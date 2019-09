Slik svarer Victoria og Daniel på romanseryktene: - Jeg er skuffa

- Hvis han ikke hadde ligget med så mange jenter samtidig, så hadde han vært verdens beste kjærestemateriale, sier Victoria Øren Hammer.

Til tross for at nesten samtlige av de som melder seg på «Ex on the Beach» mener at de ikke er med på realitykonseptet for å finne kjærligheten, oppstår det stadig romantikk inne på den skandaleombruste villaen.

Et av parene som får seerne til å undre om romantikken har fortsatt å blomstre utenfor «Ex on the Beach-villaen, er deltakerne Victoria Øren Hammer (21) og Daniel Louis (27).

De siste ukene inne på villaen har det vært tydelig at de to har et svært godt øye til hverandre - da de stadig velger hverandre og ofte havner i samme seng.

Til Nettavisen kan imidlertid duoen avkrefte at de romantiske følelsene har utviklet seg utenfor Mauritius i Afrika, der serien spilles inn.

Bare venner

- Daniel og jeg ses ikke så ofte faktisk. Vi ser hverandre i ny og ne, men ikke noe mer enn det, forteller Øren Hammer.

Ifølge den 21 år gamle årdølingen er det fremdeles god kjemi mellom henne og Daniel Louis når de møtes, men sier det er visse faktorer som gjør at de ikke er blitt noe mer enn bare venner.

- Jeg er nok sikkert like skuffa som det seerne blir når de skjønner at vi ikke er noe mer enn bare venner. Hvis han ikke hadde ligget med så mange jenter samtidig, så hadde han vært verdens beste kjærestemateriale. Men det er litt «turn off», forteller Øren Hammer.

Daniel Louis er imidlertid uenig i det Øren Hammer sier:

-Nei, det er ingenting mellom oss i dag, men jeg er glad for at vi er venner. Jeg synes jeg er bra kjærestemateriale uansett hva, sier han til Nettavisen.

Mer romantikk

Victoria Øren Hammer og Daniel Louis er imidlertid ikke alene om å finne tonen inne på villaen. Tidligere denne uken ble blant andre broren til Daniel Louis, Pierre Louis (26), sønderknust da Johanne Nordeng (24) måtte forlate realitykonseptet.

Rett før den triste beskjeden kom hadde han nemlig åpnet opp om hva han egentlig følte for henne.

- Jeg har sagt her inne at jeg ikke vil ha en par-greie og sånt, men nå føles det bra. Jeg har blitt svak for henne. Hun lager mat til meg om jeg er sulten, hun kommer med kaffe til meg på morgenen og vi har veldig bra sex. Det er mye som bare er på plass, fortalte Pierre Louis rett før ipaden ga beskjed om at Nordeng måtte pakke sakene og reise tilbake til Norge.

I dag har imidlertid romansen avtatt noe.

- Sammen hele tiden

Også deltaker Siv Meyer (21) og Ulrik Giske (27) har hatt sine tumulter inne på villaen, og opptrer svært forelsket.

Hjemme i Norge har duoen opprettholdt den gode kontakten, men avkrefter at de er blitt kjærester helt enda.

- Vi er sammen nesten hele tiden. Enten om det er i Oslo, som det har vært mye av i det siste, eller når jeg kommer til Ålesund, kunne Meyer fortelle til Nettavisen for noen uker siden.

Ifølge Meyer har de foreløpig ikke tatt «praten» enda, men føler likevel at Ulrik Giske er hennes.

- Bare jeg blir sett med en annen jente blir det dårlig stemning, og slik ble det denne kvelden også. Jeg fikk smake på den kalde skulderen til Siv dagen etter, kunne Giske fortelle.