«Skal vi danse»-kjendisene tilbringer all sin tid på dansesenteret om dagen.

Lørdag inntar tolv nye kjendiser parketten for første gang, når «Skal vi danse» på TV 2 sparkes i gang igjen.

Siden 2006 har norske tv-seere sittet klistret til skjermen hver høst og fulgt kjendisenes danseutvikling, og med jevne mellomrom har de også vært vitne til at følelser oppstår mellom kjendisen og proffdanseren de blir paret opp med.

Les også: Dette er deltakerne i «Skal vi danse» 2020

DANSEKLARE: Disse tolv kjendisene skal svinge seg på parketten lørdag. Foto: Fredrik Arff (TV 2)

Blant annet ble Adelén Rusillo Steen kjæreste med dansepartneren Benjamin Jayakoddy etter at de vant «Skal vi danse» i 2015, og det samme gjelder Helene Olafsen og proffdanser Jørgen Nilsen – som stakk av med seieren i 2017. Førstnevnte par gikk hver til sitt i fjor, mens Olafsen og Nilsen på sin side i dag er forlovet og har fått barn sammen.

I tillegg har det i flere sesonger blitt spekulert på om flere av kjendisene og partnerne deres har hatt en flørt, og naturlig nok kan det også oppstå litt sjalusi for de som sitter hjemme mens kjæresten tilbringer såpass mye tid med noen andre.

Nettavisen har tatt en prat med kjærestene til et par av årets deltakere for å høre hva de tenker om dette.

Les også: Flere skader rett før «Skal vi danse»-premieren: - Har satt dansetreningen på pause

– Verst i starten

Da Nettavisen møtte den tidligere «Ex on the Beach»-deltakeren Øystein Lihaug Solberg før lanseringen av årets deltakere, la han ikke skjul på at kjæresten Linn Wøyen Lenes kanskje kommer til å kjenne litt på sjalusien fremover.

– Hun blir jo sikkert litt sjalu når jeg skal danse så intimt med noen andre. Men jeg klarer jo fint å holde meg, så det er ikke noe problem. Det er bare Linn jeg liker, forsikret han.

Overfor Nettavisen forteller Wøyen Lenes selv at det i startfasen var litt rart å tenke på hvor mye tid Lihaug Solberg skal tilbringe med en annen jente den kommende tiden.

– Det var verst i starten, egentlig, da jeg ikke hadde så mye å gjøre. Og det ga jeg tydelig uttrykk for også, for vi er ganske åpne og flinke til å snakke om ting. Men nå har jeg begynt på jobb og har andre ting å tenke på, så det er bedre, sier hun.

Har hørt litt rykter

Hun påpeker at det er en fordel at kjærestens partner er en ny proffdanser som ikke har vært med før.

– Man har jo hørt litt av hvert med rykter om «Skal vi danse». Men siden hun ikke har vært med på «Skal vi danse» før så inngår hun ikke i de ryktene, sier Wøyen Lenes og ler.

– Men jeg skal være ærlig og innrømme at jeg gruer meg litt til ukene fremover. Alle synes vel det er ubehagelig å se kjæresten sin være intim og ta andre på steder der man ikke vil at han skal ta. Så jeg ser ikke frem til det, men jeg vet at det bare er dans, legger hun til, og sier at Lihaug Solberg er veldig flink til å forsikre henne om at det er henne han vil ha.

PREMIERE: Linn Wøyen Lenes gleder seg til å se kjæresten på parketten. Foto: TV 2

I tillegg er de begge flinke til å snakke om ting hvis det er noe som plager dem.

– Øystein og jeg er egentlig ikke så sjalu, for vi stoler veldig på hverandre. Og hvis det er situasjoner så sier vi bare fra, og holder ikke noe inne. Det er mye bedre å si fra enn å gå og gnage på det, så det har jeg gjort, understreker Wøyen Lenes.

Gleder seg til premieren

Linn Wøyen Lenes gleder seg uansett veldig mye til å sitte i publikum og se kjærestens debut på parketten.

– Jeg har jo ikke sett noe, for det er så strengt på dansesenteret på grunn av korona. Men da blir det bare enda mer spennende. Så jeg gleder meg veldig mye, sier hun.

Selv hadde hun heller ikke takket nei dersom hun hadde fått spørsmål om å være med på «Skal vi danse» i fremtiden.

– Det hadde vært veldig gøy. Det er jo en opplevelse man bare får der. Jeg har ikke danset så veldig mye i mitt liv, men jeg elsker å prøve nye ting, sier Wøyen Lenes til Nettavisen.

– Ser henne veldig lite

Dennis Poppe Thorsen, kjæresten til Kristin Gjelsvik, gleder seg også stort til premieren på lørdag.

– Det blir helt rått. Jeg sitter her og tripper av spenning, og det har jeg egentlig gjort hele sommeren, sier han.

Poppe Thorsen og Gjelsvik er vant til å se hverandre så godt som hele dagen, da de begge jobber hjemmefra. Den siste tiden har de derimot fått langt mindre tid sammen enn før.

– Jeg ser henne veldig lite. Men det er jo greit, for vi har sett hverandre veldig mye de siste årene, ler han.

Poppe Thorsen erkjenner imidlertid at han nylig har begynt å kjenne på følelsen av et «tomt» hus.

– Det var kjekt med litt fri de første ukene. Nå begynner det å bli litt kjedelig. Men jeg får gjort mye rundt om i huset, da. Nå får jeg fikset litt i blomsterbedene ute og litt sånne greier.

Les også: Bryllupsdrømmen ble knust av korona - så fikk bestevenninnene en idé som forandret alt

DANSEKLAR: Kristin Gjelsvik er en av tolv kjendiser som inntar TV 2-parketten lørdag. Foto: TV 2

Satser på høye poeng

At Gjelsvik nå tilbringer mye tid med dansepartneren mens Poppe Thorsen steller hjemme synes han er helt greit.

– Jeg har lært at jeg må dele «Gjelsviken», sier han.

– De har en kjempekjemi og er veldig gode venner, så det går helt fint, sier han om kjæresten og dansepartneren.

Samtidig påpeker Poppe Thorsen at han selv ikke har noe peiling på dans, og at det å være intime og tett på hverandre er en del av hele pakka når man er med på «Skal vi danse».

Personlig har han stor tro på Kristin Gjelsviks kommende prestasjoner på dansegulvet.

– Jeg synes jo de er helt rå, og ser for meg at de får den første 10-eren fra dommerne allerede på lørdag.