Slo ut kollegaen: – Kjipt å være den som er ansvarlig

Etter en uhyre spennende tvekamp mot Terje Sporsem, måtte Espen Thoresen se seg slått ut av «Farmen kjendis».

I søndagens episode av «Farmen kjendis» på TV 2 er det igjen duket for tvekamp, der førstekjempe Espen Thoresen (61) og andrekjempe Terje Sporsem (43) møtes i tvekamp.

Det er Sporsem som får velge gren, og valget faller til slutt på øksekast. Det skal vise seg å bli en svært nervepirrende affære.

Både Thoresen og Sporsem viser seg nemlig å være gode i øksekast, og etter første runde er det kun ett poeng som skiller dem - i Thoresens favør. I andre runde klarer derimot Sporsem å treffe midt i blinken, og leder dermed med ett poeng over motstanderen etter at Thoresen fikk bare tre poeng i rundt to.

I den tredje og avgjørende runden fester derimot ikke øksa til Sporsem seg til blinken.

– Da tenkte jeg at det var kjørt. Espen hadde kastet to gode kast på blinken, og er veldig flink til å lære seg nye ting fort, så da var jeg forberedt på å reise, forteller Terje Sporsem til Nettavisen.

Bittersøt seier

Med Sporsems ledelse på ett poeng fra runde to, kommer alt an på hvor Thoresens øks lander i den siste runden.

Hvis ham bommer vinner Sporsem, og får han ett poeng vil det bli omkast. Får han to eller mer, er han sikret en ny uke på «Farmen kjendis».

Thoresen kaster, men heller ikke han treffer blinken. Poengene blir dermed stående fra runde to, og det er 61-åringen som til slutt må pakke sakene sine og forlate gården allerede i uke to.

–Det er jo veldig kjipt å skulle være den som er ansvarlig for at vennen din ryker. Espen og jeg har kjent hverandre lenge, og skulle ha med hverandre å gjøre også etter Farmen, så det var kjedelig at det var han jeg måtte slå ut, sier Sporsem til Nettavisen.

Selv om han var glad for å gå videre, legger ikke Sporsem skjul på at det var noe bittersøtt.

– I en sånn situasjon vil man være glad og hoppe av glede, men jeg gjorde ikke det, for jeg synes det var kjipt å slå ut Espen. Så jeg ble veldig lei meg, sier han.

Nettavisen har vært i kontakt med Espen Thoresen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Hemmelig avtale

At Sporsem ble andrekjempe, var kanskje ikke så overraskende. I programmet ser man nemlig at Thoresen og Thomas Felberg (48) hadde lovet å ikke velge hverandre til kamp, så valget sto dermed mellom Øde Nerdrum (25) og Sporsem.

Også da valget ble tatt påpekte Sporsem at det ville være kjipt å slå ut Thoresen.

– Jeg vil bli glad for å gå videre, men vil syntes det blir trist om jeg må sende hjem en kar jeg har kjent i så mange år, sier Sporsem i episoden.

Han vurderte flere alternativer før valget av tvekamp landet på øksekast. I episoden ga Thoresen uttrykk overfor motstanderen at han gjerne ville kjempe i akkurat dette, men Sporsem tenkte på både kunnskap og saging.

