medier.

Smilene til kamera, tilsynelatende for å vise frem sin solbrune hud om man skal tolke teksten til bildet, er det få av hennes følgere som kjenner igjen superstjernen.

- Datteren din kommer ikke til å kjenne deg igjen, kommenterer blant annet en følger, mens andre hevder at Khloé har vært litt vek kreativ med redigeringen av bildet.

- Hvor er resten av halskjedet ditt på bilde nummer en? spør en tredje.

Andre tror imidlertid ikke at det er Khloé på bildet.

- Jeg nekter å tro at det disse bildene er av Khloé Kardashian.

Khloé Kardashian har foreløpig ikke kommentert påstandene.

Babymage, eid og ny hundevalp

Kardashian-søstrene er ikke alene om å høste likerklikk. På Instagram har blant annet Hilaria Baldwin (36), som venter sitt femte barn med Alec Baldwin (62), delt et etterlengtet bilde av hennes voksende babymage.

Det var i april at Hilaria og Alec Baldwin avslørte at de ventet sitt femte barn, etter at de opplevde to spontanaborter i fjor.

- Vi er veldig spente. Nå er vi forbi punktet hvor vi mistet den forrige babyen, uttalte Hilaria til Extra denne helgen og avslørte at det nye familiemedlemmet er ventet i september.

Her til lands er det imidlertid Astrid Smeplass (23) og «Skam»-stjernen Iman Meskini (23) som har stått for innhøstingen av likerklikkene. Smeplass med sin nye hund, og Meskini med sine vakre bilder av Eid-feiringen.

