Smertefulle scener i «71 grader nord»: - Trodde jeg hadde knust foten

Lise Finckenhagen fikk et litt uventet møte med en hesten.

Årets sesong «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» har levert tidenes seertall for TVNorge med et seersnitt på 563 000 per episode.

Mye av det kan man kanskje takke Melina Johnsen, Erik Follestad og Jon Almaas for og med deres stadige diskusjoner og krangler, men man skal ikke stikke under stol at også de spektakulære og tøffe utfordringene deltakerne må gjennom hver uke, også får folk til å sperre opp øynene.

I kveldens episode er det spesielt Lise Finckenhagen som får kjenne på hvordan hard natur og utfordringer kan kjennes på kroppen.

- Ekstremt smertefullt

En av oppgavene deltakerne får bryne seg på i kveldens episode går ut på å frakte hester flere kilometer til neste post.

Første ser oppgaven svært overkommelig ut for de aller fleste, før det går galt. Pluttselig skriker Lise Finckenhagen til og hyler av smerte.

- Det som skjer er at jeg fører denne hesten gjennom et terreng som er ganske «sleipt» og full av stener, og så klarer jeg og hesten å tråkke ned i samme grop. Hesten reagerer med å slå ut beinet og sparke meg i foten, forklarer Finckenhagen til Nettavisen.

Trodde foten var knust

Finckenhagen beskriver smertene som uutholdelige.

- Når det smeller så var det så vondt at jeg hadde lyst til å kaste opp. Jeg klarer ikke beskrive smertene. Jeg trodde jeg hadde knust foten, fortelller hun.

I løpet av kort tid var det en lege på plass, for å se om Fickenhagen kunne fortsette.

- Det var ikke så lett å ta en vurdering om jeg burde fortsette eller ikke. Jeg var nok ikke så lett å formidle med. Alt jeg tenkte på var laget mitt, og at jeg ikke ville være en sutrekopp. Så jeg bet tennene sammen, og tenkte at det ikke var så langt igjen, forteller hun til Nettavisen.

Fortsatt vondt i dag

Selv om ikke foten hadde knust, slik hun først trodde, gikk ikke smertene over av den grunn.

Finckenhagen forteller at hun fortsatt har vondt i foten i dag.

- Jeg dro til lege når jeg kom hjem. Jeg kan gå på den, men den er forsatt veldig vondt, forteller hun.

