Slottet beklager på vegne av prinsesse Märtha Louise

Feil i egenerklæringen i salgsdokumentene til prinsesse Märtha Louises hytte på Hankø, ifølge Se og Hør.

I mars kunne Nettavisen fortelle at Prinsesse Märtha Louise fortsatt ikke hadde solgt sommerparadiset på Hankø.

Hytta som er på 400 kvadratmeter og har tolv mål stor tomt, selges for 35 millioner kroner. Med på kjøpet får man 15 mål strandeiendom, åtte soverom, fire bad, brygge, badehus og panoramautsikt over Oslofjorden.

I tillegg er det bygget et 60 kvadratmeter stort svømmebasseng med eget badehus, garderober og stor platting på tomten.

Hovedhuset ble pusset opp på 1980-tallet, og samtidig ble det utvidet med et anneks og badstue. Prinsessen arvet feriestedet i 2001, og har siden utvidet med svømmebasseng.

Ifølge Se og Hør skal bassenget ha bydd på problemer da det i 2016 ble kjent at det ennå ikke var ferdigstilt. Bakgrunnen for salget er ifølge ukebladet at eiendommen trolig har blitt for stor, dyr og komplisert å eie.

Nå skal Se og Hør også ha avdekket feil i egenerklæringen i salgsdokumentene til Märthas feriebolig, hvor det blant annet skal ha blitt opplyst at det Det kongelige hoff har gjennomført jevnlige kontroller av boligen.

Det stemmer ikke, ifølge Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe.

- Foruten en tilstandsvurdering i 2011, som da lå innenfor hoffets rådgivende oppgaver, og en verdi- og takstvurdering da prinsessen overtok boligen, har det kongelige hoff ikke utført arbeid på Bloksbjerg, sier Varpe til Se og Hør.

Guri Ofstad Varpe er kommunikasjonssjef for Slottet. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen (Det kongelige hoff)

På grunn av feilen i egenerklæringen, beklager slottet på vegne av prinsessen.

- De to punktene i egenerklæringen er unøyaktig formulert, og det beklager prinsessen. Dette vil nå bli rettet opp, sier Varpe til bladet.

Etter at det ble kjent at Hankø-hytta skulle selges, kunne også Dagbladet fortelle at det skal legges til sammen 350 meter med høyspentkabel mellom sjøen og husene på prinsesse Märtha Louises hytteeiendom.

Etter at det gikk tregt med salget av ferieparadiset, ble hytta lagt ut på Finn.no.

SELGES FOR 35 MILL: Prinsesse Märtha Louises feriested Bloksberg ligger på Hankø i Østfold. I annonsen kommer det frem at «den klassiske boligen fra 1918 troner majestetisk høyt og fritt, og det tilhørende bassengområdet er fint innpasset i terrenget». Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Det har kokt rundt prinsesse Märtha Louise denne våren etter at det ble kjent at prinsessen har blitt kjæreste med sjamanen Durek Verrett.

Blant annet har hun blitt kritisert for å bruke prinsessetittelen i kommersielt øyemed i forbindelse med foredragene hun og Verrett holdt i Norge.

Forbrukertilsynet uttalte etter hvert at de vil følge med på Märtha og sjamanens foredragsturné.