Slutt mellom Isabella Löwengrip og kjæresten

- En tøff avgjørelse, skriver Löwengrip om bruddet.

Den profilerte, svenske influenseren Isabella Löwengrip skriver søndag at det er slutt mellom henne og milliardærkjæresten Erik Selin.

Opplysningene kommer fra bloggeren selv i en oppdatering på Instagram.

- Erik og jeg har bestemt oss for å ende forholdet. Det er selvfølgelig en tøff avgjørelse, men jeg er veldig takknemlig for at vi har funnet et vennskap som garantert vil vare ut livet, skriver hun.

I fjor vår ble det spekulert på om Löwengrip hadde funnet kjærligheten, og ikke lenge etterpå ble det meldt at hun hadde en relasjon til den styrtrike, svenske forretningsmannen Erik Selin (52).

Han har blant annet hatt stor suksess innenfor eiendom, og ligger på Forbes liste over de rikeste i verden, på en 1.008 plass. Likevel er han kjent for å holde en meget lav profil og være mediesky, i sterk kontrast til «Blondinbella».

Så sent som i november bekreftet Löwengrip forholdet, og fortalte i et intervju med Expressen om støtten hun hadde fått fra sin daværende kjæreste.

- Det stemmer at vi har en relasjon. Han har valgt et liv der han ikke er like offentlig som jeg er, men han er en kjempefin støtte i det her og jeg er kjempetakknemlig for å ha han som støtte, sa hun i intervjuet.

Stormfull høst

Det har stormet rundt den svenske 29-åringen de siste månedene. I november fortalte hun på sin egen blogg at hun var inne i en tøff periode økonomisk, og var blitt tvunget til å si opp flere av sine ansatte.

Kort tid tidligere hadde hun varslet om store endringer, der hun blant annet skulle ha lagt ut luksushjemmet sitt på Lidingö utenfor Stockholm for salg, og sagt opp sin private kokk.

Midt oppi det økonomiske bråket måtte influenseren også tåle knallhard kritikk fra tidligere ansatte, som uavhengig av hverandre skildret et tøft miljø hvor folk kunne bli sagt opp uten forvarsel selv om de var sykemeldt, hvor ansatte kunne oppleve å bli utfryst og hvor sjefene valgte ut sine hakkekyllinger.

Disse hendelsene skulle ha funnet sted i tidsrommet høsten 2018 til våren 2019.

Anklaget for juks

I fjor høst var egentlig Löwengrips plan å flytte til New York for å nå ut internasjonalt med selskapet Löwengrip Beauty, men planen ble lagt på is på grunn av de store utfordringene i karrieren hennes.

Åpenheten rundt businessen kom i kjølvannet av anklager fra en rekke svenske aviser, deriblant Expressen, om juks med hennes Instagram-konto der hun etter sigende hadde kjøpt kommentarer til sine innlegg.

I november tok Löwengrip til motmæle, og nektet for at hun eller noen i teamet hennes skulle ha jukset med Instagram-trafikken.