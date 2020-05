Slutt etter ti år - nå ryktes det at Megan Fox har funnet kjærligheten på ny

Et ti år langt ekteskap er over for Megan Fox og Brian Austin Green, og nå ryktes det at førstnevnte har funnet kjærligheten på ny med en kjent artist.

Superstjernen Megan Fox (34), som for mange er kjent fra «Transformers»-filmene har avsluttet det ti år lange forholdet med «Beverly Hills 90210» stjernen Brian Austin Green (43). Det bekrefter sistnevnte under en episode av sin egen podcast, det skriver Insider.

Ifølge Austin Green har paret vært separert siden slutten av 2019.

Blitt observert med artist

Nå lurer flere på om romantikken igjen blomstrer for Fox, etter at artisten Colson Baker (30), også kjent som «Machine Gun Kelly» slapp en musikkvideo der de to figurerer sammen.

I musikkvideoen, som ble sluppet onsdag denne uken, våkner Fox opp i sengen ved siden av Baker, og spiller en dominatrix som binder han fast, dekker over munnen hans med tape og gir han elektrisk sjokk i badekar.

ROMANSERYKTER: Ryktene svirrer nå om at Fox har funnet kjærligheten på ny med artisten Colson Baker, mest kjent under artistnavnet Machine Gun Kelly. Foto: Angela Weiss (AFP)

Verken Fox eller Baker har kommentert romanseryktene.

De to møttes for første gang mens de filmet en kommende thriller i Puerto Rico. Innspillingen av denne ble midlertidig stoppet på grunn av koronaviruset.

- Megan har jobbet med Machine Gun Kelly og de har kommet nære hverandre. De har dater, og har gjort det en stund, fortalte en kilde til E! News.

Kilden sier også at at Fox og Baker gleder seg til å jobbe sammen når produksjonen av filmen starter igjen.

- Innspillingen vil starte igjen snart, og de er glade for å kunne begynne igjen, og fortsette å være sammen, sier kilden til E! News.

Det var tidligere i mai at ryktene begynte å svirre etter at de to ble filmet mens de hentet mat sammen, og angivelig ha dratt hjem til Fox etterpå.

BRUDD: Megan Fox og Brian Green Austin har gått fra hverandre. Foto: Ntb Scanpix

- Jeg er ikke opprørt på henne

I et innlegg på Instagram, som ble lagt ut på bursdagen til Fox skrev Austin Green følgende: «Til slutt blir sommerfuglen lei av å sitte på blomsten. De begynner å føle seg kvelt. Det er en stor, fin verden der ute, og de vil oppleve den»

Det var etter at dette bildet ble lagt ut at bruddryktene virkelig begynte å svirre, før bruddet ble bekreftet av Austin Green tidligere denne uken.

Austin Green og Fox har vært gift siden 2010, og har tre barn sammen. Fox skal ha kommet frem til beslutningen om å separeres etter at hun kom hjem fra et jobbprosjekt i flere uker i 2019.

- Vet du hva, jeg innså da jeg var ute av landet i flere uker alene at jeg føler meg mer som meg selv, og at jeg likte meg selv bedre under den perioden. Det tror jeg er noe jeg må prøve ut, skal Fox ha sagt til Austin Green. Det sier han selv i podcasten.

- Jeg var opprørt over det, men jeg kan ikke være opprørt på henne, og jeg var ikke opprørt på grunn henne fordi hun ba ikke om å føle det på denne måten, sa han om hva han følte da Fox åpnet opp om følelsene sine.