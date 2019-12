Slik var Ari Behns liv

Ari Behn var kunstneren fra Moss som vant kongefamiliens hjerter.

Første juledag kom den overraskende og triste beskjeden om at Ari Behn har valgt å ta sitt eget liv.

Ari Behn ble for alvor kjent for det norske folk som kjæresten til prinsesse Märtha Louise, og paret forlovet seg i 2001.

Behn, som kom fra Moss, var allerede da velkjent som forfatter. Han mottok hyllest for debutromanen «Trist som faen», som blant annet høstet en sekser i VG da den ble utgitt.

Ari Behn leste fra sin debutroman «Trist som faen» på Bjørnsonfestivalen i 2001. Foto: Knut Falch / SCANPIX

Ari Behns inntog i kongefamilien skjedde da han giftet seg med prinsesse Märtha Louise i Nidarosdomen i 2002.

Det var under under bryllupsfesten i Stiftsgården at Ari sørget for å skape et nytt begrep, ved å kalle prinsessen for en lysfontene.

Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn vinker til folket fra trappen på Stiftsgården etter vielsen. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Paret har tre barn sammen, Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

Behn har siden inntoget i norsk offentlighet medvirket i flere tv-serier, utgitt flere bøker og de senere årene satset fullt på en karriere som kunstner.

- Jeg er folkekjær, og er glad i å reise og møte folk. Kunsten for eliten eller kunsten for folket er et skisma. Vi reiser rundt, som et reisende sirkus på et vis, til et gatekryss nær deg. Snart har jeg hatt 60 utstillinger på to år, fortalte Ari til Nettavisen tidligere i år, i forbindelse med at han solgte kunst for seks millioner i 2018.

Ari har markert seg som en fargerik og annerledes skikkelse i kongelig sammenheng, og var kjent for å provosere.

Om skilsmissen: – Føles jo som å dø

Skilsmissen til prinsessen og Ari ble kjent i august 2016. Aris siste opptreden med kongefamilien kom knappe to måneder før bruddet ble kjent, da kongeparet feiret 25 årsjubileet for signingen.

Ari har etter skilsmissen bodd et steinkast unna prinsessen i Bærum, og derfra levd et relativt tilbaketrukket liv som kunstner.

På Skavlan fortalte Behn i 2018 at han malte bildet «Panic» for å få ut følelsene etter skilsmissen.

- Jeg malte det tre dager etter at jeg visste at det var over, sier Behn, og fortsetter:

- Det er en veldig spesiell tilstand hvor du vet at det går som det går. Slik jeg kjente det var det et panikkanfall, en følelse av å miste pusten, hjerteattakk. Det føles jo som å dø, for det er jo et liv som er over - og et nytt som skal begynne, sier Behn, som innrømmer at han er selvutleverende og nådeløs mot seg selv i kunsten.

Foto: Paul Weaver

Etter skilsmissen har Ari Behn vist sin kjærlighet med legen Ebba Rysst Heilmann.

Tett forhold med kongefamilien

Til tross for at han har levd et tilbaketrukket liv etter skilsmissen, har han likevel uttalt seg i ulike sammenhenger, blant annet om prinsessens nye forhold med Durek Verrett som ble kjent i mai 2019.

- Jeg ønsker dem all lykke og kjærlighet de kan få, fortalte Ari Behn til Se og Hør i mai.

Han har også hatt et tett forhold til kongefamilien, selv etter bruddet med prinsessen var et faktum.

Blant annet har det vært kjent at han har pleid tett kontakt med dronningen, som han også delte kunstinteressen med. I oktober hevdet Se og Hør at dronningen og Ari hadde hemmelige møter. Samme blad hevdet også like før jul at Ari Behn var bedt på kongeparets julefeiring på Kongsseteren.

Aris siste offentlige opptreden var på God morgen Norges 25-årsjubileum i oktober 2019.

Han møtte ikke opp på rød løper, men dukket opp på feiringen på restaurant Ling Ling på Aker brygge, hvor han også stilte ut sine egne kunstverk for anledningen.

24. oktober stilte Ari Behn opp med sine bilder til God morgen Norges 25 års jubileum. Her med Espen Eiborg . Foto: Thomas Andersen / TV 2

Delte livet etter skilsmissen

I 2018 ble det kjent at Ari Behn skulle dele livet sitt i TV3-serien «Ari og halve kongeriket». I serien delte han svært mye om sitt liv etter skilsmissen med prinsessen og seerne fikk se en sårbar Ari.

Like før serien ble sendt ble den gjenstand for en større feide med dokumentarfilmskaper Katharina Gellein Viken.

- Jeg har fra første stund ment at det aldri skulle vært laget en dokumentar av Ari rett etter samlivsbruddet, og hans sorgprosess i forbindelse med dette. I tillegg hadde han på den tiden helseproblemer av privat karakter. Dette har jeg gitt klart uttrykk for underveis, fortalte Aris mor Marianne Behn til Se og hør i forbindelse med saken.

Behn hyret blant annet inn advokat John Christian Elden, og forsøkte å stoppe serien fra å sendes.

– Ari Behn hadde et tøft og vanskelig år etter skilsmissen. Jeg tror ingen egentlig har skjønt hvordan han har hatt det. Det er ikke lett å gå fra å være medlem av kongefamilien til å være frilanskunstner og helgepappa. I dokumentarserien kommer det fram en god del avsløringer, og jeg tror nok det kommer til å eksplodere rundt Ari når serien vises på tv, sa Gellein til Romerikes Blad i forbindelse med dokumentaren..

Fakta Fakta: Ari Behn ↓ * Født Ari Bjørshol 30. september 1972 i Århus i Danmark (tok i 1996 navnet Behn etter sin bestemor) * Vokste opp i Moss, der han gikk på Steinerskolen * Fikk sitt litterære gjennombrudd i 1999 med boken Trist som faen, som solge over 100.000 eksemplarer * Giftet seg med prinesse Märtha Louise i 2002 * De fikk tre døtre sammen * Ari Behn og prinsesse Märtha Louise kunngjorde i 2016 at de skulle skilles * Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019

Den nye vinen

På 90-tallet var Ari Behn også en del av et kunstnerisk miljø som ble kalt for «den nye vinen», hvor blant annet bestevennen Per Heimly også deltok.

Grupperingen ble ansett som en bohemsk gruppe i norsk kulturliv, og én gang sørget Ari for å bli kastet ut av Theatercaféen for å proklamere nettopp dette. Han ble senere tatt inn i varmen igjen, da han ble hedret med et eget portrett på veggen i den ærverdige restauranten.

Ari uttalte seg om hendelsen fra begynnelsen av 90-tallet under avdukingen av portrettet.

– Så ropte jeg ut: «Vi er den nye vinen - den nye vinen skal sprenge flaskene». Så ble jeg båret ut, fortalte Ari Behn ifølge Dagbladet.

Ga ut sin siste bok i 2018

Behn debuterte i 1999 med den kritikerroste novellesamlingen «Trist som faen» og fikk også gode kritikker for oppfølgeren «Talent for lykke» i 2011.

Han har også laget dokumentarer for fjernsyn og vært skribent i aviser som Dagbladet og Aftenposten, samt flere tidsskrifter.

I 2011 debuterte han også som dramatiker med stykket «Treningstimen», som ble satt opp på Rogaland Teater.

I oktober 2018 utga Behn boken «Inferno», som skulle bli hans siste litterære verk. Denne fikk blandede kritikker. Boken handler om en mann som går til grunne etter å ha blitt forlatt.

På bokens omslag skrev Behn: «Jeg er en noksagt. Jeg har alltid vært for intens. Full av ord og altfor mye kraft. Uten balanse. Enten – eller. Taus og pågående. Blyg og skamløs. Jeg klarte ikke å holde igjen. Jeg lot det brenne.»