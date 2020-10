Programlederen legger ikke skjul på at det er tøft å bli god til å danse.

Forrige lørdag ble Nate Kahungu og Helene Spilling sendt hjem fra «Skal vi danse» – før kontrabeskjeden kom søndag.

Flere tv-seere hadde nemlig opplevd stemmeproblemer under danseduellen mellom Kahungu og Michael Andreassen, og TV 2 fant i ettertid ut at kapasiteten i stemmesystemet ble sprengt. Dermed fikk Kahungu beholde plassen sin i konkurransen, og på lørdag må to kjendiser ut.

NY SJANSE: Nate Kahungu og Helene Spilling mått forlate konkurransen forrige uke, men ble hentet inn igjen dagen etter grunnet stemmeproblemer. Foto: Thomas Andersen (TV 2)

Temaet for lørdagens livesending er «kjendisenes valg», og det er kjendisene selv som får velge både dansestil og låt.

Marte Bratberg (31) skal i den anledning danse en moderne dans der hun ønsker å få frem den emosjonelle berg- og dalbanen dansekonkurransen har vist seg å være for henne.

– Ekstremt mye følelser

Til Nettavisen forteller Bratberg at hun og dansepartneren, Benjamin Jayakoddy, ønsker å formidle hvordan de går gjennom både opp- og nedturer gjennom dansen på lørdag.

Selv beskriver hun forholdet deres som et søskenforhold.

– Benjamin er jo som en ekstra bror, og vi er sammen hele tiden, så det er jo fort han jeg blir irritert på når ting er tøft, og samtidig han jeg får støtte og klemmer fra. Så jeg håper jo at vi klarer å få frem den følelsesmessige reisen, sier hun.

SOM SØSKEN: Bratberg beskriver dansepartneren sin som en ekstra bror. Foto: Espen Solli (TV 2)

Selv har hun fått velge låten de skal danse til, «Still Don't Know My Name» av Labrinth, kjent fra tv-serien «Euphoria».

Bratberg legger ikke skjul på at «Skal vi danse»-opplevelsen har vært mer intens enn hun så for seg.

– Det er kanskje naivt, men jeg trodde at det skulle være mest gøy. Og det er veldig gøy, men det er også ekstremt mye følelser. Man trener så sykt mye og er så sliten, og da blir man veldig emosjonell. Det går i ett, og følelsene er veldig utenpå kroppen. Så jeg har merket at jeg er mer skjør enn til vanlig, sier 31-åringen.

Sliter med søvnen

Programlederen har en teori om at hele opplevelsen trolig blir mer intens med tanke på koronasituasjonen.

Det er nemlig veldig strengt hva kjendisene får gjøre utenom dansetreningen med tanke på smittevern, og for Bratbergs del får hun lov til å dra på jobb i «God kveld Norge» og tilbringe tid med samboeren. Utover dette går det kun i dans.

– Alt av tilbakemeldinger fra dommerne og egne opplevelser fra sendingene fester seg veldig, og jeg tror kanskje et er fordi vi ikke har noen samling etter sendingene der vi får en liten utblåsning, er sammen, ler og legger det bak oss. Vi drar bare hjem, og da sitter man fort og kverner mer på det.

– Jeg sliter sykt med å sove både natt til lørdag og natt til søndag. Og jeg tror nok det har med å gjøre at vi ikke får den utblåsningen. Vi får ikke lov til å klemme den som ryker ut engang, og det er helt forferdelig. Så man dveler nok litt lenger enn vanlig på ting sånn som det er nå, legger hun til.

To kjendiser må ut

Lørdag er det som nevnt to par som ryker ut, noe Bratberg synes er nervepirrende.

– Jeg gleder meg masse, og liker dansen veldig godt, så jeg håper det kommer ordentlig frem under sendingen. Men jeg kjenner på kroppen at to skal hjem i dag. Vi var jo på andreplass på dommernes poengliste sist, og havnet likevel blant de tre som sto i fare. Det sier jo mye om hvor mye seerstemmene har å si, så alt kan skje i kveld, sier hun spent.

IMPONERTE: Marte Bratberg imponerte dommerne forrige uke, men havnet likevel blant de tre som sto i fare for å havne i danseduell. Foto: Thomas Andersen (TV 2)

Forrige uke følte hun seg relativt rolig backstage grunnet de gode poengene fra dommerne, og fikk for alvor kjenne på nervene da hun sto i fare for å måtte gå gjennom danseduell.

– Jeg glemte til og med å bruke de tre gratisstemmene på meg selv, sier hun og ler.

Lørdag håper hun imidlertid at både dommerne og tv-seerne liker det hun og Jayakoddy har jobbet med.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg fortsatt er med, og setter så stor pris på alle som stemmer på oss. Selv om det er tøft til tider så vil jeg være med så langt som mulig, sier Bratberg.