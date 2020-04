Slik trener du hele kroppen hjemme

Under gir kjendistreneren et gratis treningsprogram som du enkelt kan gjennomføre hjemme, og uten treningsutstyr. Se demonstrasjon av øvelsene over.

Kjendistrener Cornelis Elander gir deg det optimale treningsprogrammet du enkelt kan gjennomføre hjemme og uten treningsutstyr. Med dette treningsprogrammet får du trent og styrket hele kroppen kun med egen kroppsvekt. Programmet tar kun få minutter å gjennomføre, og kan enkelt gjøres på gulvet i stuen. Cornelis Elander hjelper deg i form hjemme, og uten treningsutstyr.

Hjemmetrening som trener hele kroppen Programmet er satt sammen på en slik måte at alt du trenger for optimal muskelvekst kun er kroppsvekten din. Programmet krever heller ingen form for treningsutstyr. Se video øverst i saken for demonstrasjon av øvelsene. Få flere tips og øvelser fra kjendistreneren her. Program hjemmetrening

Varm godt opp med: - Diagonalstrekk [3 sett med 10 reps på hver side, på hvert sett] - Push-ups med bredt grep [2 sett med max reps på hvert sett] - Push-ups med smalt grep [2 sett med max reps på hvert sett] - Utfall med steg bakover [2 runder med 10 reps på hvert sett] - Crunches [2 sett med max reps på hvert sett] - Broen [2 sett med max reps på hvert sett] - Rygghev [2 sett med max reps på hvert sett] - Planken [hold én runde så lenge du klarer] - Diamond Push-ups [2 sett med max reps på hvert sett] - Tåhev [2-3 sett med max reps på hvert sett] Avslutt så med:

- Statisk knebøy [hold én runde så lenge du klarer]