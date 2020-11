Slo ut «Farmen»-storfavoritten rett før finaleuken: – Jævlig kult

- Jeg er stolt og kry over at jeg klarte å prestere og vinne.

I årets aller siste tvekamp inne på «Farmen», var det førstekjempe Sindre Nyeng og andrekjempe Kjetil Kirk som søndag kjempet om den aller siste plassen inn i finaleuken.

Nyeng ble valgt som førstekjempe av storbonde Per Gunvald Haugen tidligere denne uken, og valgte å ta med seg Kirk i kamp. Andrekjempen fikk som vanlig velge tvekamp-grenen de skulle konkurrere i, og Kjetil Kirk valgte dermed øksekast.

Etter tre runder er det Kirk som har fått flest poeng, og som med det slår ut storfavoritten Nyeng.

– Det er jævlig kult å vinne alle kampene jeg går i, spesielt når jeg plukker ut flere av de store favorittene. Jeg er stolt og kry over at jeg klarte å prestere og vinne, spesielt over Sindre - som var dømt til å vinne hele «Farmen» av samtlige av deltakerne inne på gården, forteller Kjetil Kirk til Nettavisen.

Tvekamp nummer tre

Kirk har fått god trening i tvekamper inne på realitygården, og har til nå vært i kamp hele tre ganger.

Tidligere har han slått ut både Asle Kirkevoll og Jostein Grav, og sist i rekken var altså Sindre Nyeng, som Kirk hele veien har sett på som en verdig vinner av «Farmen» 2020.

– Det er selvsagt bittert å slå ut Sindre, som er kameraten min og som jeg gjerne ville sett vinne. Men jeg går aldri inn i en kamp for å tape. Jeg er en konkurransemann, sier Kirk.

Å bli valgt som andrekjempe av en av sine nærmeste inne på gården tok han ikke særlig tungt.

– Allerede forrige uke var vi alle enige om at det var «gloves off» og «game on». Alle kjørte sitt eget spill, så det var ikke overraskende at han valgte meg, forklarer Kirk og legger til:

– Så jeg var veldig forberedt på det, og husker jeg sa at det er en kamp jeg ville ta. Det finnes jo ingen mer verdig måte å ryke på enn å slå ut de beste, så da er det ekstra gøy å vinne.

– En fartsdump på vei til finalen

Som nevnt har Sindre Nyeng vært en storfavoritt til å vinne «Farmen» blant de andre deltakerne.

Nettopp dette tror Kirk påvirket utfallet av tvekampen. Han hadde nemlig mye mer å tape, ifølge motstanderen.

– Jeg visste hvor mye som sto på spill for Sindre, og selv hadde jeg vært gjennom en tvekamp to ganger tidligere, så jeg visste hva jeg gikk til. Jeg visste at jeg kunne håndtere det, og når jeg skal i kamp er det liv eller død. Jeg kobler ut alt annet, og går inn for å få flest mulige poeng, ikke nødvendigvis for å vinne hele greia, sier Kirk og legger til:

– Dette var bare en fartsdump på veien til en finale for Sindre, men jeg tror nok han bare bukket under for presset.

Aldri noe alternativ å gi seg

Kjetil Kirk har under hele oppholdet hatt en tanke om at han uansett ikke kommer til å vinne «Farmen».

Dette fordi han ifølge ham selv ikke har nok gårdskunnskap til å vinne i en kunnskapstest. Nå er han derimot sikret en plass inn i finaleuken, og alt kan skje de kommende dagene.

Selv om han selv var inne på gården med en tanke om at han ikke kunne vinne «Farmen», var det aldri noe alternativ å ofre seg i tvekampen for å gi Nyeng en plass inn i finaleuken.

– Jeg funker ikke sånn. Det går imot kontrakten vi har signert der vi skriver under på at vi skal gi alt i alle kamper, og det ser dumt ut om man taper med vilje. Og jeg er ikke typen som taper en kamp med vilje, i alle fall ikke på riksdekkende tv og foran de andre på gården, sier han og ler.

– Jævlig kult

Kirk er stolt over å ha slått ut den deltakeren mange så på som vinneren av «Farmen» 2020.

– Jeg ble aldri valgt til førstekjempe fordi folk ikke så på meg som en konkurrent. Og da er det ekstra digg å slå dem ut i tvekamp. Så det er jævlig kult å vinne alle kampene jeg går i.

Alt i alt er han veldig fornøyd med oppholdet så langt, og er stolt over plassen i finaleuken.

– Jeg kunne ikke fått en fetere vei inn i finaleuken enn det jeg har fått, sier en stolt Kjetil Kirk.

Det har foreløpig ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Sindre Nyeng til denne saken.

Feilslått sabotasje

Det har vært en innholdsrik uke inne på «Farmen», der blant annet ukesoppdraget har stått i fare.

I utgangspunktet lå forpakterne godt an til å klare ukesoppdraget, men natten før mentor kom på besøk valgte Daniel Viem Årdal å ødelegge stabburs-trappa de hadde bygd ved å kaste rødmaling over den. Dette fordi han ikke ville at storbonden skulle gå inn i finalen med en finalekniv.

Les også: Hertuginne Meghan (39) mistet sitt ufødte barn

Sabotasjen gikk derimot ikke helt som planlagt, ettersom Thor Haavik klarte å redde trappa ved å skrape bort rødmalingen og legge et nytt lag med beis før mentors besøk.

Selv om flere av deltakerne var overbevist om at trappa uansett kom til å trekke ned for resten av oppdraget, valgte mentor å godkjenne det. Dermed fikk deltakerne penger til markedet, samt at går Haugen inn i finaleuken med en kniv – og med det et ekstra poeng hvis han ender opp i finalen.

Neste uke er det altså Per Gunvalg Haugen, Daniel Viem Årdal, Kjetil Kirk, Karianne Kopperstad, Thor Haavik og Karianne Vilde Wølner som skal kjempe om finaleplassene.

