Smakstest: Bache-Gabrielsen Christmas Cognac XO

Vi har smakt nyheten Bache-Gabrielsen Christmas Cognac XO opp mot en av Norges mest populære cognacer.

Å smaksteste mat og særlig drikke er en vanskelig øvelse. En eksperts gane og nese er finstemt, og han eller hun kan sette pris på andre kvaliteter enn hva «folk flest» vil gjøre.

Å kunne anerkjenne de mest flyktige kvalitetstegn er ferskvare som må trenes og holdes ved like – og skal vi være ærlige så tror vi ikke det er så mange som nyter drikke på det nivået.

Det er utgangspunktet for denne uhøytidelige smakstesten av Bache-Gabrielsens nye julecognac.

Vi to som tester er ikke eksperter, men to «vanlige fyrer» med en interesse for god mat og drikke. Forhåpentligvis er vår oppfatning av smak noenlunde i harmoni med din.

Se videoen i toppen for smakstesten av årets julecognac.

Bache-Gabrielsen Christmas Cognac XO koster 450 kroner på polet for 0,5 liter. Braastad VSOP Reserve er årets nest mest solgte cognac og koster 345 kroner for 0,5 liter. Foto: Lars Wærstad (Nettavisen)

For å ha en referanse mange kjenner til, har vi smakt nyheten opp mot en av de aller mest solgte cognacene på polet, Braastad VSOP Reserve. Vi måtte helt ned på en 16. plass på salgslisten før vi fant en XO.

VSOP er en cognac som på papiret stiller et hakk under kvalitetsmessig. Det gjenspeiles også i prisen, Braastads bestselger er om lag hundre kroner rimeligere enn Baches XO.

Begge cognacene er blender, og gjennomsnittsalderen på dråpene i XO-en er 20 år. Snittalderen på cognacen i VSOP-en er 8 år.

Så er spørsmålet om det verdt å legge på den hundrelappen for XO-en eller om en fint klarer seg med VSOP-en? Vi mener det spørsmålet har et helt klart svar. Se hele smakstesten i videoen i toppen av artikkelen.