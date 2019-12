Slik unngår du mageplager i jula

Sliter du med halsbrann, forstoppelse eller oppblåsthet? Slik unngår du problemer i jula.

I julen spiser mange av oss både litt mer og litt fetere mat enn ellers i året, og for noen kan det gi problemer. Halsbrann er et vanlig «juleproblem», og også gallestein kan utløses av mye ribbefett og store måltider.

- Julen er dessverre også høysesong for hjerteinfarkt. Stress, store måltider og alkoholinntak kan utløse infarkt hos personer i faresonen for dette. Dette er en annen viktig grunn til å utvise litt måtehold i julen, forteller klinisk ernæringsfysiolog Mari Eskerud til Nettavisen.

For mange er juleferien i år ekstra lang, og har man også startet feiringen tidlig blir det mange dager med mye mat, mye fett og mye søtt.

- Mange spiser litt mer enn man pleier og det er mer fett i maten, og fet mat bremser fordøyelsen, slik at det går mye tregere, sier Kristine Nordkvelle, klinisk ernæringsfysiolog ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo til Nettavisen.

- Frokosten er kanskje mye større, så kjører man til en tante eller onkel og har et stort måltid der også. Mange sier jo at «jeg har bare spist i jula» og fire dager med bare spising blir man litt dorsk av.

Svensk studie: Flest hjerteinfarkt i 22-tiden julaften

En svensk studie viste at det er flere hjerteinfarkt rundt juletider enn ellers. Etter å ha sett på tidspunktene for 283.014 hjerteinfarkt fant forskerne at risikoen var størst ved 22-tiden julaften.

Hva som er årsaken er ikke sikker, og overfor Videnskab.dk har professor i kardiologi ved Skåne Universitetssykehus, David Erlinge, påpekt at blant annet følelsesmessig faktorer også kan ligge bak, som angst, sorg og stress.

Han påpeker også at det er mennesker over 75 år, med diabetes eller tidligere hjertesykdom som er mer utsatt i julen.

Treg fordøyelse og halsbrann

Halsbrann får vi når syre fra magesekken kommer seg opp i spiserøret. Dette forverres av fet mat, alkohol, kaffe, store måltider og stress, og det kan være særlig lurt å unngå de største måltidene nær leggetid.



- For de fleste innebærer julemat mye kjøtt, fet mat og store måltider. Dette er i seg selv ikke problematisk i en kort periode, men kan gi fordøyelsesubehag, påpeker ernæringsfysiolog Eskerud.

- Særlig kjøtt er tungt fordøyelig mat, og derfor opplever man gjerne å bli ekstra «stinn» etter store kjøttmåltider. Den vanligste reaksjonen på det er tregere fordøyelse og i verste fall en forstoppelse, som kan være plagsom i lang tid.

Klinisk ernæringsfysiolog Mari Eskerud forteller at selv om noen dager med mye julemat selvsagt ikke er noe farlig, kan noen få fordøyelsesproblemer. Foto: Privat

Akevitt kan gjøre vondt verre

Myten som aldri ser ut til å dø er at den akevitt eller to hjelper når magen føles for full, men selv om det kanskje er fristende å tro på myten, så er sannheten at alkohol er noe av det siste du bør ha i deg når du føler du har spist altfor mye ribbe og julepølser.

- Det er jo en kjent påstand at akevitt hjelper fordøyelsen av fet mat, men faktisk viser studier heller at alkoholinntak gjør at maten tømmes saktere fra magesekken, ikke raskere. Så dessverre er det neppe et godt råd å drikke alkohol for fordøyelsen sin del, sier Eskerud.

En gåtur hjelper fordøyelsen

Det som heller gjelder er å spise mindre, redusere fettmengden og å sørge for å bevege seg litt mellom slagene. Det skal som regel ikke så mye til.

- Svoren på ribba er for eksempel ikke problemet, men heller det hvite fettlaget i mellom. Det går an å ta bort det, og ribbekjøttet er egentlig ganske magert. I tillegg kan man se om man kan få inn noe mer grønnsaker enn surkål, foreslår Nordkvelle.

Et annet tips er å bestemme deg før du setter deg ned ved dagens første måltid, om du skal gå for en stor frokost eller middag. Vet du at du skal spise julemiddag senere på dagen, som kan gjøre kvelden litt mindre behagelig, kan det være lurt å velge en mindre frokost etterfulgt av en liten tur, som er med på å få i gang fordøyelsen.

- Det kan være et triks å beholde noen måltider fra hverdagen, og ikke overspise til alle måltider hele dagen. Å ta seg god tid til måltidene kan også bidra til at du ikke spiser så mye at det blir smertefullt i etterkant. Velg godt med grønnsaker så du får i deg fiber - dette hjelper magen til å jobbe raskere. I tillegg kan fysisk aktivitet være veldig bra, både for fordøyelsen og for appetittregulering til måltidene, sier Eskerud.

Ta deg tid til å gå på do

Om det er lite grønnsaker i juledagene kan det være lurt å foreslå at dere tilfører noen, mener Nordkvelle.

- Spiser dere kalkun kan dere ha noen grønnsaker som ikke er waldorfsalat eller stuffing til, slik at dere øker grønnsaksmengden. Så trenger man kanskje ikke forsyne seg med to store porsjoner, for det kommer alltid dessert. Da kan man kanskje ha fruktsalat i tillegg til riskremen, så folk kan velge, sier Nordkvelle.

- Og ta deg tid til å gå på do. Det er jo fint hvis man har noen tanter man ikke orker å snakke med - da kan man ta med telefonen og sette seg på do. Det kan gjøre at man får mindre sure oppstøt også, foreslår hun.

Ernæringsfysiolog Kristine Nordkvelle råder de som sliter litt med magen i jula til å tilføre noen grønnsaker, og prøve å ha noen litt mer hverdagslige måltider hver dag. Foto: Privat

Noen reagerer på grønnsakene

Det er store forskjeller på hvordan vi reagerer på forskjellige matvarer, og noen har lite problemer med å få i seg både julefrokoster og julemiddager flere dager i strekk, mens andre får plager. De med irritabel tarm reagerer kanskje ikke spesielt på kjøtt og fett, men kan ha problemer med noen grønnsaker, samt godteri, kaker og desserter, som kan gi oppblåsthet og ubehag.

- Om du er sensitiv for eksempel for matvarer med høy FODMAP kan det være lurt å unngå store mengder kål, særlig rosenkål, og bytte ut med mildere matvarer som litt brokkoli, gulrot og kålrabi, sier Eskerud, som har skrevet bok om sensitive mager.

- Store porsjoner og uvant måltidsrytme kan også gi plager, så her kan man også jobbe for å beholde så normale rutiner som mulig.

10 tips - slik unngår du mageplager:

Dersom du ofte får problemer med magen i jula kan det være lurt å følge noen av disse rådene:

Ta bevisste valg i matjungelen: bestem deg for eksempel for om du skal gå for en stor frokost eller en stor middag

Forsøk å beholde noen «vanlige» måltider hver dag

Unngå for mye fett. Kalkunen, og ribbekjøttet utenom synlig fett og svor er i utgangspunktet ganske magert, mens julepølser, medisterkaker og noe av tilbehøret kan inneholde mye fett

Ta deg god tid med maten

Forsyn deg grådig av grønnsakene

Vær aktiv: Aktivitet setter i gang fordøyelsen, så gå gjerne en liten tur etter måltidet - om det er rundt juletreet eller en tur ut

Unngå store måltider før leggetid om du plages av sure oppstøt og halsbrann

For noen kan det være lurt å forsøke å holde en jevn måltidsrytme, med frokost, lunsj og middag til faste tidspunkt

Være forsiktig med alkoholinntaket

Ta deg tid til å gå på toalettet

