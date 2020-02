Slik svarer NRK etter MGP-skandalen

Dette grepet tok NRK da seerne ikke kunne stemme.

Stemmetrøbbelet i MGP-finalen ble den store snakkisen lørdag kveld. En million mennesker hadde benket seg ned for å se på, men da det var tid for å stemme gikk alt galt for NRK.

I år hadde NRK gått bort fra SMS-avstemming i år. Man måtte logge seg på nrk.no for å stemme, og det hadde mange gjort, men der sa det stopp fordi systemet var overbelastet. Seerne raste mot NRK på sosiale medier, men det endte opp med at «en folkevalgt jury» på 30 personer stemte frem de fire gullfinalistene.

- Når det er en så stor og kompleks produksjon som dette kan mye gå galt, og dessverre var ikke teknikken med oss hele veien i dag. Vi måtte bruke en folkejury som har vært her for sånne type situasjoner. Den ble benyttet fra ti artister til fire, deretter var det publikum som stemte. Vi fikk inn over 700.000 stemmer i den siste runden, sier Stig Karlsen, prosjektleder for MGP, til NRK.

Folkejuryen besto av 30 mennesker. De er i ulik alder og kommer fra hele landet. Ingen av dem har bindinger til musikkbransjen, ifølge Karlsen

Det var ikke bare seerne hjemme på sofaen som raste. Publikum i Trondheim Spektrum, som var fylt til randen med 8000 mennesker, var heller ikke fornøyde og buet da programlederne vitset fra scenen om at de ikke likte internett. Noen forlot også salen i sinne.

38 millioner emojis

NRKs fungerende kringkastingssjef Vibeke Fürst Hagen var veldig lei seg overfor seerne, og mente at det var 38 millioner emojis som kom inn sammen med stemmene, som var grunnen til at systemet ble overbelastet.

Overfor NRK ønsker hun ikke å si noe mer om hva gikk galt, før kanalen får evaluert det som skjedde under sendingen.

Favoritt-seier

Til tross for stemmeskandalen var det kveldens favoritt som likevel vant. Ulrikke Brandstorp stakk av med seieren med låten «Attention», og hun skal dermed representere Norge i finalen i Eurovision Song Contest 2020, som går av stabelen i Rotterdam i Nederland i mai. 24-åringen fikk over 200.000 stemmer totalt.

VANT: Ulrikke Brandstorp jubler etter å ha vunnet MGP-finalen. Foto: Tore Meek (NTB Scanpix)

- Dette er livets opplevelse, utbrøt Ulrikke Brandstorp etter at kåringen var et faktum.

Låten «Attention» har Brandstrop skrevet sammen med Christian Ingebrigtsen og Kjetil Mørland. Ifølge 24-åringen handler låten om kjærlighet, og at man endrer seg for å få oppmerksomheten fra et annet menneske.

Årets yngste deltaker, 18 år gamle Kristin Husøy fra Trondheim, lå like bak og kom på andreplass med låten «Pray for me». Hun var ikledd tidligere programleder Christian Borchs tidligere dress for anledningen.